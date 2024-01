Muere David Soul, protagonista de 'Starsky y Hutch', a los 80 años

David Soul, protagonista de la serie policial de los años 70 Starsky & Hutch, ha fallecido a los 80 años. La noticia ha sido confirmada por su esposa, Helen Snell, quien ha declarado en comunicado oficial que ha estado hasta el último momento "rodeado de su familia tras una valiente batalla por la vida".

"David, amado esposo, padre, abuelo y hermano murió ayer jueves tras una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia", dijo Snell. "Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por todos aquellos cuyas vidas ha tocado".

Nacido en Chicago en 1943, y de doble nacionalidad estadounidense y británica, Soul se convirtió en una estrella internacional de culto gracias a su interpretación del detective Ken "Hutch" Hutchinson, junto al detective Dave Starsky de Paul Michael Glaser, en Starsky y Hutch durante los cuatro años que duró la serie en antena.

La serie original se emitió en ABC de 1975 a 1979, siguiendo a los personajes del título, detectives que luchaban contra el crimen en las calles de la ficticia Bay City, California, en un Gran Torino rojo brillante, con Antonio Fargas interpretando a su informante, Huggy Bear.

Soul y Glaser volvieron a interpretar los detectives en el remake de 2004 Starsky & Hutch, protagonizado por Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.

Soul también fue conocido por sus papeles en Here Come The Brides, Magnum Force y The Yellow Rose.

Tras el éxito de Starsky & Hutch, publicó cuatro sencillos de baladas de rock melódico a finales de los setenta. De ahí salieron dos singles número uno en el Reino Unido, Silver Lady y Don't Give Up On Us, que fueron muy apreciados por los fans de su carrera televisiva.

Otros papeles memorables en el cine fueron el de un policía justiciero en la secuela de Harry el Sucio, la película de The Enforcer, y un papel protagonista en la adaptación de Stephen King de 1979, Salem's Lot, en la que interpretó al escritor nostálgico Ben Mears.

En 2003, se interpretó a sí mismo en la primera temporada de Little Britain, de BBC. En 2004, apareció en Poirot: Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, en el papel de Andrew Pennington (también había protagonizado la adaptación cinematográfica de 1989 de Cita con la muerte, de Christie). También participó como invitado en el programa Top Gear y fue uno de los conductores más rápidos que han aparecido en el programa.

El actor vivía en Londres con su esposa Helen Snell, su quinto matrimonio, después de que se conocieran en una gira por el Reino Unido con una producción teatral de la obra Deathtrap, de Ira Levin, en 2002.











