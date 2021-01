Las series y películas que tienes que ver este fin de semana: ‘Palm Springs’, ‘A Teacher’ y ‘Other People’

La incertidumbre del coronavirus, las restricciones por todo el país y una semana llena de estrenos hacen que el sofá, la manta y una plataforma sean el mejor plan para desconectar y disfrutar de todas las novedades y las joyas del catálogo que se nos habían quedado colgadas. Como cada viernes, y para que no tengáis que pensar y bucear entre toda esa oferta, os seleccionamos un título de estreno, una temporada para ver en maratón y una serie o película de catálogo por descubrir. Esperamos que las disfrutes.

El estreno que no te debes perder: ‘Palm Springs’ (Movistar+)

Andy Samberg y Cristin Milioti se enamoran (o no) en 'Palm Springs'. Movistar+

De qué va:

El despreocupado Nyles y la reacia dama de honor (y oveja negra de la familia) Sarah se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs. Allí descubrirán que no solo no pueden escapar del lugar, sino que tampoco podrán huir de sí mismos en lo que parece ser un bucle temporal fuera de toda lógica.

Por qué tienes que verla:

Atrapado en el tiempo es un clásico incontestable, tanto en su vertiente existencialista como en la romántica. Desde su estreno hace ya 25 años, la fórmula del día de la marmota ya había sido revisada en otros casos con diferentes resultados (algunos muy reivindicables, como Feliz día de tu muerte). Ninguna había conseguido el ingenio, la humanidad y el humor de esta vuelta de tuerca en clave milenial a la guerra que Bill Murray mantuvo con los elementos, la lógico y consigo mismo durante diez años. El director Max Barbakow y la guionista Andy Siara hablan de la soledad, el sinsentido de la vida, la monogamia y la estabilidad mental sin olvidarse de que también están haciendo una comedia romántica encantadora y divertidísima.

Andy Samberg, Cristin Milioti y J.K. Simmons se lo pasan en grande con una producción que provocó la puja más cotizada en la historia del Festival de Sundance. Hulu pagó más de 17,5 millones de dólares por los derechos para estrenar en Estados Unidos una de las mejores comedias -y películas en general- del nefasto 2020. Nadie quería volver a vivir este año terrible que acabamos de dejar atrás, pero Palm Springs es una de esas historias a las que querrás volver una y otra vez. Como si estuvieras en un bucle, vaya.

Perfecta para maratonear: 'A Teacher’ (HBO España)

Amor prohibido en 'A Teacher'. HBO

De qué va:

Claire acaba de llegar al instituto. Insatisfecha con su matrimonio con su novio de toda la vida, distante de su familia y desesperada por una conexión, la profesora conoce a Eric, un encantador estudiante de último año en su clase de inglés que le pide ayuda para prepararse para un importante examen. A medida que Claire y Eric comienzan a pasar más tiempo juntos, se cruzan los límites y comienza un juego sutil de manipulación. El daño permanente provocado a raíz de las decisiones de Claire se vuelve imposible de ignorar para ellos, sus amigos y familiares.

Por qué tienes que verla:

La directora y guionista Hannah Fidell ha convertido su propia película de 2013 en una miniserie de diez episodios de 25 minutos de duración para FX on Hulu y que en España podemos ver a través de HBO, siguiendo un acuerdo de colaboración ya visto en Lo que hacemos en las sombras, Fosse / Verdon o Mrs. América. Kate Mara (la periodistas de House of cards) y Nick Robinson (el protagonista de Con amor, Simon) son los protagonistas de una historia que explora los orígenes, las motivaciones y, sobre todo, las consecuencias emocionales, legales y psicológicas de una apasionada relación basada en la desigualdad de poder y madurez entre sus miembros.

Dividida en dos partes, A Teacher se vuelve más interesante y profunda cuanto más se adentra en la mente de sus protagonistas -una treintañera desorientada que toma el peor camino posible y un joven estudiante más inocente de lo que él cree después de que la relación- salga a la luz. Su mezcla de erotismo, confusión, represión emocional y dudas es un cóctel adictivo, aunque irregular, que alcanza su mejor momento en los últimos instantes de la miniserie, cuando se ponen todas las cartas sobre la mesa entre ambos personajes. La elección de Robinson (a punto de cumplir los 25 años cuando rodó el proyecto) para interpretar a un adolescente de 17 juega en contra del impacto que debería provocar la relación entre una treintañera y un alumno de instituto, pero su mezcla de carisma, vulnerabilidad e ingenuidad acaba siendo lo mejor de la serie.

Para descubrir: 'Other people’ (Netflix)

La relación de una madre y un hijo es el corazón de 'Other people'. Netflix

De qué va:

David es un guionista de comedia que vive en Nueva York, pero ha roto hace poco con su pareja y está viviendo el peor año de su vida. Por si fuera poco, debe volver a Sacramento para cuidar de su madre porque está enferma de cáncer. El joven experimenta en este tiempo lo que se siente cuando se pierde a un ser querido.

Por qué tienes que verla:

Other people es el debut en el cine de Chris Kelly, creador de la estupenda serie de comedia The Other Two (todavía inédita en España, aunque esperemos que eso cambie con su segunda temporada) y un nombre histórico de la televisión estadounidense después de convertirse en 2016 en el primer jefe de guionistas homosexual en los más de 40 años en emisión del legendario Saturday Night Live. Su primera película está inspirada libremente en sus propias experiencias lidiando con la muerte de su madre, la frustración profesional y una dolorosa ruptura. En España, Other people es un título exclusivo de Netflix, que se hizo con la película después de su buena recepción en el Festival de Sundance.

A partir de una efectiva mezcla de humor y comedia que se mueve de forma ligera por temas delicados, Kelly saca oro de su pareja protagonista: Jesse Plemons (Breaking Bad) se muestra más vulnerable y encantador que nunca, y una veterana de la comedia como Molly Shannon, que deslumbra con su descarnada interpretación de una mujer que quiere ver feliz a sus hijos antes de dejar este mundo. La veterana del SNL ganó el premio a la mejor actriz secundaria en los prestigiosos premios del Espíritu Independiente y debería haber estado nominada al Oscar. Si veis Other people, entenderéis por qué.

