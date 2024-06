El sorprendente cambio físico de Mayim Bialik, Amy en 'The Big Bang Theory', cinco años después del final de la serie

Si hubo una serie de televisión que consiguió conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo fue The Big Bang Theory. La sitcom, creada por Chuck Lorre y Bill Prady, logró convertirse en todo un referente televisivo durante sus más de diez años de emisión. El 16 de mayo de 2019, la CBS emitió el que sería el último capítulo de la serie, logrando reunir a más de 17 millones de espectadores frente a las pantallas para despedirse del científico Sheldon Cooper y el resto de su cuadrilla.

La comedia supuso un antes y un después en la historia de la televisión, llegando a estar nominada a un total de 46 Emmys desde que comenzó con sus emisiones en el año 2009. Sin embargo, la producción no solo ha pasado a la historia por los datos de audiencia y las cifras récord conseguidas, sino también por su reparto, formado, entre otros, por Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny) o Johnny Galecki (Leonard).

A lo largo de sus 12 temporadas, fueron muchos los actores que pasaron por la serie. Sin embargo, hubo algunos que se volvieron más populares que otros. Fue el caso, por ejemplo, de Mayim Bialik, la actriz que interpretaba el papel de Amy, la pareja de Sheldon. Anteriormente, la joven había participado en otras producciones como Blossom. Pero lo cierto es que fue The Bing Bang Theory la serie que la situó de nuevo en el foco mediático.

En la actualidad, han pasado ya cinco años desde el final de las emisiones de The Bing Bang Theory. Y, como consecuencia de ello, son muchos los telespectadores que se preguntan qué ha ocurrido con sus actores. Mayim Bialik es una de las que más ha cambiado.

Y es que, media década después de poner punto y final a su participación en la serie, la actriz estadounidense se muestra muy diferente. Habitualmente, Mayim comparte con sus seguidores su día a día a través de sus perfiles en redes sociales como Instagram.

En los últimos años, Mayim Bialik ha continuado volcada en el mundo de la interpretación. En 2021 protagonizó Call Me Kat, una serie para HBO Max. Sin embargo, no ha sido su único proyecto en televisión. Y es que la estadounidense también comenzó una nueva etapa como directora, guionista y productora con su propia película, As They Made Us.

La producción lleva consigo una curiosa anécdota. Mayim Bialik fue la encargada de hacer el casting para la película. Y, como no podía ser de otra manera, apostó por su antiguo comañero de The Big Bang Theory, Simon Helberg, que interpretaba el papel de Howard Wolowitz.

Pero el paso por la pantalla de Mayim Bialik no quedaron solo en su participación en estos proyectos. Y es que la estadounidense se convirtió en presentadora del programa Jeopardy! En un primer momento, comenzó como presentadora invitada. Sin embargo, poco a poco fue ganándose el puesto hasta convertirse en una de las presentadoras principales.

Pero lo cierto es que la carrera de Mayim Bialik no solo se ha centrado en los últimos años en la interpretación. La actriz estadounidense decidió aventurarse en un nuevo proyecto. Nada más y nada menos que un podcast bajo el título Mayim Bialik's Breakdown y en el que pone en el foco el tema de la salud mental. Además, la estadounidense ha escrito varios libros hablando sobre temáticas como, por ejemplo, la crianza.

En los últimos meses, la actriz volvió a situarse en el foco mediático. En esta ocasión fue por motivo de la emisión de la serie documental Silencio en plató: El lado oscuro de la televisión infantil de HBO Max. A través de su podcast, Mayim quiso abordar el tema revelando que los abusos que se denunciaban en la serie no solo ocurrían en Nickelodeon.

"Diré que no creo que esto haya sucedido en nuestra sala de guionistas, aunque hubo cosas sobre las que todos pensábamos que estaba bien incluso bromear y que ahora nos ofenderían", explicó en el podcast.

Sin embargo, este no ha sido el único motivo por el que el nombre de Mayim Bialik ha sido noticia. Hace apenas unos meses, la actriz se convirtió en objeto de críticas en redes sociales tras publicarse un vídeo en el que la joven aparecía riéndose de las bromas del cómico Dan Ahdoot sobre el conflicto.

"¡Qué desubicada! Es una de las peores cosas que vi en esta plataforma o en cualquier otro sitio web", publicó el periodista David Ehrlich.