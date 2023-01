Decision To Leave, la nueva película de Park Chan-wook, está a punto de ver la luz. La última cinta del director coreano se estrena este viernes 20 de enero en cines y está protagonizada por Tang Wei (Deseo, peligro) y Park Hae-il (The Host, Memories of murder).

En palabras de su director, Decision To Leave es una historia de amor que narra "el nacimiento y destrucción de una relación". También un relato sobre la pérdida que ha elegido contar "con gracia y sutileza" en lugar de "sumirnos en la tristeza".

EL ESPAÑOL ya mostró un clip exclusivo de la película, una de las más románticas de los últimos tiempos según la crítica; y ahora revela seis fotogramas del thriller.

[Clip exclusivo de 'Decision to Leave', el esperado nuevo thriller romántico de Park Chan-wook]

