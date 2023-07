Christopher Nolan, sobre las escenas de sexo en 'Oppenheimer': "Es una parte esencial de su historia"

Oppenheimer ha marcado un antes y un después en la filmografía de Christopher Nolan. La película sobre el Prometeo americano y padre de la bomba atómica no sólo es su primer biopic, sino que también es su primera película rodada utilizando cámaras IMAX en blanco y negro, y la primera vez que muestra escenas de sexo en pantalla.

Basándose en el libro ganador del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Martin Sherwin y Kai Bird, Oppenheimer cuenta la paradójica historia del científico, doctor en física e inventor de un arma monstruosa de destrucción masiva que condicionó el pasado y nuestro presente.

Y también se asoma a conocer el lado más íntimo y personal del científico al que interpreta Cillian Murphy. Además de ser uno de los grandes genios del siglo XX, Oppenheimer vivió un apasionado romance con Jean Tatlock (a la que interpreta Florence Pugh). Ocurrió antes de casarse con Katherine "Kitty" Oppenheimer (Emily Blunt), pero perduró a pesar del matrimonio.

"Cada vez que te desafías a ti mismo a trabajar en áreas en las que no has trabajado antes, estás nervioso y eres apropiadamente cuidadoso, planificador y estar preparado para ello", decía el propio cineasta en una entrevista con Insider cuando se le preguntó sobre su experiencia rodando escenas de sexo por primera vez.

El personaje de Tatlock y sus lazos con el Partido Comunista Estadounidense "tuvieron enormes ramificaciones" en la vida de Oppenheimer, que fue acusado de ser un espía soviético e investigado por la Comisión de Energía Atómica.

Florence Pugh y Cillian Murphy en 'Oppenheimer'

Este aspecto resulta esencial para comprender el trasfondo y la psicología del personaje y Nolan dijo que quería incluir escenas de sexo entre estos personajes para dejar claro que su romance iba mucho más allá de la política.

"Cuando observas la vida de Oppenheimer y su historia, ese aspecto de su vida, el aspecto de su sexualidad, su forma de relacionarse con las mujeres, el encanto que desprendía... Son una parte esencial de su historia", explicaba el director.

"Me pareció muy importante entender su relación y analizarla, y entender qué la motivó sin ser tímido o explícito al respecto, pero tratando de ser íntimo, estar allí con él y entender una relación que era muy importante para él", agregaba.

El fenómeno del año

Este mismo jueves acaba de inaugurarse el evento y fenómeno mundial conocido como 'Barbenheimer', donde los espectadores se verán obligados a debatirse y escoger cuál de las dos películas ver primero: si el colorido alegato feminista de Barbie o el thriller histórico de Nolan.

'Barbenheimer'.

Los que escojan la segunda opción, encontrarán un recorrido por el pasado reciente y también un diálogo con el presente. De hecho, en una de sus declaraciones, Christopher Nolan relacionó su película con la realidad actual, diciendo que el uso generalizado de la inteligencia artificial es una "posibilidad aterradora" y que Oppenheimer es un "cuento con moraleja" para los investigadores de esta tecnología.

El director argumentó que los experimentos de la industria del entretenimiento con la inteligencia artificial son "como jugar con fuego".

"Cuando se innova a través de la tecnología, hay que asegurarse de que se rinden cuentas", continuó. "Durante 15 años, muchas empresas han utilizado términos como 'algoritmo' sin saber lo que significan realmente en sentido técnico. La gente de mi sector que habla de ello no quiere asumir la responsabilidad de lo que haga ese algoritmo. Aplicado a la IA, tiene posibilidades aterradoras".

