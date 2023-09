Qué sabemos de 'One Piece' temporada 2: en la escena postcréditos está la clave

Netflix acaba de estrenar la adaptación en acción real de One Piece, acabando con su mala racha de adaptaciones de animes y mangas, y volviendo a hacer de esta historia de piratas un fenómeno en todo el mundo. De hecho, después de devorar la primera tanda de episodios, muchos espectadores han empezado a preguntarse por el posible regreso de la serie con una segunda temporada.

La primera entrega sirve como adaptación del arco narrativo conocido por el nombre de East Blue Saga, que sirve como presentación de los personajes, su bagaje y para contar cómo se forma la tripulación de los Piratas del Sombrero Pirata, al mando de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy).

El protagonista reunirá a un grupo de amigos que le ayudarán en su travesía para econtrar el tesoro del One Piece y convertirse así en el Rey de los Piratas. Sin embargo, este viaje no será sencillo para ninguno de ellos y serán muchos los enemigos a los que tendrán que enfrentarse en el camino.

De hecho, su aventura no terminará en el octavo y último capítulo de la primera temporada, y según se adelanta en la escena post-créditos, ya se ha revelado cuál será el próximo adversario al que deberá enfrentarse esta banda de piratas. Si aún no has llegado hasta ese episodio, será mejor que no sigas leyendo porque a partir de aquí comienza el terreno de los spoilers.

El camino hasta ahora

A lo largo de la temporada, Luffy reúne a un grupo de inadaptados con grandes sueños por cumplir y con una ambición tan grande como la suya. El espadachín Roronoa Zoro (Mackenyu Arata), la ladrona y navegante Nami (Emily Rudd), el chef Sanji (Taz Skylar) y el mentiroso compulsivo y francotirador Usopp (Jacob Romero Gibson).

Poco a poco acaban derrotando a varios piratas, mientras escapan de los marines, que son liderados por el abuelo de Luffy, el vicealmirante Garp (Vincent Regan). Y la temporada termina cuando la tripulación finalmente se dirige a Grand Line, un lugar en el mundo donde el One Piece estuvo escondido hace mucho tiempo.

Netflix aún tiene que renovar la serie para la segunda temporada, pero la primera tanda de episodios ha dejado un buen sabor de boca para los fans y su final ya ha presentado al nuevo antagonista con el que tendrán que luchar los protagonistas.

La escena postcréditos

La primera temporada se centraba principalmente en los primeros cinco grandes arcos argumentales del manga, que forman parte de la saga East Blue y aunque todavía queda por cubrir el de Loguetown, será probablemente el tema central del primer episodio de la segunda temporada.

En él se cuenta cómo Luffy y su tripulación viajan hasta Loguetown para abastecerse de suministros. Esta isla es donde Gold Roger, el antiguo rey de los piratas que escondió el tesoro de One Piece, fue ejecutado públicamente por los marines, como se muestra en la escena inicial del primer episodio.

Mientras está en esa isla, Luffy se topará con viejos enemigos y hará otros nuevos. De hecho, en la escena postcréditos aparece uno de los nuevos, al que vemos fumando un cigarro y quemar un cartel de que pide una recompensa por Luffy. Y al que los fans reconocerán por sus guantes de cuero marrón y sus mangas adornadas con piel.

Se trata de Smoker, el capitán de los Marines en Loguetown, que abandona su puesto para perseguir a Luffy. Sabemos de él que se comió la fruta del diablo humo-humo, adquiriendo la capacidad de convertir las partes de su cuerpo en humo y poder controlarlo. También usa un arma especial llamada Jitte, que está hecha de piedra marina y es capaz de anular las habilidades de sus enemigos.

La trama de la segunda temporada 'One Piece' Netflix Según lo que hemos visto hasta ahora, y después del adelanto de la escena postcréditos, lo más probable es que la segunda temporada adapte la saga Arabasta, en la que aparecerá de nuevo Baroque Works, una organización criminal secreta liderada por un pirata llamado Crocodile, que tiene la misión de controlar el reino de Arabasta. Todo ello antes de que lleguen los Piratas de Sombrero de Paja, que están dispuestos a salvarla. También se sabe que la segunda saga se compone de cinco arcos argumentales: Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, Drum Island y Arabasta. Estos serán los que, previsiblemente se aborden en la segunda temporada. Sólo queda que Netflix anuncie la renovación.

