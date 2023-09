Los spin-offs de 'The Walking Dead' retoman sus rodajes: el sindicato de actores lo autoriza durante la huelga

El sindicato SAG-AFTRA ha concedido a AMC la autorización para continuar con los rodajes de tres de sus series durante la huelga de actores de Hollywood. Los proyectos que retoman su producción son Daryl Dixon y The Ones Who Live, ambos spin-offs de The Walking Dead, y la segunda temporada de Entrevista con el vampiro.

Este permiso especial o exención se otorga a proyectos considerados independientes, es decir, que no están financiados por los siete grandes estudios pertenecientes a la AMPTP, la alianza de productores con la que los sindicatos de actores y guionistas están en disputa a la espera de una negociación.

SAG-AFTRA ha concedido estos "acuerdos provisionales" a más de 300 proyectos desde que comenzó la huelga a mediados de julio. Los acuerdos permiten a las producciones independientes seguir rodando, siempre que se comprometan a aceptar los términos de la última propuesta que el sindicato presentó a los estudios en cuanto a salarios, prestaciones y mejoras laborales.

AMC y su productora, Stalwart Films, no son miembros de la AMPTP y se han adherido a los términos y han aceptado todas las condiciones salariales y de mejoras presentadas por el sindicato de actores en su contraoferta a la AMPTP. Una vez que SAG-AFTRA llegue a un acuerdo con la AMPTP, este y todos los acuerdos provisionales se revisarán para reflejar los términos definitivos.

Entre los proyectos más destacados que han recibido esta autorización se encuentran The Watchers, que cuenta con la participación de New Line; The Summer Book, con Glenn Close, y las películas de A24 Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel; y I Dream Of Unicorns, protagonizada por Paul Rudd y Jenna Ortega.

Adam Driver’s statement on the ongoing WGA & SAG-AFTRA strikes pic.twitter.com/7WXj0GXWpV — Adam Driver Central (@adamdrivercentl) August 31, 2023

En virtud de este acuerdo también pueden participar en el Festival de Venecia actores como Adam Driver, protagonista de Ferrari. Lo hace con la condición de visibilizar la huelga vigente durante sus intervenciones, y porque la película de Michael Mann está producida por Neon, una compañía independiente, que aceptó las condiciones de SAG AFTRA.

"¿Cómo es posible que distribuidora pequeñas como Neon y STX International puedan cumplir las peticiones del sindicato incluso antes de las negociaciones pero para compañías grandes como Netflix y Amazon sea imposible?", preguntó en voz alta el actor en Venecia mientras expresaba su completo apoyo al sindicato SAG-AFTRA.

El sindicato acordó no conceder acuerdos provisionales a los proyectos que se estén rodando en Estados Unidos y cuyos guiones hayan sido escritos bajo la jurisdicción del Sindicato de Guionistas de América (WGA), también en huelga. Las series de AMC pueden continuar porque se están rodando en Europa, Daryl Dixon en Francia y Entrevista con el vampiro en Praga.

The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie en la que regresan Rick y Michonne, ya ha completado el rodaje, pero necesita grabar algunos diálogos adicionales para añadir en postproducción. Su estreno está previsto para 2024.

The Walking Dead: Daryl Dixon se estrena el 11 de septiembre en AMC+ España. La serie está protagonizada por Norman Reedus, que retoma su personaje de la serie original, y se anunció en julio que tendría una segunda temporada.

