Los estrenos de series más esperados de enero (2023): de 'Entrevista con el vampiro' a 'The Last of Us'

El curso televisivo empieza con varios estrenos presentes nuestra lista de las series más esperadas de 2023, pero si hay algo que hemos aprendido en estos años es que siempre hay espacio para las sorpresas. Por mucha previsión que hagamos, cuando llega diciembre comprobamos que varias de las mejores no las teníamos en el radar en enero. Que le pregunten si no a Separación y The Bear.

El primer mes da el pistoletazo de salida con el final de una de las mejores series británicas de este siglo, que regresa a Movistar Plus+ tras siete años de pausa; al que seguirán el esperado estreno de la nueva versión de Entrevista con el vampiro, que conquistó a la crítica de Estados Unidos en su emisión en AMC+; el final de la serie de Donald Glover, que llega a Disney+; el esperado estreno de The Last of Us en HBO Max, o la primera serie española del año, Cristo y Rey, en Atresplayer Premium.

Estad atentos también a algunos títulos destacados que no hemos incluido en esta lista, como los finales de Servant y Hunters, regresos como la segunda temporada de Vikingos: Valhalla de Netflix y el estreno de Bienvenidos a Chippendale.

Dónde nos quedamos en 'Happy Valley': todo lo que debes recordar antes de ver la temporada 3

'Happy Valley' - Temporada 3 (Movistar Plus+)

Fecha de estreno: 3 de enero

Un asesinato provoca que Catherine vuelva a tener relación con Royce. El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, mientras vislumbra en el horizonte su jubilación y trata de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación con su padre biológico.

Junto a Sarah Lancashire, como la sargento Catherine Cawood, regresan para el final Siobhan Finneran, que retoma el papel de Claire; y James Norton, como Royce. También vuelven Con O’Neill (Neil, la pareja de Claire) y Charlie Murphy, que interpreta a Ann Gallagher, la joven oficial compañera de Catherine. Rhys Connah (The Runaways), vuelve a interpretar a Ryan, ahora adolescente.

'Entrevista con el vampiro' (AMC+)

Fecha de estreno: 12 de enero

Medios como Time dijeron que era "la franquicia de fantasía de la temporada" y en Rotten Tomatoes aún mantiene una puntación del 99%. Por fin llega a España la nueva y sexy adaptación de la icónica novela de Anne Rice, en la que Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) decide dar una nueva entrevista al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian) para contar, esta vez, toda la verdad.

Lestat de Lioncourt, el vampiro que en los 90 interpretó Tom Cruise, está ahora a cargo de Sam Reid, cuya química como Anderson es realmente explosiva, y la joven Bailey Bass se pone en la piel de Claudia. La historia se traslada a principios del siglo XX, con Louis como un adinerado hombre negro en Nueva Orleans que no puede resistirse a la oferta de evasión definitiva propuesta por el libertino Lestat. Está dirigida por Alan Taylor y Christopher Rice, hijo de la autora de la saga, es el productor ejecutivo junto a Mark Johnson.

Los estrenos de HBO Max en enero (2023): 'The Last of Us' más todas las series y películas

'Velma' (HBO Max)

Fecha de estreno: 12 de enero

Cocreada por Mindy Kaling y Charlie Grandy (The Office, SNL), esta serie de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley, el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo. Este giro original y cómico revela el complejo y colorido pasado de una de las investigadoras de misterios más queridas de la historia de la animación.

En la versión original se pueden escuchar las voces de Kaling, en el papel principal, a quien acompañan Constance Wu (Crazy Rich Asians), Ming-Na Wen (Agentes de S.H.I.E.L.D.), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Gary Cole (The Good Fight), Stephen Root (Barry), Glenn Howerton (Colgados en Filadelfia), Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel), Sam Richardson (Veep) y 'Weird Al' Yankovic.

'Atlanta' - Temporada 4 (Disney+)

Fecha de estreno: 13 de enero

La cuarta temporada trae de vuelta a su ciudad natal de Georgia a Earn, Paper Boi, Darius y Van. Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos? La serie de Donald Glover es una de las más autorales de la ficción de los últimos años, un universo siempre estimulante, sorprendente y con una riqueza única a nivel temático y conceptual.

Su temporada final se estrenó en otoño de 2022 en Estados Unidos y estuvo en todas las listas de lo mejor del año. Con toda seguridad estará en las nuestras el próximo diciembre. Es uno de los regresos imprescindibles de 2023.

Los estrenos de Disney+ en enero (2023): Todas las series y documentales

'Cristo y Rey' (Atresplayer Premium)

Fecha de estreno: 15 de enero

Basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta, Cristo y Rey habla del día a día de estos dos protagonistas y cómo marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX, porque cada paso que daban era noticia.

Cristo era el mejor domador y el más famoso del mundo, y Rey era la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette. Juntos formaban la pareja más popular del momento. Daniel Écija está detrás como el creador de la serie, que cuenta con Belén Cuesta y Jaime Lorente como principales protagonistas.

'The Last of Us' (HBO Max)

Fecha de estreno: 16 de enero

La historia creada por Neil Druckmann cuenta el viaje de Joel y Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico y sumergido en un mundo donde la expansión de un hongo parasitoide ha acabado con el 60% de la población. Esta infección real les arrebata la voluntad a los humanos y les convierte en algo parecido a los 'zombis'.

La prometedora adaptación cuenta ni más ni menos que con Pedro Pascal y Bella Ramsey, dos exactores de Juego de tronos, y también con Craig Mazin, creador de Chernobyl y Kantemir Balágov (Una gran mujer) tras las cámaras en la producción. Además, Gustavo Santaolalla, dos veces ganador del Óscar, fue el encargado de componer la banda sonora.

'Extraordinary'

Fecha de estreno: 25 de enero

En un mundo en el que todos tienen un superpoder, y a los 18 años empiezan a ser capaces de atravesar paredes, comulgar con los muertos, transformarse en gato o provocar un orgasmo con un simple toque, Jen sigue sin encontrar su don a los 25.

Una comedia fresca e ingeniosa de la guionista novel Emma Moran, y creada por los productores de Killing Eve, nos presenta a una protagonista está desesperada por descubrir su superpoder, cueste lo que cueste, pero es posible que por el camino descubra la alegría de sentirse medianamente bien siendo "normal".

Los estrenos de Netflix en enero (2023): Todas las series, películas y documentales

'La chica de nieve' (Netflix)

Fecha de estreno: 27 de enero

Cabalgata de Reyes de Málaga, 2010. Ese momento tan mágico se convierte en una pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren, una periodista en prácticas, empieza una investigación paralela a la del inspector Millán que le hará recordar facetas de su pasado que preferiría haber olvidado. Con la ayuda de Eduardo, un colega periodista, Miren no parará hasta encontrar a la niña.

Basada en el bestseller de Javier Castillo, y adaptada en seis episodios por Javier Andrés Roig (Vis a Vis) y Jesús Mesas Silva (Estoy vivo), con dirección de David Ulloa. Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa, Cecilia Freire y Julián Villagrán encabezan el reparto protagonista.

'Terapia sin filtro' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 27 de enero

La nueva comedia de los creadores de Ted Lasso, Bill Lawrence y Brett Goldstein, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, cuenta la historia de un terapeuta en duelo (interpretado por Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa.

Una serie sobre el duelo, emotiva, entrañable y con mucho sentido del humor, que cuenta con un reparto de ensueño en el que también están Christa Miller (Scrubs), Jessica Williams (2 Dope Queens), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie (Deadly Class) y Lukita Maxwell (Generation).

