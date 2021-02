Los 10 mejores finales de series del siglo XXI: de 'A seis metros bajo tierra' a 'Homeland'

Aún hay muchos que no superan el corcho gigante de Perdidos y otros tantos que siguen decepcionados con el final de Juego de tronos. Sabemos que lo importante es el viaje, y que es injusto condenar una serie que hemos disfrutado solo por su último episodio, pero nuestra relación con la ficción televisiva es tan intensa e invertimos en ella tanto tiempo y emociones que es comprensible que tengamos reacciones pasionales.

Queremos que los cierres de nuestras historias preferidas sean perfectos, memorables y que marquen el final de una era, porque el vínculo que desarrollamos con esos personajes durante años (o de forma intensiva en estos tiempos de maratones) es muy potente. Algunas pocas series lo consiguen y nos sorprenden, otras nos dan lo que esperábamos o justo lo que no sabíamos que necesitábamos, esas son las que vamos a recordar hoy.

Esta es, por supuesto, una lista personal, no son los finales mejor valorados ni los que tienen consenso público. No sé si está de más aclararlo pero, obviamente, solo he tenido en cuenta los finales de series que más me han gustado de entre los finales de series que he visto completas. Espero que coincidamos en varios. No te preocupes, puedes leer con tranquilidad porque no habrá spoilers.

'A dos metros bajo tierra'

IMDB

Episodio: 'Everyone's Waiting', 2005.

Los últimos cinco minutos de la serie de Alan Ball en HBO, acompañados por la canción Breathe de Sia, son tan perfectos que compensan los desvíos en callejones sin salida de algunos de los conflictos de la serie y también sus temporadas más irregulares. Fue un final sorprendente, de los que se quedan grabados para siempre en la retina.

Disponible en HBO.

'Breaking Bad'

IMDB

Episodio: 'Felina', 2013.

Aunque de la quinta temporada prefiero Ozymandias, el último episodio de Breaking Bad estuvo a la altura de lo que esperábamos de la serie de Vince Gilligan en cuanto a interpretaciones, tensión y emociones fuertes pero, por sobre todo, en la calidad narrativa de una resolución que culmina en el punto exacto del viaje del protagonista.

Disponible en Netflix.

'Buffy, la cazavampiros'

IMDB

Episodio: 'Chosen', 2003.

Las siete temporadas de Buffy terminan, como no podía ser de otra forma, con un nuevo apocalipsis que ofrece a quienes lo necesitan la posibilidad de redención, pero lo mejor es el momento en el que la elegida tiene esa inspiradora revelación que cambiará para siempre el statu quo: "Are you ready to be strong?",

Disponible en Amazon Prime Video.

'Catastrophe'

IMDB

Episodio: 4x06, 2019.

Esta atípica y madura comedia romántica puso el punto final con una escena preciosa en la playa con un par de guiños al inicio de su relación, en la que sin necesidad de artificios ni grandes aspavientos los personajes nos recordaron porqué nos enamoraron durante cuatro temporadas. Cuando pienso en el final de Catastrophe lo único que quiero es volver a ver la serie entera otra vez.

'Fleabag'

IMDB

Episodio: 2x06, 2019.

Por las características de su historia, Fleabag no tenía ningún cabo que atar, por lo que realmente podía ocurrir cualquier cosa, pero no puedo imaginar un final más perfecto que el que tuvimos. Esa mirada y esa sonrisa son lo que el personaje y nosotros necesitábamos a nivel emocional.

Disponible en Amazon Prime Video.

'Homeland'

IMDB

Episodio: 'Prisoners of War', 2020.

Esta es serie que muchos abandonaron por el camino de sus ocho temporadas es la que ha motivado este texto porque su último episodio y en especial su última escena son impecables. Es coherente con sus protagonistas, poético y emotivo. Homeland es merecedora de pasar a la historia como uno de las series con mejores finales de la historia de la televisión.

Disponible en Netflix.

'Mr. Robot'

IMDB

Episodio: 'Hello, Elliot', 2019.

Como Homeland, la serie de Sam Esmail también acusó una baja de espectadores durante su emisión, especialmente, después de una polémica segunda temporada en la que dio la impresión de haber agotado su premisa. Pero los que llegamos hasta el final obtuvimos recompensa, porque su cuarta entrega fue excepcional y su último episodio fue sorprendente, emocionante y emotivo. El tiempo la pondrá en el lugar que se merece. Good by, friend.

Disponible en Amazon Prime Video y Movistar+.

'Parks and Recreation'

IMDB

Episodio: 'One Last Ride', 2015.

La despedida en dos partes de esta comedia de Mike Shur nos permite echar un vistazo al futuro de sus protagonistas, incluido Jerry, pero lo más bonito y satisfactorio son las implicaciones sobre lo que los años venideros le deparan a la Leslie Knope de Amy Poehler; el futuro que se merece.

'The Americans'

IMDB

Episodio: 'START', 2018.

La serie protagonizada por los Jennings se mantuvo fiel a lo que fue su centro, un drama familiar marcado por el dilema de las lealtades hasta el último episodio. Siempre fue una historia de cocción lenta y toda esa tensión acumulada a través de los años es lo que hace tan efectivo su episodio final. Nos dejó para el recuerdo la esperada, intensa e inolvidable escena en el garaje, pero por sobre todo, la magnífica escena del tren. Ahí es donde para mí se produce el cierre perfecto para la serie, pero no reniego de lo que ocurre después.

Disponible en Amazon Prime Video.

'The Leftovers'

IMDB

Episodio: 'The Book of Nora', 2014.

Después de lo ocurrido con Perdidos, serie en la que no se resolvieron todos los frentes abiertos desde el inicio y las respuestas que sí se dieron no complacieron a todos igual, no podíamos prever qué tipo de cierre elegiría Damon Lindelof para esta peculiar historia. Al final, el creador se entregó a ciegas al talento de Carrie Coon para que fuera su portavoz y nos dio a nosotros la libertad de elegir. La jugada le salió redonda.

Disponible en HBO.

También te puede interesar...

• Qué es 'Detrás de sus ojos', la serie de Netflix que promete ser tu nueva obsesión

• ‘Tribus de Europa’: Netflix mezcla ‘Los 100’ y el Brexit en la nueva serie de los productores de ‘Dark’