'New Amsterdam' tendrá secuela: NBC prepara una serie ambientada 30 años en el futuro

New Amsterdam tendrá continuación. NBC prepara una secuela ambientada 30 años después de los acontecimientos de la serie original, en los que explorará las formas en las que la inteligencia artificial ayudaría a avanzar a la industria médica en el futuro.

Titulada provisionalmente New Amsterdam: Tomorrow, sigue a la hija del Dr. Max Goodwin, Luna Goodwin, que asume el papel de su padre como Directora Médica del Hospital New Amsterdam.

Desarrollada por David Schulner, creador de la serie madre, la semilla de la secuela se sembró en el final de New Amsterdam, emitido en enero de 2023. Al principio del último episodio de la serie se presentó a una joven y entusiasta nueva directora médica, interpretada por Molly Griggs, que al final se reveló como la hija de Max, Luna Goodwin, ya adulta en flashforwards.

En un simbólico traspaso de poderes, Luna pronunció un apasionado discurso en el auditorio que recordaba al de Max en el piloto de New Amsterdam y que terminaba con la frase característica de su padre: "¿Cómo puedo ayudar?".

No se ha confirmado si Griggs retomará el papel de Luna Goodwin en la secuela. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo, y no hay ningún talento vinculado. Ryan Eggold tampoco está involucrado en la continuación.

Schulner comenzó su carrera televisiva en la serie de ABC Once and Again. Otros créditos incluyen el galardonado primer año de Desperate Housewives de ABC, Everwood de WB, Kings de NBC, Tell Me You Love Me de HBO, creador y showrunner de Do No Harm de NBC y showrunner de Emerald City de NBC.

Nueva Amsterdam: Tomorrow, se está desarrollando bajo el acuerdo global de Schulner y su productora Mount Moriah con Universal Television. Peter Horton, que fue productor ejecutivo y director de la serie original, se encargará de la dirección. Es productor ejecutivo a través de su acuerdo global con UTV, junto con Eric Manheimer, en cuyo libro se basó New Amsterdam.

La serie se estrenó en NBC en otoño de 2018 y concluyó su andadura en enero del año pasado con una temporada reducida después de cinco entregas. La noticia de la cancelación tomó al público por sorpresa, ya que el drama médico había sido un éxito tal para la cadena que se le había concedido una renovación por tres temporadas a mediados de su segunda entrega.

Al igual que Suits, también de NBC, New Amsterdam también tuvo una segunda vida cuando se incorporó al catálogo de Netflix. Ambas series han recibido el encargo de un spin-off seguido de este éxito de audiencia en la plataforma.