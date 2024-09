El estreno que tienes que ver este fin de semana: este true crime español es el mejor en años y solo tiene 3 episodios

Arranca con fuerza la temporada televisiva y Prime Video tiene entre manos el que sin duda será uno de sus grandes lanzamientos del mes de septiembre. Después del estreno en la plataforma de la segunda temporada de Los anillos de poder, acaba de llegar a su catálogo Cómo cazar a un monstruo, una serie documental muy interesante que sin duda dejará a más de un espectador al borde del asiento. Y una producción que quizá es mejor describir a través de las palabras de su propio director, el periodista y creador de contenido en Internet Carles Tamayo.

"Como muchos sabéis, en diciembre del 2021 me llamó Lluís Gros, un viejo conocido de mi infancia en El Masnou. Lluís, quien regentaba el cine de mi pueblo y solía proyectar los cortos que hacía de niño, había sido condenado a 24 años de prisión por abusar a menores". De esta manera contextualizaba el propio Tamayo su documental, que ya está disponible en la plataforma.

"En esta llamada, afirmando ser inocente, me pidió que investigara su caso. Y así lo hice. Acepté tras ver como, habiendo una sentencia firme y conociendo a algunos de los afectados, el delincuente no entraba en la cárcel. Tras meses de convivencia, y una minuciosa investigación, conseguimos encontrar otros muchos delitos de Lluis, filmar como seguía en contacto con menores, como estaba preparando un plan de fuga del país y más barbaridades...".

El director de Cómo cazar a un monstruo, que está también producida por Bambú y Ramón Campos -al que conocemos por estar detrás de otros proyectos como El caso Asunta o la docuserie que analiza el mismo crimen-, accede en un principio a hablar con Gros, pensando que pedirá perdón, pero al ver que no es su intención y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune.

Después de unos meses y de una exhaustiva investigación, Tamayo descubre otros muchos crímenes de Gros, y esto le motiva a seguir peleando para que se haga justicia. Al final, la serie se convirtió en la historia de cómo el ego de un criminal acaba siendo su perdición. Y también es posible que acabe siendo uno de los lanzamientos más potentes de Prime Video.

Aunque pueda parecer un true crime más sobre la investigación de un caso de pederastia, lo cierto es que Cómo cazar a un monstruo es un viaje con un discurso narrativo muy sorprendente, puede que debido a que el espectador recorre el mismo camino que el propio Carles Tamayo. Él nos cuenta cómo se mete en la boca del lobo y le vemos relacionarse con Gros, pero sin saber realmente -al igual que él- dónde terminará todo esto.

El manejo de la tensión que se realiza en esta docuserie es realmente magistral, consiguiendo desesperar al que está sentado al otro lado de la pantalla no solo por los hechos en sí y la serie de crímenes que se narran, sino por la impunidad del monstruo al que tenemos delante. Y también por cómo unos obstáculos aparentemente nimios pueden impedir que la justicia funcione como debe y que se siga causando un dolor innecesario.

Es cierto que el caso en sí mismo es insólito y que la docuserie podría no haber tenido el mismo resultado si no fuera porque Carles Tamayo conocía de primera mano al criminal, pero no por ello hay que dejar de reconocer la destreza con la que se maneja este material desde el principio. Y también por las ganas de aplaudir y la euforia que provoca en nosotros su desenlace.

Además de todo esto, Cómo cazar a un monstruo apenas cuenta con tres capítulos de menos de una hora de duración, por lo que podría ser incluso una cita obligada entre los estrenos de la última semana.

'Cómo cazar a un monstruo' está disponible en Prime Video.