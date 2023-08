Adam Driver y Penélope Cruz brillan en el imponente tráiler de 'Ferrari', la nueva película de Michael Mann

Unas horas antes de que los primeros afortunados puedan verla en el Festival de Cine de Venecia, la distribuidora Neon ha lanzado un primer y espectacular tráiler de Ferrari, la película biográfica de Michael Mann sobre el empresario italiano de coches deportivos, que interpreta en pantalla Adam Driver, junto a Penélope Cruz en el papel de Laura, su esposa y socia.

La película muestra al expiloto de Fórmula 1 Enzo Ferrari en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su mujer, Laura, crearon de la nada 10 años antes. Su tempestuoso matrimonio lucha con el luto por la muerte de su único hijo. Ferrari lo apuesta entonces todo a la traicionera carrera de 1.000 millas a través de Italia, la icónica Mille Miglia.

Durante esta tristemente célebre carrera, el Ferrari de Portago reventó un neumático y él y nueve espectadores murieron en un accidente. Ferrari y el fabricante de neumáticos fueron acusados de homicidio involuntario.

Junto a Driver y Cruz, forman parte del reparto Shailene Woodley (Big Little Lies) como Lina Lardi, amante de Ferrari; Patrick Dempsey (Anatomía de Grey) como Piero Taruffi; Jack O'Connell (Los hombres del S.A.S) como Peter Collins; Sarah Gadon (Alias Grace) como Linda Christian; y Gabriel Leone como Alfonso de Portago.

Mann (Collateral, Heat) dirigió la película a partir de un guion del fallecido Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basado en la biografía de 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine, del periodista de automovilismo Brock Yates.

Michael Mann comenzó a explorar la posibilidad de rodar la película en torno al año 2000, tras discutir el proyecto con Sydney Pollack. En 2015 se retomó la idea y Christian Bale y Hugh Jackman estuvieron en negociaciones para interpretar el papel protagonista y el proyecto se estancó hasta 2020. El rodaje se inició finalmente en verano de 2022 y la mayor parte del metraje se filmó en Brescia (Italia), localización donde tuvo lugar la verdadera carrera Mille Miglia.

Ferrari fue seleccionada para competir por el León de Oro en la 80.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se estrenará el 31 de agosto de 2023. Su estreno en Estados Unidos está previsto para el 25 de diciembre de este año, de la mano de Neon.

Gracias a que Neon es una distribuidora independiente, y que la película no ha contado con financiación de los grandes estudios, el sindicato de actores de Hollywood autorizó por medio de una exención que las estrellas de Ferrari puedan asistir a la premiere en Venecia, participar en la alfombra roja y conceder entrevistas.

Mann se enorgullece de que su película no tenga vínculos con los grandes estudios, tal como declaró a Variety: "Ferrari no encaja en el tipo de película que acogería el sistema convencional de estudios. Es realmente apropiado que sea una película independiente distribuida por Neon, un distribuidor muy independiente"

'Ferrari' se estrenará en diciembre en Estados Unidos.

