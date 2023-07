El sindicato de actores de Hollywood autoriza el rodaje de proyectos independientes durante la huelga

SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Hollywood, ha publicado la lista de producciones independientes que están autorizadas a rodar durante la huelga convocada el pasado 13 de julio. La aprobación se produjo tras verificar que estos proyectos no tienen ningún vínculo con los estudios de la alianza de productores de cine y televisión (AMPTP).

Este primer grupo de proyectos que han firmado el acuerdo provisional del gremio, tienen permitido seguir rodando o empezar a hacerlo de forma inminente sin infringir la orden de huelga.



La lista de 39 producciones autorizadas incluye dos proyectos de la productora independiente A24, estudio que no forma parte de la AMPTP, el primero es la película Madre María, dirigida por David Lowery (A Ghost Story), protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel; y La muerte de un unicornio, protagonizada por Paul Rudd y Jenna Ortega. Esta última comenzará a rodarse próximamente en Hungría.

'The Chosen' es la única serie de la lista

Entre el resto de proyectos destacan The Rivals of Amziah King, thriller policiaco protagonizado por Matthew McConaughey; Flight Risk, protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Mel Gibson; Dust Bunny, con Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver; Bride Hard, con Rebel Wilson; el biopic musical The Yellow Tie, con John Malkovich; Anniversary, con Diane Lane y Phoebe Dynevor; y The Chosen, la única serie de televisión de la lista, y la primera producción en recibir la autorización.

Aunque por el momento sólo hay 39 títulos en la lista, ésta se actualizará diariamente y el gremio está dando prioridad a los títulos que ya se han rodado, los que están a punto de rodarse y los que ya tienen reparto. Algunos de los proyectos ya están terminados y han recibido una exención para que los actores puedan hacer promoción de estos títulos en concreto.

[Todo lo que los actores no tienen permitido hacer mientras dure la huelga]

Estos proyectos no pueden estar afiliados a ninguno de los grandes estudios, ni tener un acuerdo de distribución o financiación de una cadena de televisión o distribuidora de cine afiliada a la alianza de productores. Sí pueden financiarse, por ejemplo, con préstamos, preventas o coproducciones internacionales.

Las producciones se comprometen a respetar los términos de la última oferta presentada por SAG-AFTRA durante las negociaciones del contrato y se adherirán al acuerdo final negociado por la AMPTP.

Según los términos del acuerdo provisional, los productores independientes se comprometen a ofrecer al reparto un aumento del 11% sobre el salario mínimo negociado en el anterior acuerdo de 2020. También se espera que los productores acepten los nuevos términos del contrato cuando finalice la huelga entre los estudios y la SAG-AFTRA.

Sigue los temas que te interesan