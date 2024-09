'El Pingüino', true crime con Javier Bardem y misterio con Nicole Kidman: 11 series nuevas para ver en septiembre

La vuelta a la rutina posvacacional es más llevadera si sabemos que están por llegar algunos de los estrenos más esperados del año y que nuestras series preferidas vuelven con nuevos episodios. Septiembre viene cargado de novedades.

Netflix trae una nueva serie protagonizada por Nicole Kidman con secretos, asesinatos y caserones con vistas al mar al estilo de Big Little Lies; un true crime de Ryan Murphy con Javier Bardem; y una comedia romántica con Kristen Bell y Adam Brody, estrellas de Veronica Mars y The OC respectivamente.

A Max llega el spin-off de The Batman centrado en el personaje de Colin Farrell y a Disney+ el de Bruja Escarlata y Visión que protagoniza Kathryn Hann. Por último, entre los regresos, destacan la cuarta temporada de Slow Horses, la tercera de From y los finales de La amiga estupenda y de Rapa. Estos son los estrenos más esperados del mes.

'Slow Horses'

'Slow Horses' | Temporada 4

Fecha de estreno : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Dónde verla: Apple TV+

La cuarta entrega de la serie de espías protagonizada por Gary Oldman incorporará a su reparto a Hugo Weaving como Frank Harkness, Ruth Bradley como Emma Flyte y James Callis como Claude Whelan. También se ha fichado a Joanna Scanlan y Tom Brooke, pero no se han revelado los papeles que interpretarán.

La temporada abrirá con un atentado que detona secretos personales, sacudiendo los ya inestables cimientos de La Ciénaga. Y podéis verla con total tranquilidad, porque Apple TV+ ya la ha renovado.

'La pareja perfecta'

'La pareja perfecta' | Tráiler subtitulado

Fecha de estreno : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Dónde verla: Netflix

Amelia Sacks está a punto de casarse con alguien de una de las familias más ricas de Nantucket. A su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury (interpretada por Nicole Kidman), no le hace mucha gracia; no obstante, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa.

A medida que se van revelando secretos, el escenario se prepara para una investigación real digna de las páginas de una de las novelas de Greer. De repente, todos son sospechosos.

'La amiga estupenda'

'La amiga estupenda' | Temporada 4 | Tráiler VOSE

Temporada final

Fecha de estreno : 10 de septiembre

: 10 de septiembre Dónde verla: Max

Basada en las novelas más vendidas de Elena Ferrante, la serie sigue a Elena Greco y a la amiga más importante de su vida, Raffaella "Lila" Cerullo. Tras conocerse de niñas en el Nápoles de los años cincuenta, su historia se extiende a lo largo de más de sesenta años, explorando el misterio de Lila, la brillante mejor amiga de Elena y, en cierto modo, su peor enemiga.

La cuarta entrega de la saga, titulada La niña perdida, se adentra en la vida adulta de Elena y Lila. Se ven envueltas en la agitación de la Italia de finales de los ochenta, a punto de concluir décadas de violencia política y malestar social. Entre la maternidad y las exigencias de su carrera, entre traiciones, amenazas, desapariciones y desastres naturales, Elena y Lila vuelven a vivir en el mismo barrio.

'Rapa'

'Rapa' | Tráiler temporada 3

Fecha de estreno : 12 de septiembre

: 12 de septiembre Dónde verla: Movistar Plus+

En la tercera y última temporada de la serie protagonizada por Javier Cámara, la enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona.

Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.

'En fin'

'En fin' | Tráiler

Fecha de estreno : 13 de septiembre

: 13 de septiembre Dónde verla: Prime Video

Creada por David Sainz (Grasa, Malviviendo) y Enrique Lojo (El último show), presenta en clave de humor negro un escenario post apocalíptico. El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás (José Manuel Poga) se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles.

Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia (Malena Alterio), su mujer, y a Noa (Irene Pérez), su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual.

'Agatha, ¿quién si no?'

'Agatha ¿quién si no?' | Tráiler español

Fecha de estreno : 19 de septiembre

: 19 de septiembre Dónde verla: Disney+

La serie se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de Bruja Escarlata y Visión, mientras se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades.



Agatha Harkness descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían. Juntos, Agatha y el chaval reunirán un aquelarre de brujas desesperadas y partirán hacia la Senda.

'Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez'

'Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menendez' | Tráiler español

Fecha de estreno : 19 de septiembre

: 19 de septiembre Dónde verla: Netflix

En 1996, Lyle y Erik fueron condenados por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez. Las autoridades argumentaron que los hermanos cometieron los asesinatos para heredar la fortuna de su padre. Ellos por su parte sostenían, y siguen afirmándolo hoy en día -mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres.

La serie está protagonizada por el ganador del Oscar Javier Bardem, en el papel del padre, José Menendez; Chloë Sevigny, como Mary Louise “Kitty” Menendez, la madre; Nicholas Alexander Chavez como Lyle Menendez; Cooper Koch como Erik Menendez; Nathan Lane y Ari Graynor, entre otros.

'El Pingüino'

'El Pingüino' | Tráiler español

Fecha de estreno : 20 de septiembre

: 20 de septiembre Dónde verla: Max

Basada en el personaje de DC Comics, este es un spin-off y secuela de la película The Batman (2022) que explora el ascenso al poder del Pingüino en el submundo criminal de Gotham City.

Colin Farrell interpreta a Oz Cobb (alias El Pingüino), retomando su papel en la película de Matt Reeves, junto a Cristin Milioti y Rhenzy Feliz. Lauren LeFranc (Agentes de S.H.I.E.L.D.) es la showrunner de la serie, producida por DC Studios en asociación con Warner Bros. Television.

'Un escándalo muy real'

'A Very Royal Scandal'

Fecha de estreno : 20 de septiembre

: 20 de septiembre Dónde verla: Max

Una noche. Una hora. Una entrevista que causó conmoción en todo el mundo. Basada en la entrevista real de 2019 entre Emily Maitlis y el Príncipe Andrés a raíz de las escandalosas acusaciones a las que se enfrentó sobre su relación con Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre.

La serie sigue la acción de Maitlis y el príncipe Andrés en los prolegómenos de la entrevista, el revolucionario acontecimiento en sí y las muchas preguntas que dejó tras de sí y que cambiarían sus vidas para siempre. Protagonizada por Michael Sheen y Ruth Wilson

'Nadie quiere esto'

'Nadie quiere esto' | Tráiler

Fecha de estreno : 26 de septiembre

: 26 de septiembre Dónde verla: Netflix

Una presentadora de podcast agnóstica y un rabino poco convencional entran en una fiesta. Cuando salen -juntos- la improbable pareja, Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody), se dan cuenta de que hay algo entre ellos.

Pero también hay algo entre ellos, pues sus diferentes visiones de la vida serán vistas por sus amigos y familias a veces bienintencionadas, a veces saboteadoras - incluyendo a la hermana de ella, Morgan (Justine Lupe) y al hermano de él, Sasha (Timothy Simons), como obstáculos para el amor.

'From'

'From' Temporada 3 | Tráiler

Fecha de estreno : 26 de septiembre

: 26 de septiembre Dónde verla: Max

No entraremos en detalles sobre la tercera temporada porque si no habéis visto ningún episodio hasta ahora todo es sensible de ser spoiler. From narra la historia de un grupo de personas atrapadas en un misterioso pueblo del que no pueden escapar. Durante el día, los residentes intentan llevar una vida normal mientras buscan desesperadamente una forma de salir.

Sin embargo, cuando cae la noche, deben protegerse de horribles criaturas que acechan desde el bosque. La serie sigue a los personajes mientras luchan por sobrevivir y descubrir los secretos oscuros que mantienen al pueblo en un ciclo de terror constante.