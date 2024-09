Sangre y gasolina: así es el debut de Juanes como actor en la gran pantalla, de la mano del director de 'Narcos'

Prime Video ha anunciado que será la plataforma que estrene Pimpinero: Sangre y Gasolina, película dirigida por el cineasta colombiano Andrés Baiz (Griselda, Narcos, Narcos: México, Satanás), que marcará el debut como actor de Juanes, ganador de 26 Grammys Latinos y tres premios Grammy.

Los pimpineros son contrabandistas de gasolina que operan principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, transportando de forma ilegal combustible de un país a otro y arriesgando sus vidas en el proceso.

La película está ambientada en el desierto fronterizo entre Colombia y Venezuela, donde los contrabandistas arriesgan sus vidas. Cuando Juan, el más joven de un clan de tres hermanos implicados en este peligroso negocio, se ve obligado a trabajar para un siniestro rival, el lado oscuro del negocio queda al descubierto con trágicas consecuencias. Decidida a descubrir los secretos horribles que envuelven esta tierra de nadie, Diana, la novia de Juan, emprende un viaje en la búsqueda de la verdad.

El reparto está compuesto por Alberto Guerra (Griselda), Alejandro Speitzer (La Cabeza de Joaquín Murrieta), Laura Osma (Goles en contra) y Juanes. El guion lo firma María Camila Arias (Pájaros de verano) junto a Baiz, que se encarga de la dirección.

Cómo se hizo

"Pimpinero trata sobre las fronteras geográficas y físicas, pero sobre todo sobre las fronteras éticas, morales y emocionales", dijo Andrés Baiz, director, escritor y productor de la película en el comunicado distribuido por Prime Video. "El resultado es una película emocionante, llena de belleza, verdad y mucha adrenalina. Estoy impaciente por compartirla con el público".

En una entrevista exclusiva con Variety, Baiz habló sobre el casting de Juanes y el rodaje de la película. "Quería un reparto que me pareciera único, fresco y atrevido, y un día me vino a la cabeza Juanes, así que me puse en contacto con él", dijo el director. "Me gusta mucho su presencia escénica. Aceptó el reto de actuar por primera vez con total entrega".

'Pimpinero: sangre y gasolina' | Tráiler

Sobre el rodaje, el cineasta reveló que se realizó durante nueve semanas en los desiertos de La Guajira (Colombia), por lo que las condiciones fueron un tanto extremas. "Son lugares muy remotos y escarpados, con mucho polvo y sol. La logística de transportar, alojar, alimentar e hidratar a tanta gente fue muy exigente y compleja, sobre todo en una región tan impredecible y con tan pocas infraestructuras".

Cuándo se estrena

Pimpinero: Sangre y Gasolina ha sido seleccionada oficialmente para ser proyectada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, con su estreno mundial programado para el 9 de septiembre.

La película forma parte de la programación internacional de Centrepiece en TIFF y se estrenará en Prime Video a finales de este año.