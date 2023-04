'True Detective' enseña un espectacular trailer de 'Night Country' con Jodie Foster en la larga noche de Alaska

Tras años de rumores sobre su posible regreso, True Detective está preparada para volver con Jodie Foster, una nueva historia, nuevos personajes y en una localización muy diferente a las anteriores: Alaska.

HBO aprovechó la presentación de Max, la nueva plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery para lanzar el primer tráiler de la cuarta temporada de esta antología, que estrenará sus nuevos episodios en HBO Max España antes de que acabe el año, una entrega titulada Night Country, que estará escrita y dirigida por la cineasta mexicana Issa López (Vuelven) y producida por Barry Jenkins (Moonlight, El ferrocarril subterráneo).

En esta nueva historia, Foster interpreta a la detective Liz Danvers, que junto a su compañera Evangeline Navarro (Kali Reis, en su primer protagónico en una serie) investiga el caso de seis operarios de una estación científica que desaparecen sin dejar rastro el día del último atardecer antes de que empiece la larga noche polar de Alaska.

En el pueblo de Ennis no volverán a ver el sol durante 60 días, un período de permanente oscuridad en el que la pareja se verá enfrentada a sus propios demonios "mientras escarban en los misteriosos secretos que yacen enterrados bajo el hielo eterno de la larga noche de invierno".

A Foster y Elis les acompañan en el reparto Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Killing Eve) y John Hawkes (Deadwood). Night Country es el primer papel protagónico en televisión para la ganadora del Oscar por Acusados y El silencio de los corderos, que en los años 70 participó en producciones de la época, como Gunsmoke, My Three Sons o Paper Moon.

En los últimos años, Foster ha estado vinculada al medio detrás de cámaras, donde ha dirigido episodios de series como Orange Is The New Black, Black Mirror y Tales From The Loop.

True Detective fue creada por Nic Pizzolatto y fue un fenómeno en 2014. La enigmática historia protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson recibió ocho nominaciones en los premios Emmy de ese año en la categoría de mejor serie dramática, de los cuales consiguió dos estatuillas, la de mejor dirección para Cary Fukunaga y la de mejor elenco del año.

Debido a su éxito de crítica y premios y a su popularidad, fue renovada y transformada en antología. En 2015 tuvo una segunda entrega con Rachel McAdams y Colin Farrell, a la que siguió una tercera que se emitió en 2019, con Mahershala Ali y Stephen Dorff investigando un caso en los Ozarks.

