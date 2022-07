Las grandes sorpresas y las mayores ausencias en las nominaciones de los Premios Emmy 2022

Las nominaciones de los premios Emmy 2022 han resuelto nuestras dudas. Después de un 2021 un tanto atípico, en el que hubo series veteranas consolidadas ausentes, en la lista final tenemos estrenos esperados, alguna sorpresa y ausencias muy llamativas, pero el vistazo general nos confirma el alto nivel de la ficción televisiva en la última temporada.

Entre las que se han quedado fuera, destaca This is Us, con su temporada final, que no solo ha sido excluida de las nominadas a mejor serie de drama, también de todas las categorías interpretativas, entre las que es un clamor que no esté presente Mandy Moore, a quien muchos dábamos por segura. Las que pensábamos que se iban a caer después de la decepcionante última entrega de su serie eran Jodie Comer y Sandra Oh, pero ambas se han mantenido, a pesar de Killing Eve.

Con excepción de la serie de NBC, las ocho nominadas a mejor serie de drama parecen una elección de consenso y, aparte de Pachinko, que parece que no ha llamado la atención de los votantes, no hay ninguna omisión especialmente llamativa.

'Yellowjackets' se puede ver en Movistar Plus+.

En cuanto a las que se estrenan en los premios, tenemos por un lado El juego del calamar, cuya presencia es histórica porque es la primera serie rodada en un idioma diferente en inglés que consigue nominación en los premios del prime time de Estados Unidos y también ha colocado a algunos de sus actores.

Otra de las novedades es Yellowjackets, serie de Showtime que conquistó a crítica y audiencia en su estreno, que también ha conseguido nominación para dos de sus actrices; y Separación (Severance), la gran apuesta de Apple TV+ esta temporada, que se estrena con 14 merecidas nominaciones.

Celebramos también la entrada de Rhea Seehorn, nominada como secundaria por la última temporada de Better Call Saul, porque le debían la nominación desde hace años, y la de Sydney Sweeney por Euphoria, que está nominada por partida doble, también cono secundaria con The White Lotus.

'The Flight Attendant' temporada 2

En comedia las que se han quedado fuera son The Flight Attendant, nominada en 2021, y Atlanta, que en su regreso después de cuatro años sin estrenar episodios solo ha conseguido repetir con Donald Glover. Better Things nunca recibió nominación mientras estuvo en emisión, y Reservation Dogs y Somebody Somewhere no las han visto. El lugar que podrían haber ocupado cualquiera de estos títulos se lo quedó El show de Larry David, siempre presente, a pesar de haber tenido una temporada muy irregular y poco comentada.

La que tampoco consiguió nominación fue Black-ish, una fija en los últimos años en la categoría de comedia. La única representante de la televisión en abierto es Abbot Elementary (Colegio Abbott, disponible en España en Disney+), una comedia de estreno en ABC que ha conseguido conectar con crítica y audiencia, y que ha entrado con siete nominaciones. Junto a ella, la otra novata en la categoría es Solo asesinatos en el edificio, que entra pisando fuerte con 17 nominaciones, aunque ninguna de ellas es para Selena Gomez.

En miniserie había mucha competencia con solo cinco títulos posibles en la categoría principal. El nivel era muy alto y no podían entrar todas, pero se han quedado fuera La asistenta, The Staircase, Por mandato del cielo y La ciudad es nuestra. A diferencia de las otras tres, esta última no ha conseguido ninguna nominación para sus actores (Jon Bernthal la merecía especialmente), guion o dirección, con lo que se confirma que los Emmy siguen ignorando a David Simon.

'Estación Once' reimagina el fin del mundo, la miniserie de HBO Max es una joya audiovisual que deja huella

También se han quedado fuera las magníficas interpretaciones de Julia Roberts por Gaslit, Anne Hathaway por WeCrashed, Claire Foy por A Very British Scandal y Jessica Chastain por Secretos de un matrimonio, que sí ha visto nominado a su compañero de escena, Oscar Isaac.

En cuanto a las sorpresas gratas, la presencia de Estación Once (Station Eleven) con siete nominaciones, una de ellas para Himesh Patel como actor protagonista, además de guion y dirección. No sorprende, pero sí llama la atención, la nominación de Sarah Paulson por El caso Monica Lewinsky, una serie a la que no acompañó la crítica, pero que una vez más demuestra el carisma que ejerce la actriz entre los votantes.

La ceremonia de entrega de los premios Emmy 2022 será el 12 de septiembre.

