Las 10 mejores series de 2021 (por ahora).

Llegados al ecuador del año, toca hacer balance de las mejores series de lo que llevamos de 2021. Un año atípico en todo, marcado por la pandemia, en el que la producción televisiva no ha sido una excepción, viéndose también afectada la industria en cuanto a la cantidad de estrenos. Pero que nos ha dejado ya joyas en todas las plataformas como Netflix, HBO, Movistar+, Disney+, Amazon Prime Video o Apple TV+.

Os dejamos con la selección de la redacción de SERIES & MÁS con lo mejor del año, por ahora, que por un principio de prudencia hemos decidido ordenar con un criterio alfabético y no de calidad, cosa que haremos a final de año.

Si quieres saber cuáles son las mejores series españolas de lo que llevamos de 2021, lo puedes consultar aquí.

'Bruja escarlata y Visión' (Disney+)

Tráiler - 'Bruja Escarlata y Visión' - Disney+

Durante ocho semanas Valentina Morilo nos llevó de la mano por un exhaustivo repaso a la primera serie de Marvel en Disney+. La miniserie protagonizada por Paul Bettany y una Elizabeth Olsen que no había brillado tanto desde que la descubrimos en Martha Marcy May Marlene es toda una rareza dentro del universo dirigido con mano férrea por Kevin Feige, algo que quedó más claro todavía con el estreno de la irregular y más tradicional Falcon y el Soldado de Invierno.

Sus guiños a la historia de la sitcom fue el primer cebo para acercarnos al spin-off centrado en la condenada historia de amor entre Bruja Escarlata y Visión, pero lo que ha convertido a la serie supervisada por la showrunner Jac Schaeffer (coguionista en la futura Black Widow) en una de las cimas de la cultura pop en 2021 es su atípico, profundo y emocionante retrato de una mujer marcada por el trauma y la pérdida. Tampoco podemos olvidarnos de Kathryn Hahn, reina viral del primer semestre del año con un icónico personaje que entra directamente en el Olimpo de Marvel por méritos propios.

• Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión', un final emotivo y el cierre perfecto para el viaje de su protagonista



'El cuento de la criada' T4 (HBO / Hulu)

Tráiler - 'El cuento de la criada' T4 - Hulu

En cuanto a valores de producción, hay muy pocas series al nivel de El cuento de la criada. La ambientación, puesta en escena y dirección de fotografía son siempre de una profunda belleza, y sus interpretaciones ya nos tienen acostumbrados a un derroche de talento, así que, por mal que vayan las cosas, es difícil que sus nuevas temporadas no constituyan uno de los mejores estrenos del año en HBO.

Pero este año está siendo realmente excepcional. Después de tres entregas en las que el bucle de las atrocidades de Gilead se convirtió en una experiencia frustrante, es comprensible que muchos decidieran abandonar la serie. Si este es vuestro caso, ha llegado el momento de volver, porque en esta cuarta temporada las tramas han puesto el pie en el acelerador y nos ha dejado momentos muy emocionantes.

• Critica: 'El cuento de la criada', la lucha de June contra Gilead marca el inicio de la temporada 4

'Exterminad a todos los salvajes' (HBO)

Tráiler - 'Exterminad a todos los salvajes' - HBO

Una de las series más personales, diferentes y arriesgadas del año. Una serie documental en cuatro partes en la que Raoul Peck ofrece un viaje a través del tiempo a los momentos más oscuros de la humanidad. Una amplia exploración de los aspectos genocidas del colonialismo europeo, desde América hasta África, su impacto en la sociedad y sus implicaciones en nuestro presente.

La serie combina material de archivo con animaciones dinámicas y escenas guionizadas rompiendo las convenciones formales. Exterminad a todos los salvajes no es una serie documental al uso, es un ensayo que mezcla lo personal, lo íntimo, la historia y la Historia, una propuesta estética, ética y política que la convierte en una obra que trasciende.

• Crítica: 'Exterminad a todos los salvajes', la maravillosa serie de HBO que deberían poner en los colegios

'It's a Sin' (HBO / BBC)

Trailer de 'It's A Sin' en HBO

El nombre Russell T. Davies son palabras mayores en la ficción inglesa de los últimos 25 años. El creador de Queer as Folk, Cucumber, A Very English Scandal y el revival moderno de Doctor Who se abrió en canal con It's a Sin, un devastador y hermoso retrato de la amistad y el amor en el Londres de los años 80 cuando la crisis del SIDA acabó con la vida de miles y miles de personas demasiado pronto. Este mismo año Pose ha concluido el retrato de la misma época con resultados mucho menos contundentes que esta serie estrenada en España a través de HBO.

Ya ha pasado suficiente tiempo para que el guionista pueda reflejar con distancia un episodio traumático de nuestra historia a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales que solo querían empezar una nueva vida en Londres. Aunque It's a Sin no ha generado unanimidad en la reacción de SERIES & MÁS, sus defensores reivindican con pasión un proyecto que, milagrosamente, ya había sido escrito antes de que el coronavirus paralizara el mundo en 2020.

'Mare of Easttown' (HBO)

'Mare of Easttown' | Teaser | HBO España

Desde su estreno en HBO no hablamos de otra cosa en redes sociales. La serie protagonizada por Kate Winslet ha conquistado a crítica y público y es una de las favoritas a arrasar en nominaciones en los premios Emmy. Dada la naturaleza del género que explora, todos teníamos una teoría de cómo iba a resolverse el misterio, y al final se resolvió de forma muy satisfactoria, fiel con la historia que nos habían contado y con espacio para sorprendernos.

Mare of Easttown ya tiene un lugar garantizado en las listas de lo mejor del año por su elegante guion y unas impresionantes interpretaciones, que demostraron que para conquistar a la audiencia no hace falta una premisa high concept, sino un buen desarrollo de personajes. Además, nos demostró que en la época del streaming y las series lanzadas para ser consumidas en maratón, las que más disfrutamos vienen en dosis de episodios semanales.

• Crítica: ‘Master of None’ se pone seria pero sigue siendo una de las mejores series de Netflix

'Master of None' T3 (Netflix)

Master of None: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

La papeleta de Aziz Ansari con el regreso de Master of None era interesante. El cómico fue acusado de conducta sexual inapropiada hace años. No hubo abuso, pero se abría el debate del consentimiento. Reconoció la cita, explicó que pensó que todo había sido consensuado, pero que pedía perdón si no había sido así. ¿Cómo regresas a una serie en la que tú eres el centro absoluto como creador, actor, guionista e incluso director? Una serie, además, que habla de las experiencias sexuales, sentimentales y sobre temas de agenda política y social del momento. Ansari se ha tomado un par de años para encontrar la mejor forma de volver, y lo ha hecho dando un paso atrás y dedicando la tercera temporada de su creación al personaje de Denise, la amiga del protagonista en las dos primeras.

Master of None se ha puesto seria. Ya no entra tan bien, ahora requiere más atención y hasta reposo, pero sigue siendo una de las mejores series de Netflix y supone un paso adelante necesario para Aziz Ansari como creador, que ha sabido ceder su espacio en el momento justo. Ojalá la plataforma les siga dando espacio y libertad.

• Critica: ‘Master of None’ se pone seria pero sigue siendo una de las mejores series de Netflix



'Para toda la humanidad' T2 (Apple TV+)

Tráiler - Para toda la humanidad' T2 - Apple TV+

Para toda la humanidad fue una de las series con las que se lanzó Apple TV+ en noviembre de 2019. Sus críticas fueron tan frías al principio, que pocos se animaron a ver los diez episodios de una hora de su primera temporada, por lo que pasó totalmente desapercibida, hasta convertirse en una de las olvidadas de aquella cosecha.

Las cosas cambiaron durante la emisión de la segunda, en la que las continuas alabanzas a sus episodios hicieron que cada vez fuéramos más los que sentimos curiosidad de descubrir sin tanto ruido estaba justificado. Y vaya si lo estaba. Cualquier alabanza a esta serie de Ronald D. Moore es poca. El último episodio de la temporada 2, al que llegamos con todo en juego, fue espectacular a todos los niveles y sin duda será uno de los mejores del año.

• Critica: 5 razones para ver 'Para toda la humanidad', la mejor serie de ciencia ficción desde 'Battlestar Galactica'

'Reyes de la noche' (Movistar+)

'Reyes de la Noche’ - Teaser | Movistar +

De momento, la mejor serie española de 2021, es esta ficción de seis episodios creada por Adolfo Valor y Cristobal Garrido, la pareja de guionistas de comedia que escribió éxitos como Lo dejo cuando quiera. Reyes de la noche coge la histórica guerra radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena y crea dos personajes que son un trampantojo de aquellos para hablar de los medios a finales de los años 80 y cómo eran hombres que amasaban mucho poder.

Una serie divertida, ágil, que se ve con gusto y se devoran sus seis episodios que quedan abiertos para la segunda temporada. Una ficción que entre risa y risa habla del machismo de aquellos periodistas -que sigue presente en la actualidad- y de la connivencia entre fútbol, poder y política. Javier Gutiérrez y Miki Esparbé están de fábula.

• Critica: 'Reyes de la noche', la primera gran serie española de 2021

'Small Axe' (Movistar+ / BBC)

Small Axe | Trailer | BBC

Steve McQueen, director de obras maestras como Shame, salta a la televisión para crear esta serie antológica de cinco películas en las que busca retratar las raíces racistas de Reino Unido contra la comunidad caribeña. Cada película recoge un momento histórico diferente para tender puentes entre aquellos hechos y el racismo que resurge con fuerza en el presente.

Como en toda serie antológica hay episodios mejores y peores, pero McQueen consigue que todos los de Small Axe merezcan la pena, aunque destaque el emotivo Education, sobre la segregación racial en la escuela; Mangrove, sobre un juicio racista contra unos manifestantes; y la sobresaliente Lovers Rock, una obra maestra sensorial y magnética sobre las fiestas de la comunidad cuando no les dejaban entrar en las discotecas. Más allá de la discusión sobre si es una serie (o no), es una de las producciones más importantes del año.

• Críticas de todos los episodios: El Mangrove, Lovers Rock, Rojo, blanco y azul, Alex Wheatle y Educación.

'The Underground Railroad' (Amazon Prime Video)

The Underground Railroad Barry Jenkins Amazon Prime Video

La idea de adaptar El ferrocarril subterráneo ('The Underground Railroad') de Colson Whitehead estuvo rondando a Barry Jenkins durante varios años. Cada vez que pensaba en cómo hacerlo, el mayor reto con el que se encontraba era el dilema ético que le provocaba, porque consciente como es del inmenso poder que tienen las imágenes, se preguntaba si era el momento adecuado para mostrar en pantalla ese relato de la esclavitud y cuáles eran sus implicaciones y consecuencias.

El homenaje que Jenkins hace a sus ancestros es muy emocionante. Sabe lo poderosa que puede ser una imagen y por eso creó las de la serie desde el respeto y con una clara intención. Hay algunas secuencias muy difíciles de ver, y también lo fueron de rodar, por eso contaron con un terapeuta permanente en la producción. Pero cuando nos sintamos incómodos en el sofá, no olvidemos que nuestra incomodidad no se acerca en lo más mínimo a lo que sufrieron personas reales. Jenkins sabía desde el principio que hay una línea muy fina entre honrar a los que nunca supieron lo que era la libertad y recrearse en su miseria. Y nunca la cruza en El ferrocarril subterráneo.

• Critica: 'El ferrocarril subterráneo' y el poder de las imágenes en la serie de Barry Jenkins para Amazon

Las mejores series de 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Amazon Prime Video en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Apple TV+ en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Filmin en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado HBO en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Movistar+ en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Netflix en 2021 (por ahora)