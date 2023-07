'Las últimas horas de Mario Biondo', la serie que revisa las circunstancias de su muerte, llega a Netflix en agosto

30 de mayo de 2013. Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva, es hallado muerto en el salón de su piso de Madrid en extrañas circunstancias. Diez años después de los hechos, Las últimas horas de Mario Biondo, serie documental que estrena Netflix el 3 de agosto, ofrece una visión retrospectiva y reflexiva sobre uno de los sucesos más mediáticos de la historia de España.

Este true crime de tres episodios, según explica la nota de prensa, es fruto de una profunda labor de investigación, que se ha llevado a cabo entre 2021 y 2023, y que ha incluido más de 200 horas de grabación, una veintena de entrevistas, y la revisión de multitud de fuentes bibliográficas.

También incluye el relato coral de diferentes testimonios que, a través de sus voces y opiniones personales, comparten cómo vivieron el caso, incluyendo a familiares, periodistas, o criminólogos.

Producida por Par Producciones (ETA, El Desafío: 11M) y dirigida por María Pulido, la serie documental también reflexiona sobre el impacto mediático que generó el caso

“Nuestro propósito ha sido acercarnos a los acontecimientos desde el punto de vista de la investigación periodística. A través de cientos de horas de trabajo, de conversaciones con expertos y testimonios clave, nuestro objetivo siempre ha sido que la docuserie ofrezca al espectador, por primera vez, toda la información para que pueda valorar los hechos de un caso que siempre ha estado muy marcado por el debate mediático”, explica la directora de la serie documental, María Pulido.

Un caso polémico

Mario Biondo, cámara de televisión de programas como MasterChef y Frank de la jungla, fue encontrado muerto en su piso de Madrid. El caso Biondo se convirtió en uno de los más controvertidos de la crónica negra nacional, con el misterio sin resolver de si se había suicidado -como sostenía la policía española- o si por el contrario, había sido asesinado -como defendía su familia-.

En 2016, la Sección Nº 15 de la Audiencia Provincial cerró definitivamente al caso Biondo. "Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Giuseppe Biondo", decía la sentencia.

"Los apelantes discrepan de la decisión de mantener el sobreseimiento libre acordado y no reabrir las diligencias ante la documentación aportada, pues entienden que el informe de la autopsia obrante en autos no descarta la criminalidad, sino que atribuye el fallecimiento de don Mario Biondo a una etiólogo médico-legal presumiblemente suicida y, además no se ha encausado a ninguna persona como posible responsable de los hechos".

Desde entonces sus familiares han seguido investigando al respecto, emprendiendo incluso diversos y procesos judiciales en Italia, con la intención de esclarecer lo que sucedió, que según ellos fue un asesinato. El pasado 1 de agosto, la justicia italiana cerró el caso Biondo de manera definitiva. La decisión final llegó con el sobreseimiento de la causa.

