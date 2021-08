Cómo está el universo de la franquicia 'The Walking Dead' ante el inminente final de la serie original

Es el fin de una era. Los fans de The Walking Dead no volverán a celebrar un estreno de temporada de la serie inspirada en los cómics de Robert Kirkman con esa ya característica mezcla de ganas, nerviosismo y expectación. FOX y AMC acaban de estrenar la última temporada de su serie estrella, un fenómeno mundial que promete seguir dando guerra. Puede que la producción original diga adiós para siempre, pero hay numerosos proyectos abiertos que seguirán en forma de nuevos spin-off y películas explorando el mundo del drama posapocalíptico zombi.

La obsesión por la serie protagonizada por Andrew Lincoln hizo que la marca saltara a webseries, juegos de mesa, cartas, miniaturas, videojuegos, novelas y parques de atracciones, entre otros proyectos derivados que confirman el potencial infinito de The Walking Dead. A continuación, repasamos todos los proyectos que hay en marcha, tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

'Fear the Walking Dead'

En 2015, en el momento de mayor popularidad de la serie, se estrenó la primera de sus continuaciones. Fear the Walking Dead empezó con la historia de una familia disfuncional de Los Ángeles antes de trasladar sus tramas al vecino México. Al igual que pasó con su serie madre, la mayoría de los miembros de su reparto original han abandonado la producción con el paso de los años, cambiando el ADN de este spin-off creado por Kirkman junto al que sería el primer showrunner de la serie: Dave Erickson. AMC estrenará en octubre su séptima temporada. Las cinco primeras se pueden ver en Amazon Prime Video.

'The World Beyond'

Adolescentes contra zombis. AMC

The Walking Dead: World Beyond tenía un concepto muy claro: la variante desarrollada por Scott Gimple y Matthew Negrete (dos veteranos de The Walking Dead) se centraría en la primera generación de supervivientes nacidos durante el apocalipsis zombi. La estrategia de AMC con este acercamiento en clave adolescente al universo fue completamente distinta. Antes de lanzar su primer episodio en 2020, la cadena confirmó que la serie solo tendrá dos temporadas de diez capítulos cada una. La segunda y última temporada se podrá ver a partir de octubre de este año en AMC.

La vida con Carol y Daryl

Daryl y Carol tendrán su propio spin-off después de que 'The Walking Dead' acabe. AMC

Si tienes cariño a Carol y Daryl, los únicos miembros del reparto original que siguen en la serie después de 11 temporadas, puedes estar tranquilo. Los mejores amigos seguirán enfrentándose a los no muertos en su propio spin-off, aún sin título. Angela Kang, principal responsable de The Walking Dead desde 2018, será la showrunner de una nueva aventura de supervivencia que se estrenará en 2023. “No se parecerá a un episodio de The Walking Dead centrado en Daryl y Carol, será completamente diferente”, prometía el actor Norman Reedus durante la última edición digital de la Comic-Con.

'Tales of the Walking Dead'

Tales of the Walking Dead se sumará a la moda de las antologías en televisión con una marca que pretenden usar a su antojo. Este cuarto spin-off servirá tanto para contarnos historias inéditas de personajes que ya hemos visto en otra series como para conocer a nuevos supervivientes del apocalipsis zombi. Gimple será de nuevo el máximo responsable de una serie que no ha vuelto a generar noticias en el último año y que busca convertir en seña de identidad una de las novedades de Fear the Walking Dead en sus últimas temporadas: contar historias independientes que no necesiten de un arco o mitología más grandes.

La trilogía de Rick

El último episodio de Andrew Lincoln como Rick. AMC

El 5 de noviembre se celebrará el tercer aniversario de la impactante marcha de The Walking Dead de Andrew Lincoln, el actor que se había convertido en los ojos de la audiencia desde el día que Rick Grimes se levantó en un hospital de Atlanta para descubrir horrorizado que, durante su coma, el mundo había sido ocupado por una horda de zombis. Su deseo de volver a su Inglaterra natal junto a su familia fue clave para el adiós voluntario del actor de Love Actually. Por suerte para los fans, su despedida de la serie original no implicaría que el personaje fuera a desaparecer para siempre.

Lincoln protagonizará tres películas que contarán qué pasó con el ex sheriff después de que se separara del grupo de supervivientes. La idea original es que Rick Grimes esté acompañado al menos de viejos conocidos como Heath (un personaje que iba a tener un peso mayor en la serie hasta que los compromisos previos del actor Corey Hawkins lo impidieron) y Jadis (Pollyanna McIntosh).

Después de volar un puente para proteger a sus seres queridos y aliados, Rick es dado por muerto. Sin embargo, Anne lo rescata en secreto y la República Cívica Militar se lo lleva en helicóptero a un lugar desconocido para comenzar un nuevo viaje. De nuevo, Gimple será el guionista de la primera película de la trilogía, que aún no tiene director asignado y que ha sufrido varios retrasos e imprevistos en su preproducción. La intención de AMC es estrenar las películas en los cines con Universal como distribuidor en todo el mundo.

Las cinco primeras temporadas de 'Fear the Walking Dead' y la primera temporada de 'The Walking Dead: World Beyond' están solo en Amazon Prime Video. Las 10 primeras temporadas de 'The Walking Dead' se pueden ver en Netflix, Disney+, HBO y Movistar+. Los nuevos episodios de la 11.ª temporada están en exclusiva en FOX.

