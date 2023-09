'True Detective: Night Country': HBO retrasa el estreno de la temporada con Jodie Foster hasta 2024

El estreno de True Detective: Night Country se retrasa hasta 2024. Habrá que esperar un poco más para ver a Jodie Foster en la nueva temporada de la serie antológica de HBO porque se ha confirmado que sus nuevos episodios no llegarán hasta enero del próximo año.

Aunque no tenía aún una fecha de estreno concreta confirmada, este fue uno de los títulos incluidos en el vídeo promocional de HBO y Max de los estrenos más esperados del año publicado en febrero. En el tráiler de la serie publicado en abril aparece la cartela "próximamente en 2023".

No se ha informado cuál es el motivo exacto del retraso, pero puede atribuirse a la doble huelga de guionistas y actores que ya ha retrasado varias series y películas. Según informa Deadline, el cambio de fecha se hizo discretamente en la web oficial de HBO en Estados Unidos y no se envió ninguna nota de prensa, pero la noticia fue confirmada por la cadena.

Qué se sabe de la serie

La cuarta entrega de esta antología se titula Night Country y está ambientada en Alaska. Foster interpreta a la detective Liz Danvers, que junto a su compañera Evangeline Navarro (Kali Reis, en su primer protagónico en una serie) investiga el caso de seis operarios de una estación científica que desaparecen sin dejar rastro el día del último atardecer antes de que empiece la larga noche polar.

En el pueblo de Ennis no volverán a ver el sol durante 60 días, un período de permanente oscuridad en el que la pareja se verá enfrentada a sus propios demonios "mientras escarban en los misteriosos secretos que yacen enterrados bajo el hielo eterno de la larga noche de invierno".

A Foster y Elis les acompañan en el reparto Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Killing Eve) y John Hawkes (Deadwood). Night Country es el primer papel protagónico en televisión para la ganadora del Oscar por Acusados y El silencio de los corderos, que en los años 70 participó en producciones televisivas de la época, como Gunsmoke, My Three Sons o Paper Moon.

La temporada está escrita y dirigida por la cineasta mexicana Issa López (Vuelven) y producida por Barry Jenkins (Moonlight, El ferrocarril subterráneo).

True Detective fue creada por Nic Pizzolatto y fue un fenómeno en 2014 con la historia protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. En 2015, transformada en antología, tuvo una segunda entrega con Rachel McAdams y Colin Farrell, a la que siguió una tercera que se emitió en 2019, con Mahershala Ali y Stephen Dorff investigando un caso en los Ozarks.

