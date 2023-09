La familia de Mario Biondo reacciona al comunicado de Raquel Sánchez Silva: “¿Pero quién va a creerte?”

Debido a las alusiones de su supuesta implicación en la serie documental de Netflix, Las útlimas horas de Mario Biondo, Raquel Sánchez Silva emitió ayer un comunicado a través del despacho de abogados que la representa, en el que afirma que "no ha intervenido de modo alguno en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración".

Santina Biondo, madre de Mario Biondo, el cámara de televisión que fue encontrado muerto en 2013 en la vivienda que compartía con su esposa, Sanchez Silva, ha reaccionado públicamente a dicho comunicado en una publicación de un grupo de Facebook.

"Los abogados de Raquel Sánchez Silva afirman que su clienta no participó en la realización del documental que se emitió en Netflix, ni directa ni indirectamente.......

Así que la "viuda" debería explicar cómo el pseudodocumental termina con las mismas palabras que ella me envió en un correo electrónico "Para Santina" el 9 de julio de 2013".

Publicación de Santina Biondo en Netflix

El mensaje al que se refiere la señora Santina dice: "Quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe". Estas palabras se reproducen en Las últimas horas de Mario Biondo y la madre del cámara las recuerda para intentar demostrar que Raquel miente al afirmar que no está vinculada con la realización de la docuserie.

"Usted tenía conocimiento de que esta producción estaba en marcha y en noviembre de 2022 dio por finalizada la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha", continúa Santina. "Afirma que está en contra de esta producción y en nueve meses no han hecho nada para oponerse a su estreno. ¿Pero quién te va a creer? Este comunicado es un insulto a nuestra inteligencia!"

Comunicado de Raquel Sánchez Silva sobre la serie documental de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Ontier España

Según recoge el comunicado escrito por el despacho de abogados Ontier que representa a la presentadora, Sánchez Silva "no sólo rechazó cualquier forma de participación y/o intervención en aquella serie, sino que manifestó expresa y reiteradamente, tanto al Sr. Guillermo Gómez Sancha como a los directivos de Netflix, su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo".

Sánchez Silva también afirma en dicho comunicado que debido al conflicto surgido por su negativa a participar en Las últimas horas de Mario Biondo, rompió la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha, productor de la docuserie, y quien había sido su representante durante varios años, en noviembre del año pasado. Sánchez Silva ha solicitado expresamente que no se la relacione de ninguna manera con la citada serie documental de Netflix "dada su absoluta desvinculación con la misma".

