Eric Bogosian: "Jacob Anderson memorizó cada palabra que me dice en 'Entrevista con el vampiro'"

En una época en la que proliferan las obras derivadas, es una fortuna que entre tanto aroma a refrito aparezca una propuesta que nos devuelva las ganas de volver a visitar universos que ya han sido explorados previamente. Esa excepción de la regla es la serie Entrevista con el vampiro, que destaca por (varios) méritos propios entre tanta oferta sospechosamente oportunista con su actualización de la obra de Anne Rice.

Desde su primer episodio, la serie original de AMC+, seduce -cual vampiro- al espectador con una propuesta divertida, entretenida, gore, sexy y con grandes valores de producción, en la que Rolin Jones (showrunner) introduce ciertos cambios con respecto a la obra original que funcionan como un reloj. Un conjunto que la convierte en una opción irresistible para los fans de la ficción de género.

La principal novedad con respecto a los libros y a la película de 1994 (que es la referencia más cercana para cualquier espectador que no se haya acercado a la fuente original), es la excusa que da lugar a la existencia de la serie: Louis contacta con el periodista con el que habló décadas atrás para ofrecerle la oportunidad de realizar una segunda entrevista en la que le contará la historia real.

'Entrevista con el vampiro' - AMC+

Ese periodista es Daniel Molloy, ahora con 60 años, y lo interpreta en la serie Eric Bogosian, novelista, dramaturgo finalista a un premio Pulitzer, y actor de series como Billions o Succession, donde interpreta al político demócrata Gil Eavis. SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con él por videoconferencia, en una charla en la que contó su relación con la obra original, los puntos vitales en común con su personaje, la principal diferencia con el que interpretó Christian Slater y qué espera Daniel Molloy conseguir con esta segunda entrevista con el vampiro.

"Daniel es muy parecido a mí, en muchos sentidos. Tiene 60 años y está sentado pensando en su mortalidad. Había mucho con lo que identificarme"

¿Eras fan del material original antes de involucrarte en el proyecto?

Sí. Soy mayor que todos los del equipo, así que yo leí varios de los libros cuando se publicaron. Me encanta la densidad de Anne Rice, es una gran narradora. No los he leído todos, pero ahora he vuelto a empezar desde el principio y estoy trabajando mi camino a través de toda la saga.

Me están gustando más ahora que en su momento. Su imaginación parece no tener límites y ahora es divertido ver a dónde va todo esto. Así que, sí, yo era un fan y lo sigo siendo.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando te ofrecieron este papel?

Bueno, casualmente, el día antes de que me enviaran la oferta, aunque parezca mentira, estaba pensando en todas las cosas que he hecho y si había algo que quería hacer y aún no había tenido la oportunidad. Llegué a la conclusión que lo que me faltaba era interpretar un vampiro. Al día siguiente recibí la oferta y la serendipia fue un poco chocante.

Había leído el libro y me encantaba, así que la duda era cuál iba a ser el enfoque de la adaptación. Necesitaba leer el guion, saber más de mi personaje y del vampiro al que iba a entrevistar. Y cuando me llegó el guion me sorprendió más de lo que podía haber esperado.

Lo mejor fue cuando me dijeron que Louis lo iba a interpretar Jacob Anderson, porque me gustó mucho su trabajo en Juego de Tronos, y siempre pensé que su parte era muy difícil como actor, porque todo era muy contenido y muy sutil. Tenía muchas ganas de trabajar con él, y lo mejor es que resultó ser maravilloso trabajar con él. Esas fueron mis primeras impresiones cuando se me presentó el proyecto.

Bueno, además, también por pura coincidencia tenía un billete comprado para ir a Nueva Orleans y pude ir dos semanas antes de que empezara el rodaje. En las dos últimas semanas fue a visitarme mi mujer, que nunca antes había tenido interés por visitarme en el trabajo, y fuimos juntos a un festival de música. Desde el inicio todo han sido buenas experiencias con esta serie.

Eric Bogossian interpreta al periodista Daniel Molloy en 'Entrevista con el vampiro'

¿Qué te sorprendió más al leer el guion?

Pensé que Daniel es muy parecido a mí, en muchos sentidos. Tiene 60 años y está sentado pensando en su mortalidad. Había mucho con lo que identificarme. Tiendo a interpretar personajes que no se parecen en nada a mí, porque siempre lo he preferido así, pero cuando vi lo bien desarrollado que estaba el personaje y lo buena que era la adaptación, no pude resistirme.

Luego supe que Rolin Jones conocía mi trabajo y que había escrito el personaje conmigo en mente. Eso fue muy halagador, pero también un reto por tener que interpretar un personaje con el que tenía tantos puntos en común, porque nunca he estado interesado en abordar así mi trabajo. Pero bueno, en otras cosas no se parece nada a mí, Daniel es un periodista que arriesga su vida para conseguir una historia. He conocido a muchos periodistas valientes. Hace unos años, hice una obra en Broadway sobre periodistas en tiempos de guerra y conocí a varios de ellos, en esa parte no tenemos nada que ver.

"Rolin Jones conoce muy bien la obra, leyó todos sus libros para crear el universo de la serie y creo que el resultado es impresionante"

Como escritor, ¿qué es lo que más admira de este trabajo de adaptación?

Los guiones de la serie son extraordinarios. La obra de Anne Rice es muy densa, es compleja en cuanto a la trama y muy compleja filosóficamente. Trata de plasmar y hablar de ideas muy ambiciosas, aunque su historia se desarrolle en un mundo de fantasía. Se pregunta qué significa ser mortal e inmortal, qué es la belleza, qué es el amor, qué papel desempeña el arte en nuestra vida. Rolin tiene que coger todas esas ideas y conceptos y convertirlo en una serie episódica, que es una estructura totalmente diferente y en la que no tienes restricciones de tiempos, como ocurrió con la película.

Creo que los guiones realmente consiguen crear una serie que te engancha episodio a episodio manteniendo la complejidad del universo de Anne Rice. Rolin conoce muy bien su obra, leyó todos sus libros para crear el universo de la serie y creo que el resultado es impresionante.

También ha sabido capturar el lirismo de la obra, ha conservado la forma en la que Rice usa el lenguaje. Nuestra diseñadora de producción, Maura, también merece reconocimiento, porque captura el ambiente de Nueva Orleans. Ella es de allí, como Rice, y como ella conoce y ama esa ciudad y eso se puede sentir al ver la serie.

"Daniel mira a su yo más joven, el que hizo la primera entrevista, como alguien sin disciplina que no fue capaz de centrarse en el trabajo"

¿Qué tipo de conversaciones se llevaron a cabo para llevar a Daniel Molloy desde la película hasta donde está ahora?

La diferencia principal entre el personaje de Christian Slater y el mío es el momento vital en el que están. Daniel es un hombre mayor que ya ha vivido muchas experiencias y tiene un enfoque más disciplinado hacia la escritura y el periodismo. Pienso en su versión joven como si fuera yo cuando llegué a Nueva York en los 70. Quise vivirlo todo y lo hice, necesitaba tener esas experiencias, pero a medida que me hice mayor, ya no necesitaba esos estímulos.

Daniel mira a su yo más joven, el que hizo la primera entrevista, como alguien descuidado y sin disciplina que no fue capaz de centrarse realmente en el trabajo, y eso es lo que va a hacer ahora. Esa es la principal diferencia entre los dos personajes desde mi punto de vista.

Lestat, Claudia y Louis en 'Entrevista con el vampiro'

En la primera entrevista, Daniel parecía interesado en convertirse en vampiro. ¿Cuál es su perspectiva actual, especialmente teniendo en cuenta su estado de salud?

Para él ahora es una tentación. Y eso es algo que entiendo en este momento de mi vida, porque llegas a los 60 y si tienes la suerte de tener buena salud, inevitablemente tienes amigos que están pasando por algo, o tal vez ya han fallecido; tus padres, por lo general cuando estás en los 60, o están en el final de su vida o ya se han ido. Así que piensas mucho en la mortalidad, para nosotros no es una opción, pero para Daniel es una oportunidad. No creo que esté pensando en ello constantemente, pero es una opción que se plantea durante la serie.

"Se supone que un vampiro es capaz de hipnotizarte, y escuchar a Jacob contar su historia mientras me miraba a los ojos fue hipnotizante"

¿Qué espera conseguir Daniel con esta segunda entrevista?

Creo que todos los que trabajamos en algo creativo pensamos que si podemos conseguir un gran éxito que perdure, de alguna manera, es una especie de camino a la inmortalidad. Cuando estás al final de tu carrera siempre aspiras a un último chapoteo, y en el caso de Daniel tal vez piensa que si puede tener un último éxito con esa entrevista de alguna manera su nombre no va a morir con él.

Háblanos del rodaje de tus secuencias con Jacob Anderson. Si no me equivoco, realmente te cuenta toda la historia en el plató

Había un montón de cosas que podrían haber sido sólo voz en off, pero Jacob insistió en memorizar y actuar conmigo cada palabra que dice. Se supone que un vampiro es capaz de hipnotizarte y escuchar a Jacob contar su historia mientras me miraba a los ojos fue hipnotizante. Su compromiso es del 100%. Antes de empezar a rodar no contaba con eso, pero él estuvo totalmente presente en cada escena y eso me permitió experimentar y desarrollar mejor mi personaje.

