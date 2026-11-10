Los vuelos de Privilege: Interior manda a Madrid migrantes de Tenerife para hacer sitio a los que llegan a El Hierro

Los migrantes suben uno detrás de otro por la escalerilla del avión, con sus mochilas a la espalda, algunas identificadas con unas tiras blancas, y la ropa que han conseguido reunir durante los últimos días.

El aparato de la compañía Privilege Style los llevará desde Tenerife hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde serán recibidos y distribuidos entre distintos recursos de acogida, entre ellos uno situado en Carabanchel. Apenas cuatro días antes habían llegado a El Hierro a bordo de un cayuco.

EL ESPAÑOL ha podido reconstruir su recorrido a través de los propios migrantes, que forman parte de una operación de traslados organizada por el Gobierno para descongestionar los centros de Canarias y dejar espacio a los miles de personas que continúan desembarcando en la isla más occidental del archipiélago.

Un grupo de migrantes sube por la escalerilla de un avión de Privilege Style para ser trasladado desde Tenerife a Madrid, después de haber llegado en cayuco a El Hierro E. E.

El itinerario de estos hombres permite comprender cómo funciona el dispositivo. Su primera parada fue el puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, donde Salvamento Marítimo desembarca a buena parte de los migrantes rescatados en las aguas próximas a la isla.

Tras recibir atención sanitaria y pasar por los trámites policiales de identificación, los recién llegados son conducidos a los recursos de acogida temporal, principalmente al centro de San Andrés, en Valverde, antes de abandonar El Hierro rumbo a Tenerife.

Allí esperan una nueva derivación, que puede realizarse en cuestión de días dependiendo de las plazas disponibles. En el caso de este grupo, el trayecto terminó de momento en Madrid, a más de 2.000 kilómetros del lugar donde habían desembarcado.

Las salidas hacia la Península se han intensificado durante las últimas semanas mediante vuelos chárter como los de Privilege Style, una compañía especializada en este tipo de operaciones.

Entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, el Gobierno organizó nueve vuelos desde Tenerife, ocho con destino a Madrid y uno a Sevilla. Este lunes estaba programada una nueva operación, el vuelo PVG1225, con salida desde Tenerife Norte a las 8.40 horas.

Los traslados se coordinan con las entidades humanitarias encargadas de recibir a los pasajeros y distribuirlos posteriormente por los centros disponibles en la red estatal de acogida.

Salir de El Hierro

Para que esos aviones puedan despegar con nuevos pasajeros, antes hay que conseguir sacarlos de El Hierro. La isla, de unos 12.000 habitantes, depende de unas conexiones marítimas y aéreas limitadas que durante las últimas jornadas han tenido que adaptarse al volumen extraordinario de llegadas.

Desde el puerto de La Estaca parten los ferris que transportan a los migrantes hasta Tenerife, donde son recibidos y conducidos a otros centros. La Delegación del Gobierno ha recurrido a servicios extraordinarios y a las conexiones regulares para mantener las derivaciones.

El sábado, por ejemplo, unas 600 personas abandonaron El Hierro de madrugada a bordo de un ferri especial, mientras los equipos de emergencia seguían atendiendo nuevos desembarcos en La Restinga.

Durante los días anteriores se habían organizado otras expediciones y para este lunes estaban previstas dos salidas adicionales hacia Tenerife. La operativa incluye el desplazamiento de los grupos en guaguas desde los centros de acogida hasta el puerto y su posterior distribución al llegar a la isla vecina.

También se están utilizando vuelos interinsulares de Canaryfly con destino a Fuerteventura para aprovechar los recursos disponibles en otras partes del archipiélago.

El presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, ha insistido durante los últimos días en que el principal problema es precisamente esa capacidad de evacuación. "No tenemos capacidad de derivación porque los recursos alojativos en Tenerife y Gran Canaria están saturados", explicó este lunes a la Cadena SER.

Según Armas, poder trasladar a los recién llegados en las primeras 12 o 24 horas aliviaría considerablemente el trabajo de los servicios insulares, que han pasado "de una situación estresante a una situación límite".

El propio transporte por carretera representa una dificultad. El Hierro dispone de apenas 40 guaguas que deben atender los servicios escolares, turísticos y los desplazamientos extraordinarios de migrantes.

Su utilización exige coordinar horarios y conductores en una isla donde las distancias son relativamente cortas, pero buena parte de los trayectos discurren por carreteras de montaña.

Centros saturados

La situación se complica al llegar a Tenerife, que ha recibido buena parte de las derivaciones procedentes de El Hierro. El macrocentro de Las Raíces, en La Laguna, se encuentra saturado, según la información trasladada desde el dispositivo de acogida, lo que ha obligado a acelerar las salidas hacia la Península y buscar instalaciones adicionales.

Entre las posibilidades que se están estudiando figura la reapertura del antiguo campamento de Las Canteras, también en La Laguna, que lleva años cerrado y fue utilizado durante anteriores crisis migratorias.

Su recuperación permitiría ampliar las plazas disponibles, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente su puesta en funcionamiento. En paralelo, el Gobierno central trabaja para habilitar hasta 1.000 plazas de atención temporal en el entorno del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde podrían recibirse nuevas expediciones procedentes de las islas occidentales.

La presión sobre el sistema se refleja en las cifras de llegadas. Según los datos ofrecidos este lunes por el Gobierno de Canarias, 6.665 personas han alcanzado el archipiélago en los primeros nueve días de noviembre, a bordo de 66 embarcaciones.

El Hierro ha concentrado 48 de esos cayucos, aproximadamente tres de cada cuatro, mientras los traslados se suceden para liberar los recursos de primera acogida.

El puente aéreo

El Gobierno ha recurrido también al Ejército del Aire y del Espacio para acelerar las evacuaciones. El sábado despegaron dos Airbus A330 militares desde Tenerife Sur y la base aérea de Gando, en Gran Canaria, con destino a Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Según informó TVE, la operación permitió trasladar a más de 300 migrantes procedentes de El Hierro, que posteriormente fueron derivados a los recursos de acogida correspondientes.

Los aviones militares se suman así a los vuelos comerciales contratados, entre ellos los operados por Privilege Style, para mantener abiertas las derivaciones mientras continúan llegando cayucos.

Migrantes trasladados desde Canarias a Madrid a bordo de un avión de la compañía Privilege Style, durante uno de los vuelos organizados por el Ministerio del Interior. E. E.

La organización de estos servicios depende de las plazas que pueden liberar las entidades de acogida y de las necesidades de las personas trasladadas, con un circuito específico para los menores extranjeros no acompañados.

El presidente canario, Fernando Clavijo, y el del Cabildo herreño, Alpidio Armas, acudirán este martes a La Moncloa para participar en la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración, convocada para abordar el repunte de llegadas y los medios necesarios para atenderlas.

El Gobierno autonómico reclama un plan de contingencia que permita reforzar los servicios de asistencia y agilizar las derivaciones.

Entretanto, el dispositivo continúa funcionando con los medios disponibles. Los ferris siguen saliendo de La Estaca, los aviones trasladan a los migrantes hacia Madrid y otras ciudades, y los centros de Tenerife intentan disponer de nuevas plazas para recibir a quienes abandonan El Hierro.

Para los hombres que subieron a la escalerilla del avión de Privilege, todo ese recorrido transcurrió en apenas cuatro días, desde el desembarco en La Restinga hasta su llegada a los recursos de acogida de la capital. En la isla, los equipos de emergencia siguen preparando nuevos traslados conforme entran más cayucos en el puerto.