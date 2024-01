17 de 24

Drama: 'Mr. Robot' (USA Network)

La serie creada por Sam Esmail fue todo un fenómeno en su temporada de estreno, no solo en los Globos de Oro, también en los Emmy, donde estuvo nominada como mejor serie de drama y el premio a actor protagonista de Ramy Malek fue una de las sorpresas de la noche.

Comedia: 'Mozart in The Jungle' (Amazon Prime Video)

Veep, Silicon Valley, Orange is The New Black y Transparent no pudieron hacer nada contra la serie nueva de este año (aunque también estuvo nominada Casual), que además estaba protagonizada por Gael García Bernal.