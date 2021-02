'Gaslit': Starzplay se queda con la serie del Watergate protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn

Starzplay se lleva el gato al agua con Gaslit. La plataforma que ha traído a España títulos de culto como Normal People, The Great o Ramy estrenará en todo el mundo una refrescante mirada al escándalo del Watergate inspirada en el podcast Slow Burn. Los ganadores del Oscar Julia Roberts y Sean Penn trabajarán juntos por primera vez en una producción que estará dirigida y producida por Matt Ross (director de Captain Fantastic). Sam Esmail, creador de Mr. Robot y showrunner de la temporada de Homecoming que protagonizó la estrella de Erin Brockovich, ejercerá de productor ejecutivo en un proyecto que estará coordinado por uno de sus guionistas de confianza, Robbie Pickering (Mr. Robot).

La historia se centra en Martha Mitchell, una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una celebridad en Arkansas y esposa del leal Fiscal General de Nixon John Mitchell. A pesar de su afiliación política, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, provocando que tanto la Presidencia como su vida personal se vayan al traste. Como Fiscal General, Mitchell es el asesor de más confianza de Nixon y su mejor amigo. Temperamental, malhablado e implacable, pero desesperadamente enamorado de su famosa y sincera esposa, se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente.

A pesar de que estaba previsto que formaran parte del proyecto, tanto Armie Hammer (Call Me By Your Name) como Joel Edgerton (Loving) se han caído del proyecto un año después de que se anunciara. Se desconocen las razones en ambos casos, pero para Hammer es un nuevo revés después de un desconcertante escándalo que ha señalado al heredero de una familia de millonarios como "caníbal sexual". Gaslit es el cuarto proyecto del que se cae el actor desde que se publicara una serie de mensajes comprometidos que él desmintió días antes de que su agencia de representación anunciara su ruptura profesional con el actor.

Gaslit promete ser un enfoque moderno sobre el Watergate que se centra en las historias no contadas y los personajes olvidados del escándalo: desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon, pasando por los fanáticos desquiciados que ayudaron e instigaron sus crímenes, hasta los trágicos informantes que finalmente harían que toda esa turbia empresa se viniera abajo. "Estoy feliz de tener la oportunidad de compartir la desgarradora y fascinante historia de Martha Mitchell con el mundo. Martha fue la primera, y la voz más fuerte, que se alzó en contra la criminalidad de una administración presidencial corrupta y fue una de las mártires públicas más complejas de la época", explicó el showrunner Robbie Pickering en la presentación del proyecto.

'Gaslit' se emitirá en Starz en Estados Unidos y Canadá y en su plataforma internacional de streaming Starzplay en Europa, Latinoamérica y Japón.

