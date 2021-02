Todas las películas y series que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar y más

La semana del 15 al 22 de febrero trae, como siempre, un gran número de nuevas series y películas en las principales plataformas, por lo que como cada lunes os recopilamos en este calendario donde podrás ver todo lo que llega y en dónde puedes verlo.

La semana viene con un regreso muy esperado, el de la jueza Candela Montes en la segunda temporada de Hierro, pero hay otras muchas series para descubrir y películas inéditas que se estrenan en las plataformas. Estos son todos los estrenos que puedes ver esta semana. Un calendario fundamental para no perderse entre tanta llegada.

Lunes 15

'En los boxes' - Temporada 1 (Netflix)

Kevin James protagoniza En los boxes, donde interpreta al jefe del equipo técnico de un taller de NASCAR al servicio de la escudería ficticia Bobby Spencer. Cuando el propietario se jubila y cede el mando del taller a su hija Catherine (Jillian Mueller), James debe protegerse a sí mismo y al equipo de su afán de modernizarlo. También la protagonizan Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony Williams y Dan Ahdoot, con las estrellas invitadas Paris Berelc y Bruce McGill.

'Resident Alien' - Temporada 1 (SyFy)

Una comedia de ciencia ficción basada en los cómics de Dark Horse, Resident Alien sigue a un extraterrestre accidentado (Alan Tudyk) que debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y de alguna manera encontrar la forma de encajar con la población humana local. Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si merece la pena salvar a la humanidad mientras lidia con la moralidad de su misión secreta en la Tierra.

'Prodigal Son' - Temporada 2 (TNT)

La segunda temporada de Prodigal Son se presenta llena de incógnitas. Después de poner al descubierto su gen asesino, ¿seguirá Ainsley por la senda oscura de los Whitly o se reconducirá hacia el buen camino? ¿Qué nueva intriga tendrá que resolver el atormentado Malcolm? ¿Con qué giros inesperados sorprenderá el Cirujano con el fin de acercarse a su adorado hijo? Catherine Zeta-Jones regresa a la televisión con un papel en esta segunda temporada en la que interpretará a la doctora Vivian Capshaw, una terapeuta que se verá las caras con el Cirujano.

'Sputnik' - Película inédita (Movistar+)

La película de ciencia ficción rusa del año. Una gran producción nominada al premio a la mejor película en la sección Fantàstic del Festival de Sitges 2020 y ganadora del premio a la mejor película internacional en el Festival Science+Fiction de Trieste. Ambientada durante la Guerra Fría, narra la sorprendente supervivencia de un tripulante de una nave espacial que se estrella sobre la Tierra... pero el cosmonauta no viene solo.

Martes 16

'Stanely, retrato de un criminal' - Miniserie (Filmin)

Miniserie de cuatro episodios que retrata la vida de uno de los delincuentes más populares de los Países Bajos en los años 90. Ladrón de bancos, narcotraficante sin fronteras, su misteriosa muerte en 2011, cuando fue liquidado ante la presencia de la policía holandesa, sigue siendo un enigma a día de hoy.

'Port Authority' - Película inédita (Movistar+)

Una historia de amor, baile e identidad sexual ambientada en Nueva York y producida por Martin Scorsese. Triplemente nominada en el Festival de Cannes de 2019 cuenta la historia de amor a primera vista entre Paul, un joven de 20 años recién llegado a la Gran Manzana, y Wye, una chica de 22 con un secreto.

Miércoles 17

'Viaje a Grecia' - Película inédita (Movistar+)

La nueva película de la saga gastronómica de Michael Winterbottom. Los actores y guionistas británicos Steve Coogan y Rob Brydon vuelven a interpretarse a sí mismos en esta comedia 100% británica, una 'road movie' de género 'costumbrismo intelectual' que llega tras The Trip to Spain (2017), Viaje a Italia (2014) y The Trip (2010), película que partía de una serie para BBC dirigida por el propio Winterbottom.

'Estados Unidos: La lucha por la libertad' - Serie documental (Netflix)

Serie presentada por Will Smith que examina la enmienda XIV de la Constitución que en 1868 prometía libertad y protección igualitaria para todas las personas. Esta serie documental de seis partes presenta un formato narrativo innovador e invita a diversas figuras públicas (Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal y Yara Shahidi, entre otros) a insuflar vida a los discursos y escritos de los más acérrimos defensores y detractores de la Enmienda XIV.

'Detrás de sus ojos' - Temporada 1 (Netflix)

Simona Brown interpreta a Louise, una madre soltera que tiene una aventura con su jefe, David (Tom Bateman), que es psiquiatra. La vida de Louise da un giro extraño cuando, más adelante, se hace amiga de la esposa de David, Adele (Eve Hewson), y se ve atrapada en una red de secretos y mentiras en la que nada es lo que parece. Detrás de sus ojos, en la que también participa Robert Aramayo, es una producción de Left Bank Pictures (The Crown) y cuenta con guiones de Steve Lightfoot y Angela LaManna, basados en el bestseller de Sarah Pinborough.

'For life: Cadena perpetua' - Temporada 2 (AXN)

Serie protagonizada por Nicholas Pinnock, en la que un prisionero se convierte en abogado y comienza a litigar casos para otros reclusos mientras lucha por anular su propia sentencia por un crimen que no ha cometido. En esta segunda temporada, después de que se le concediera un nuevo juicio, Aaron se da cuenta de que la lucha por su libertad tan solo acaba de comenzar.

Viernes 19

'Hierro' - Temporada 2 (Movistar+)

Regresa Candela Peña como la jueza Candela Montes, esa mujer todoterreno destinada a la isla de Hierro. Tras el éxito de la primera temporada, los hermanos Coira retoman las tramas de los primeros episodios e introducen un nuevo suspense centrado en un matrimonio separado que quiere la custodia de sus hijos. Una de las series españolas más esperadas.

'Tribus de Europa' - Temporada 1 (Netflix)

Año 2074. Tras una enigmática catástrofe mundial, las tribus que emergen de las ruinas de Europa libran una guerra. Tres hermanos de la pacífica tribu de los origine —Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) y Elja (David Ali Rashed)— son separados y se ven obligados a forjar su propio destino en una trepidante lucha por el futuro de esa nueva Europa.

'Para toda la humanidad' - Temporada 2 (Apple TV+)

La segunda temporada se reanuda una década después, en 1983. Es el apogeo de la Guerra Fría y las tensiones entre EEUU y la URSS están en su punto máximo. Ronald Reagan es presidente y las mayores ambiciones de la ciencia y la exploración espacial corren el riesgo de ser desperdiciadas a medida que Estados Unidos y los soviéticos se enfrentan cara a cara para controlar los sitios ricos en recursos de la luna. El Departamento de Defensa se ha trasladado al Control de la Misión y la militarización de la NASA se vuelve central en historias de varios personajes.

'El internado: las cumbres' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

Secuela del éxito de Antena 3 que convirtió a Blanca Suárez y a Ana de Armas en estrellas. Este regreso transcurrirá en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

'Pandora' - Temporada 1 (Orange TV)

Nueva serie ambientada en 2199 que sigue las aventuras de Jax, una intrépida adolescente que, tras perderlo todo, encuentra una nueva vida en la Academia de Entrenamiento Espacial de la Tierra. Allí, aprenderá a defender la galaxia de todo tipo de amenazas, tanto terrestres como llegadas de otros mundos.

'Chicago P.D.' - Temporada 8 (Calle 13)

El regreso de una de las series veteranas de la televisión abordará el decreto de reforma policial firmado por el presidente Trump en verano. El documento es la respuesta de la Casa Blanca a la oleada de protestas contra el abuso y el racismo de las fuerzas de seguridad. Las medidas también han tenido su repercusión en el mundo de la televisión y los dramas policiales y Chicago P.D. es uno de ellos.

'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales' - Temporada 22 (Calle 13)

La serie más veterana llega a su temporada número 22 con la actualidad como punta de lanza, en esta nueva tanda de episodios abordarán asuntos como el coronavirus o el black lives matter.

Domingo 21

'La cocinera de Castamar' - Temporada 1 (Atresplayer Premium)

Madrid, 1720. Clara Belmonte llega a Castamar huyendo de un doloroso pasado para trabajar en la cocina del palacio. La muerte de su padre acusado de traición ha trastocado sus planes de vida y la ha hecho enfermar de agorafobia. La joven se refugia en la cocina para sobrevivir y convierte su trabajo en su gran pasión. En sus platos vuelca sus esperanzas, sus ilusiones y la convicción de que todos seremos iguales cuando todos comamos igual.

