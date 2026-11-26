Durante cuatro años, entre las elecciones de mayo de 2019 y los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo de 2023, una estructura piramidal perfectamente engranada habría convertido parte de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla en combustible para alterar el resultado de las urnas.

Lo sostiene la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe de 137 páginas remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico.

En él diseccionan, bajo presunción, indicios demoledores de lo que califica como una "organización criminal" en la formación Coalición por Melilla (CpM), socios de Gobierno del PSOE entre 2019 y 2023.

No sólo pagaban, presuntamente, en dinero los votos por correo. También lo hacían en especie con compras de corderos, carros de la compra, adjudicación de viviendas, o también empleos.

El entramado, con 51 investigados divididos en cuatro niveles jerárquicos, se afanó en retener el poder político en la ciudad autónoma mediante el control masivo del voto por correo.

Para lograrlo, la trama combinó el amaño sistemático de contratos públicos que ascienden a 7,5 millones de euros con el reparto puerta a puerta de dinero en efectivo. Pero también eran votos por comida, corderos e incluso viviendas sociales.

En la cúspide de la pirámide, ejerciendo lo que los investigadores definen como un liderazgo "autocrático" y "omnipresente", situaba la UDEF a Mustafá Hamed Moh Mohamed, conocido como Mustafá Aberchán.

El actual líder del CPM ya fue condenado en primera instancia en 2018, y en firme en 2021, por los mismos hechos, junto con el exsecretario general del PSOE de Melilla, Dionisio García.

Pese a estos antecedentes, el PSOE pactó con ellos el Gobierno de la Ciudad Autónoma el mandato corporativo en el que se produjeron, presuntamente, los hechos ahora judicializados.

Según los mensajes intervenidos por la UDEF, ninguna decisión relevante escapaba al control de Mustafá Aberchán: desde señalar qué empresarios debían llevarse una adjudicación hasta dar el visto bueno a los pagos en metálico o reclutar personalmente a los captadores de votos.

Por debajo de él operaba el denominado aparato de financiación, integrado por responsables de distintas consejerías del Gobierno melillense -que gobernaba en coalición con el PSOE-como Rachid Bussian Mohamed, Hassan Mohatar Maanan, Mohamed Ahmed Al Lal y Dunia Almansouri Umpierrez, además de las exviceconsejeras Yonaida Sel Lam Oulad y Fatima Mohamed Kaddur y la exconsejera María Cecilia González Casas.

La mecánica para extraer fondos públicos se articuló fundamentalmente a través de 371 contratos menores (por un valor global de más de 7,5 millones de euros) y una convocatoria de subvenciones de fomento del empleo joven dotada con 2 millones de euros.

El informe recoge que 31 de diciembre de 2021, Gloria Rojas Ruiz, entonces secretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno de Melilla envió el siguiente mensaje textual al consejero Hassan Mohatar Maanan en relación con la subvención de fomento del empleo joven:

"Me están poniendo los pelos de punta con lo que me están contando que vais a hacer con ese dinero para que las empresas contraten gente. Me lo dice hasta gente vuestra. Yo espero que sea todo mentira porque si no lo es, nos replantearemos todo".

El pacto de gobierno entre el PSOE y CpM continuó. Cinco días antes de las elecciones de 2023 la Policía Nacional detuvo al consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al Lal. Rojas Ruiz concurrió a las elecciones de ese año como cabeza de lista.

Entonces, Gloria Rojas, y preguntada sobre si romperían el pacto con CPM tras las detenciones, descartó hacerlo alegando que al Ejecutivo local apenas le quedaban un par de días antes de pasar a estar en funciones: "A partir de mañana ya no somos Gobierno".

Mordidas y efectivo por votos

Los expedientes se adjudicaban "a dedo" a una red de empresarios afines, familiares o sociedades recién creadas sin solvencia técnica.

Para simular competencia, los propios adjudicatarios elegidos de antemano facilitaban al consejero el nombre de las otras dos empresas invitadas, que pactaban precios idénticos o directamente no presentaban oferta.

Una vez cobrado el contrato, los empresarios acudían al banco: 30 de los 34 analizados por la policía realizaron 1.482 retiradas de efectivo superiores a mil euros que sumaron 2,73 millones de euros.

Ese dinero líquido retornaba a la organización en forma de "mordidas" del 10% para nutrir la caja electoral.

Con el efectivo ya en circulación, comenzaba a operar el aparato de compra de votos, desplegado por los barrios con un trabajo de campo puerta a puerta.

La tarifa estándar por cada voto por correo oscilaba entre los 50 y los 150-200 euros, abonados habitualmente en dos plazos: una parte al tramitar la solicitud en Correos y el resto al entregar la documentación electoral al captador.

Miembros de la trama entrando en la sede de Correos. UDEF

Sin embargo, el dinero no era la única moneda de cambio. En los registros e intervenciones telefónicas afloró una auténtica logística asistencial utilizada con fines electorales, pues la trama llegó a adquirir 233 corderos a cambio del voto familiar

En septiembre de 2022, Mustafá Aberchán remitió a una de las principales captadoras, Nadia Abdecelem Mohamed, dieciséis imágenes con un listado manuscrito de 220 familias.

En las hojas aparecía detallado el número de miembros de cada unidad familiar y anotaciones como "OK" o "Tiene".

Una vez iniciadas las pesquisas policiales, un empresario local de la industria cárnica confirmó a la policía haber recibido el encargo de 233 borregos por valor de 62.240 euros para una persona vinculada a la Ciudad Autónoma.

Al cotejar los datos del listado con el Instituto Nacional de Estadística (INE), los investigadores comprobaron que la inmensa mayoría de los reseñados en la primera página del listado habían acabado votando por correo en 2023.

También repartían bolsas de comida. La propia Nadia Abdecelem reclamaba recursos al líder de la formación con mensajes explícitos: "Mustafá necesito q me des compras"; "necesito bolsas de comida y dinero para lo q tú sabes".

En abril de 2023 le envió el desglose de un pedido de productos básicos como leche, aceite, atún, harina, huevos o dátiles, valorado en 17.740 euros para repartir entre 200 personas, suministrado por una empresa local a la que se llegaron a adquirir lotes por 120.000 euros desde la pandemia.

Para controlar el proceso en la calle, la red recurrió a personas con fuerte implantación en los barrios y, en algunos casos, con antecedentes por delincuencia común, tráfico de drogas o tenencia de armas.

El caso más paradigmático para la UDEF es el de Abdelkader Mohamedi Mohamedi, alias Peco.

Según el atestado, este investigado, presuntamente, participó activamente en la compra masiva de votos desde 2019 y llegó a grabar en vídeo y fotografía sus propias entregas de dinero y sobres electorales, incluso en la sede del partido, como "salvaguarda" para presionar a los cargos políticos.

A cambio de sus servicios, recibió una paga mensual en efectivo de al menos 1.500 euros, un contrato de trabajo presuntamente ficticio, la explotación de un quiosco en el Parque Forestal, un puesto de venta ambulante y una vivienda pública de alquiler social adjudicada a través de su hermano como testaferro.

Ya en las oficinas de Correos, otros colaboradores como M. P. M. o F. H. N. -quien en las escuchas telefónicas pedía hablar en clave de 'camisetas de fútbol sala' en lugar de votos -acaparaban números de turno, rellenaban solicitudes y custodiaban los resguardos.

Los asaltos

La disputa por los sobres llegó a tal extremo en mayo de 2023 que cinco carteros sufrieron asaltos e intimidaciones en apenas tres días, sustrayéndoseles 83 sobres con documentación electoral.

El plan saltó por los aires el 18 de mayo de 2023, diez días antes de las elecciones, cuando ante el enorme incremento de solicitudes del voto por correo en Melilla y los asaltos a los carteros, la Junta Electoral exigió que cada ciudadano presentara personalmente su DNI al depositar el voto por correo.

La medida dejó en el limbo miles de sobres que ya habían sido comprados y estaban almacenados por los captadores.

Tres días después, el director de campaña de CpM, Abdelrahem Sellam Mohamed, envió una orden urgente al grupo de WhatsApp del partido: "En la calle hay al menos 8.000 sobres de votos por correo, debemos trabajarlos, localizarlos y pedirles, rogarles si es necesario, que reconduzcan su mala acción y presenten el sobre de voto por correo personalmente y con el voto de CpM dentro".

Mensaje distribuido por el CpM tras la medida implantada por la Junta Electoral. UDEF

A última hora, la trama hizo un último despliegue, a la desesperada. Dos captadoras de votos fueron interceptadas por la Policía con 108 sobres listos para ser devueltos a sus titulares,

Casi 5.900 votos por correo solicitados nunca llegaron a depositarse en las urnas.

Tras la derrota electoral y la pérdida del acceso a los contratos públicos, la maquinaria financiera se secó de golpe.

Dejó una estela de facturas impagadas, reproches entre empresarios y exconsejeros y una deuda interna que el propio líder de la trama cifró, en un audio intervenido, en más de 600.000 euros.

Coalición por Melilla (CpM) obtuvo 5 diputados en la Asamblea de Melilla en las elecciones de 2023.