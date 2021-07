Ethan Hawke, 'Small Axe', John Boyega, 'Master of None' y 'En terapia', entre las olvidadas por los Emmy

El pasado diciembre, los premios de la crítica de Estados Unidos abrían un debate: ¿podía una antología televisiva como Small Axe ser la mejor película del año? Meses después, la Academia de Televisión que celebra lo mejor de cada cosecha televisiva con la celebración de los Emmy ha dado su propia opinión. Para ellos, la serie limitada de Steve McQueen ni siquiera era una de las cinco mejores del pasado año. La producción británica no ha sido el único olvido de estas nominaciones. Ethan Hawke, John Boyega, Master of None y En terapia son otros nombres destacados que han ignorado los votantes.

Uzo Aduba podría hacerse con su cuarto Emmy por heredar la consulta de Gabriel Byrne en la cuarta temporada de En terapia. Sin embargo, el drama de HBO ha visto cómo la propia serie y sus compañeros de reparto, con John Benjamin Hickey y Anthony Ramos a la cabeza, eran ignorados. La presencia de sus series en la categoría reina no ha sido suficiente para que Pedro Pascal (The Mandalorian), Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Wunmi Mosaku (Territorio Lovecraft) y el matrimonio ficticio formado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore (This is us) entren entre los intérpretes finalistas.

Tampoco ha habido hueco para antiguas ganadoras como Tatiana Maslany (Perry Mason), Cynthia Nixon y Sarah Paulson (ambas por Ratched). La ausencia más dolorosa, sin embargo, ha sido la de Dominique Jackson: su consumada robaescenas Elektra merecía la nominación por Pose.

Joseph Fiennes es el único protagonista de la multinominada El cuento de la criada sin candidatura. Tiene explicación: por primera vez en sus cuatro temporadas en la serie, el inglés decidió presentarse en la categoría protagonista a pesar de que en el pasado había sido nominado como secundario. Su papel en la temporada, breve pero impactante, no ha sido suficiente para convencer a los votantes en esta ocasión.

Descalabro para 'Master of None' en los Emmy. Netflix

Entre las comedias la ausencia más impactante ha sido Master of None, nominada como mejor serie en sus dos primeras temporadas y ganadora en dos ocasiones del Emmy al mejor guion. Este año, ha caído en desgracia con su cambio de tono y protagonistas. Tampoco ha habido milagro finalmente para Mythic Quest, una serie de culto que los votantes podrían haber reivindicado en un año débil para la categoría y en el que sí ha entrado, por ejemplo, Emily in Paris.

Pese a contar con Tina Fey en la producción ejecutiva, la sátira Girls5eva de Peacock ha sido dejada de lado en las categorías principales. Los protagonistas de Cobra Kai y Pen15 se han quedado sin plaza a pesar de estar en series que sí están nominadas. También merecían mejor suerte Kathleen Turner por El método Kominsky y Zosia Mamet por The Flight Attendant.

De la temporada de series limitadas, The Undoing y la citada Small Axe han sido las grandes perjudicadas en un año extraordinario para el formato. Menos sentido tienen aún las ausencias de sus secundarios, Donald Sutherland y John Boyega, víctimas del efecto arrase de la grabación del musical Hamilton en esa categoría. También echamos de menos a Thuso Mbedu, la aclamada revelación de El ferrocarril nocturno, víctima de rivales mucho más famosas que ella en la categoría de mejor actriz protagonista de tvmovie o miniserie.

La fama, en cambio, no es la razón para justificar la ausencia de Ethan Hawke, aparente favorito para hacerse el premio en la categoría protagonista por su trabajo en The Good Lord Bird. Otros antiguos ganadores del Emmy que se han quedado fuera este año son Bryan Cranston (Your Honor), Jeff Daniels (La ley de Comey) y Nicole Kidman (The Undoing).

Otros olvidos más sorprendentes en las categorías de miniserie son los de Bill Camp y Marielle Heller, las únicas influencias adultas positivas de Beth Harmon en Gambito de dama.

También te pueden interesar otros artículos sobre los Emmy...

• HBO arrebata a Netflix el trono de las plataformas en las nominaciones de los premios Emmy

• Emmy 2021: los 5 grandes interrogantes que definirán las nominaciones a los premios de series este año

• ¿Ganará Netflix por fin un Emmy a mejor serie en esta edición de los premios?

• 'Mare of Easttown' contra 'Gambito de dama': las miniseries reinan los Emmy en el año más competido

• Premios Emmy 2021: 10 curiosidades y récords a tener en cuenta antes de que lleguen las nominaciones

• Emmy 2021: las series que pueden estar nominadas en las categorías de drama y comedia este año