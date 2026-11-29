Desde 1977, cuando España estrenaba su democracia, un diminuto pueblo de Teruel con apenas 78 electores, ha dado siempre su victoria al partido que luego se ha impuesto en todo el país.

"Siempre hay curiosidad por ver qué pasará", reconoce a este diario el alcalde de La Cañada de Verich.

No ha fallado ni una sola vez. Tampoco lo ha hecho Plasencia, aunque allí el censo se estire hasta los 32.589 electores.

Entre esos dos extremos, otros 22 municipios han repetido la hazaña: 16 elecciones generales, 16 plenos, camino de las decimoséptimas.

A Plasencia le siguen Villaquilambre (León), Gines (Sevilla), Jaca (Huesca), Valencina de la Concepción (Sevilla) y Zuera (Zaragoza).

De los 7.870 municipios con datos desde el 77, solo 24 —dejando fuera tres empates técnicos— han sabido leer cada viraje del país.

Estos pueblos funcionan como una especie de termómetro electoral que lleva casi medio siglo cambiando de color al compás del conjunto de España, desde los 5.777 que acertaron en el estreno de la UCD hasta los 2.332 que aguantaron cuando el PSOE ganó por primera vez; 327 siguieron en pie tras el giro al PP en 1996; 104 resistieron el regreso del PSOE; 44 llegaban vivos antes del 23J de 2023 y sólo 24 sobrevivieron después de que el PP se impusiera en aquellas generales.

Estos 24 municipios recuerdan a los condados bellwether o condados termómetro de Estados Unidos, llamados así porque su voto siempre ha coincidido con el ganador de las elecciones presidenciales a nivel nacional. El condado de Ottawa, en Ohio, es uno de los más famosos.

"No se trata de pura matemática; la suerte juega el papel más importante. La diferencia entre permanecer o no permanecer en la lista, se decide por un solo voto", resume Nacho G. del Álamo, editor de Mapa Electoral, un medio de datos sobre elecciones en España.

La geografía, además, deja pistas. No es sólo fruto del azar que 12 de ellos se concentren en Aragón y que ninguno de ellos se encuentre en Cataluña, el País Vasco, Galicia o Islas Canarias.

Tres de ellos están en León (Villaquilambre, Cuadros y Onzonilla), dos en La Rioja (Ezcaray y Murillo de Río Leza) y dos en Sevilla (Gines y Valencina de la Concepción).

¿Qué tienen en común, entonces, todos ellos? ¿Cómo han conseguido adivinar, elección tras elección, los cambios de ciclo de la democracia?

"Ninguno de estos municipios está en una comunidad autónoma donde haya partidos regionalistas demasiado fuertes que puedan alterar el resultado electoral", explica Ignacio Lago, politólogo y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La suerte en 78 votos

Para dar con uno de los oráculos electorales de España hay que torcer hacia el Bajo Aragón, en Teruel, y dejar que el mapa se vaya haciendo pequeño hasta quedarse en La Cañada de Verich.

Durante casi todo el año apenas reúne medio centenar de vecinos, su suelo empinado y empedrado guarda el pulso de esos lugares que no tienen prisa.

"Tenemos la suerte de conservar esa esencia de los pueblos pequeños, pero también muchas ganas de que La Cañada siga teniendo vida y futuro", dice el alcalde, Francisco Javier, del Partido Aragonés.

Francisco Javier, alcalde de La Cañada de Verich (Teruel). Cedida

Aquí se mezclan los que pasan todo el año y los que vuelven los fines de semana o en vacaciones. En 2023 el censo apenas llegaba a 78 electores.

Con ese puñado de votos, tan escaso que casi cabe en una sobremesa larga, La Cañada volvió a señalar al mismo ganador que el conjunto de España. Y así ha sucedido en cada cita desde 1977.

"La verdad es que siempre hay curiosidad por ver qué pasará, sobre todo teniendo en cuenta que el resultado de La Cañada siempre ha coincidido con el resultado final de España.

Las decisiones que se toman en Madrid también tienen una repercusión directa en municipios como el nuestro", afirma el regidor del Partido Aragonés.

Los expertos, sin embargo, encuentran parte de la explicación en aquello que nunca ha sucedido en localidades como esta.

El politólogo Ignacio Lago Peñas señala que estos municipios no han experimentado grandes transformaciones capaces de alterar de golpe su electorado.

"Municipios como estos no se han visto afectados por cuestiones que puedan influir en el voto como un gran shock sociodemográfico. No se han visto muy influidos por la inmigración, que suele hacer que la gente altere su voto si está en contra", explica.

Hay otro factor: la escasa atención que reciben de los partidos durante las campañas.

Lago Peñas considera que estos municipios han permanecido "aislados e incluso blindados políticamente", en parte porque los políticos no han llevado a cabo en ellos "una fuerte movilización de campaña electoral".

En los pueblos pequeños, sostiene Nacho G. del Álamo, editor de Mapa Electoral, la disputa se concentra mucho más en torno a las grandes formaciones nacionales.

"Se juega mucho más el bipartidismo entre el PSOE y el PP, y eso hace que la coincidencia pueda ser mayor", afirma.

La Cañada de Verich es el pueblo más pequeño de la lista y lleva casi medio siglo haciendo algo que no han logrado miles de municipios mucho más grandes: acertar los cambios.

Para viajar al otro extremo de la lista, tenemos que viajar desde el Bajo Aragón hasta el norte de Extremadura.

Dos bloques, un resultado

Plasencia es el mayor de los 24 municipios que nunca han perdido la pista del ganador nacional.

En sus plazas y callejuelas se adivina la importancia que tuvo durante siglos esta ciudad situada en el valle del Jerte. También su tamaño: 32.589 electores en las generales de 2023.

Su alcalde, David Dóniga, reconoce a EL ESPAÑOL que no había reparado en que la coincidencia se remontaba hasta 1977. Sí había observado, sin embargo, que Plasencia solía acompañar los cambios de tendencia del conjunto del país.

"Plasencia no es de dar un cheque en blanco a ningún partido; se protesta cuando algo no funciona y la mejor manera de protestar es en las urnas, exactamente igual que hace la mayoría de los españoles cuando hay un cambio de ciclo político", sostiene.

David Dóniga, alcalde de Plasencia (Cáceres) Cedida

Nacho G. del Álamo considera que el tamaño de Plasencia permite observar mejor el fenómeno.

La ciudad tiene diferencias y similitudes tanto con Extremadura como con el conjunto de España, pero, cuando se atiende a variables socioeconómicas como la renta, unas y otras "se compensan unas por otras". Esa combinación, sostiene, ayuda a que su resultado se aproxime al nacional.

"Plasencia, además, está muy polarizada. Hay secciones y distritos censales que votan sistemáticamente al PP y otros que lo hacen al PSOE. Esa polarización ayuda a que siempre se haya repetido y, por tanto, que hayan acertado", explica Del Álamo.

El propio alcalde distingue entre las elecciones municipales y las generales. En las primeras, los vecinos buscan a alguien que conozca la ciudad y atienda sus problemas.

En las segundas, explica, el foco se desplaza hacia Madrid: "Al final en las generales se vota más pensando en el rumbo de España, en los grandes bloques políticos y en el desgaste o acierto del presidente del Gobierno de turno".

La ruta de los 24 aciertos continúa hacia el norte; allí aparecen dos localidades muy distintas entre sí, pero que también llevan 16 elecciones siguiendo los pasos del ganador nacional.

Plasencia. EE

De León al Pirineo

Después de Plasencia, la lista conduce hacia el norte. Entre los municipios de mayor tamaño que también llevan toda la democracia acertado aparecen Villaquilambre, en León, y Jaca, en Huesca.

No podrían tener una fisonomía más distinta. El primero ha crecido hasta convertirse en una extensión residencial de la capital leonesa; el segundo vive entre las montañas pirenaicas y recibe cada fin de semana a miles de visitantes.

Los dos, sin embargo, parecen compartir algo más que su puntería electoral: una población acostumbrada a convivir con personas de sensibilidades y procedencias distintas.

Villaquilambre ya no es aquel conjunto de pequeños núcleos rurales que, en los años ochenta, apenas sumaba entre 4.000 y 5.000 habitantes.

Hoy reúne 10 pueblos, ocupa 52 kilómetros cuadrados y supera los 19.500 vecinos empadronados, aunque su alcalde, Vicente Álvarez, calcula que los residentes habituales "rebasan los 20.000".

"Somos un municipio que ha crecido mucho, que tenemos una clase media muy potente, gente trabajadora, familias, el día a día, la hipoteca, con negocios, con padres mayores que cuidar", resume Álvarez.

Vicente Álvarez, alcalde de Villaquilambre (León). Cedida

Esa mezcla de perfiles convierte Villaquilambre en un reflejo bastante fiel de las preocupaciones nacionales: el empleo, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Él mismo pertenece a la Unión del Pueblo Leonés, pero insiste en que sus vecinos saben distinguir entre las elecciones generales y las municipales.

"En unas se decide pensando en el país; en las otras, en quién se ocupa del alumbrado, el centro de salud o el instituto", asegura.

Más allá de los Pirineos, Jaca ofrece otra versión de esa proximidad al pulso nacional. El turismo multiplica su población y llena sus calles de visitantes llegados del norte, de Cataluña e incluso de Madrid.

"Estamos acostumbrados a recibir muchos visitantes de toda España y por ello puede que esa tendencia nacional afecte también a la hora de unas votaciones", explica Serrano. El regidor cree que esa exposición a otras realidades ayuda a que Jaca acompañe el pulso electoral del país.

Carlos Serrano, alcalde de Jaca (Huesca) Cedida

Es una interpretación que conecta con la de Nacho G. del Álamo, editor de Mapa Electoral, aunque este encuentra una explicación en la propia sociología aragonesa.

"Aragón presenta una composición sociológica bastante parecida a la del conjunto de España, algo que favorece que sus resultados electorales también se aproximen a los nacionales", sostiene.

En los pueblos pequeños, añade, el bipartidismo entre PSOE y PP tiene además más peso, lo que facilita que el partido ganador coincida con el del conjunto del país.

El propio Serrano recuerda que el Partido Aragonés, al que pertenece, concurre integrado en el PP, por lo que los jacetanos no tienen esa alternativa regionalista en la papeleta de las generales.

La prueba definitiva llegará, sin embargo, con las urnas y la respuesta, como desde 1977, estará en las papeletas.

La noche electoral del 29-N decidirá entonces cuántos de estos 24 ‘Ohio’ conservarán intacta su puntería o si alguno romperá la racha este año.