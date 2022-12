Clip exclusivo de 'Decision to Leave', el esperado nuevo thriller romántico de Park Chan-wook

El próximo 20 de enero llega a los cines españoles Decision To Leave, el esperado nuevo trabajo de Park Chan-Wook, el aclamado cineasta surcoreano que nos ha dado joyas cinematográficas como La doncella, Stoker y Old Boy. La película que distribuye Avalon en salas se estrenó en la pasada edición del Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio a Mejor Director, y SERIES & MÁS adelanta un vídeo en exclusiva con comentarios del director que ahondan en la trama y los personajes de su última obra.

Protagonizada por la actriz china Tang Wei (Deseo, peligro) y el actor surcoreano Park Hae-il (The Host, Memories of murder), junto a Lee Jung-hyun y Go Kyung-pyo, Decision To Leave sigue a un minucioso detective a quien se le encarga investigar la muerte de un hombre en una remota montaña. Durante sus pesquisas, empieza a desarrollar una fuerte atracción por la principal sospechosa del crimen: la esposa de la víctima.

Considerada por la crítica internacional como uno de los mejores trabajos de Chan-Wook, esta absorbente propuesta combina thriller, intriga y romance, elementos que son servidos en un elegante y sensual cóctel cargado del virtuosismo que caracteriza al surcoreano, uno de los cineastas más personales e influyentes del cine contemporáneo.

En palabras de su director, Decision To Leave es una historia de amor que narra "el nacimiento y destrucción de una relación". También un relato sobre la pérdida que ha elegido contar "con gracia y sutileza" en lugar de "sumirnos en la tristeza".

['The Sympathizer': Robert Downey Jr. vuelve a las pantallas con la serie de Park Chan-Wook en HBO]

La película ha triunfado en los reputados Premios Blue Dragon, que reconocen la excelencia cinematográfica de Corea del Sur, donde consiguió los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Actriz (Tang Wei), Mejor Actor (Park Hae-Li) y Mejor Música. El filme también participó en la Sección Oficial de la SEMINCI, donde se llevó el premio a Mejor Montaje.

Además, ha ganado los premios a Mejor Película, Mejor Actriz (Tang Wei), Mejor Actor (Park Hae-Li) y Mejor Música en los premios Buil Film, organizados por el periódico Busan Ilbo y que fue uno de los primeros cinematográficos de Corea del Sur. También fue nominada a Mejor Película Internacional en los premios British Independent Film y a Mejor Guion en los premios Asia Pacific Screen.

Recientemente fue incluida en la lista de las 50 mejores películas de 2022 de Sound and Sight, la prestigiosa revista del British Film Institute, el organismo que cada década actualiza la lista de las 100 mejores películas de la historia, en la que participan más de 800 directores, críticos, programadores, académicos y distribuidores. Decision To Leave fue considerada la tercera mejor película de este año.

Decision To Leave llega a las salas de cine de España el 20 de enero.

Sigue los temas que te interesan