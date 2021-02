'Frasier': el clásico de la comedia podría volver este mismo año en la nueva plataforma Paramount+

Noticias relacionadas Qué es Paramount+, la plataforma de ViacomCBS que se lanzará en 2021 y llegará a España

Cuando el río suena, agua lleva. Después de años de rumores y declaraciones de sus protagonistas mostrándose abiertos a un reencuentro, la vuelta de Frasier está más cerca que nunca. Según ha adelantado en exclusiva TVLine, los productores de la comedia protagonizada por Kelsey Grammer están ultimando las negociaciones para volver con una nueva temporada que se rodaría, si el coronavirus lo permite, este mismo verano. Los episodios de estreno de la comedia se podrán ver en exclusiva en Paramount+, la futura plataforma de streaming que el estudio Paramount está desarrollando a partir de su experiencia en el mercado estadounidense con CBS All Access.

La primera vez que se habló de un regreso del spin off de Cheers fue en julio de 2018. Entonces se especuló con la mudanza del psicólogo interpretado por Grammer a una nueva ciudad, una jugada que el personaje ya hizo en los años 90 cuando abandonó Boston para irse a Seattle. El actor avisó entonces de que no volvería a cualquier precio: el legado de Frasier era demasiado importante como para arruinarlo con una continuación que no estuviera a la altura. Durante sus 11 años en antena, la serie creada por David Angell, Peter Casey y David Lee ganó cinco veces el premio Emmy a la mejor serie de comedia, una hazaña solo igualada por Modern Family.

El único miembro del reparto original que tiene garantizado el regreso es el propio Grammer. Se espera que David Hyde Pierce (Niles Crane, el hermano pequeño de Frasier), Jane Leeves (Daphne Moon, la asistenta del hogar) y Peri Gilpin (Roz Doyle, productor del programa radiofónico en el que trabajaba Frasier) aparezcan también en la nueva serie, pero se desconoce en qué términos. Quien no estará, desgraciadamente, es John Mahoney. El padre de Grammer en la ficción falleció en 2018.

Paramount+ estará disponible en el mercado estadounidense desde el 4 de marzo. El nuevo servicio de la major incluirá contenido original y material antiguo de canales del grupo como CBS, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network y Nickelodeon. Frasier no será el único regreso de una serie que vea la luz en la nueva plataforma. La comedia juvenil iCarly volverá con nuevos episodios y el triángulo protagonista original: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress.

