Capturan a los perros que atacaron "como lobos" a una enfermera y podrían multar a sus dueños con 3.000€

Los dos perros mestizos que atacaron de forma salvaje a María José, una enfermera en el Hospital del Noroeste, podrían ser sacrificados, como medida excepcional, cuando pasen por un periodo de cuarentena.

De momento, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz confirma a EL ESPAÑOL que el servicio de zoonosis ha "capturado" a los canes que protagonizaron el ataque.

"La Policía Local estuvo trabajando en coordinación con la Guardia Civil y se identificó a los dueños y aunque a priori tenían documentación, se han capturado esta mañana por el servicio del Ayuntamiento y los dueños tendrán que responder ante la Justicia".

Esta medida se adopta tras la entrevista concedida por María José a este diario y donde denunciaba que una semana después de haber sufrido numerosas mordeduras por estos perros, sus dueños "los sacaron a pasear como si tal cosa" por el Parque del Cejo donde hay niños.

El ataque se produjo el domingo 25 de octubre en Caravaca de la Cruz, en una zona de monte próxima a la Urbanización del Llano, con una vía asfaltada por la que transitan a diario ciclistas, senderistas, personas que salen a correr o familias que quieren disfrutar de la naturaleza.

María José iba caminando por esa zona para hacer una ruta de 12 kilómetros, como cada semana, cuando aparecieron esos perros, sueltos y sin bozal. A continuación, la rodearon y esta enfermera intentó recular sin hacerles sentir que invadía su territorio, pero los dos canes reaccionaron de forma violenta: comenzaron a morderla sin parar.

"Me di la vuelta con cuidado y en ese momento, el perro con el pelo rojizo, me mordió los glúteos". "Me clavó bien los colmillos". "Cuando el perro cruzado con pastor alemán me dio el primer bocado, el otro se tiró a por mí". "Perdí la cuenta de los mordiscos y los arañazos que recibí", tal y como relataba María José en su entrevista.

"Esos perros se tiraron como lobos". De hecho, un pastor que estaba con su rebaño de ovejas por la zona fue clave para prestar auxilio a esta vecina de Caravaca, de 47 años, casada y madre de un niño.

Uno de los perros ladrando a María José antes de atacarla. Cedida

El Ayuntamiento recibió esta semana un oficio de la Guardia Civil "para proceder a la aprehensión de los dos perros", los cuales fueron "identificados en su momento tras el ataque a esta chica donde también se identificó a los propietarios".

"Los perros los recogió la empresa concesionaria del servicio municipal, se le han requisado a los dueños con el procedimiento habitual y tras los trámites correspondientes", según explican desde el Ayuntamiento caravaqueño.

Los dueños de los perros, una pareja de Latinoamérica, se enfrenta a un doble proceso. Uno de tipo penal, por las lesiones que sufrió María José con mordiscos en el brazo izquierdo, en los muslos, las piernas, los glúteos... Y por otro lado, a nivel administrativo, ya que el Consistorio les ha abierto un expediente que culminará con la imposición de una multa.

"Las sanciones pueden ser de hasta 3.000 euros. Se ha tramitado la sanción y se ha nombrado a un instructor".

El importe de la sanción económica no se ha determinado porque el proceso está "judicializado", pero cuando se celebre el juicio se impondrá la multa porque el Ayuntamiento considera acreditado que los propietarios de estas mascotas no tuvieron una conducta diligente porque las soltaban sin bozal, por una zona por donde hay trasiego de vecinos.

"Los perros estaban sueltos, lo que hacían es subirse a ese paraje en coche, y darles suelta, por eso atacaron a la chica", según concluye el Consistorio, a tenor de la información recabada por la Policía Local que subió al lugar del ataque el domingo 25 de octubre.

El alcalde, José Francisco García, durante la presentación de un nuevo coche patrulla híbrido para la Policía Local. Ayto. de Caravaca de la Cruz

Los dos canes se enfrentan ahora a un futuro incierto y que no se conocerá hasta que concluya su cuarentena de 14 días en el servicio de zoonosis. A lo largo de ese periodo, los técnicos valorarán la conducta de las mascotas de esta pareja latina que fue denunciada ante la Guardia Civil.

¿Qué pasará con los perros?

"Los perros permanecerán en cuarentena bajo observación veterinaria. Una vez finalizado este periodo, no tienen por qué ser devueltos automáticamente a sus propietarios. Se valorarán las circunstancias del ataque y la peligrosidad de los animales mediante los correspondientes informes técnicos y veterinarios", subraya el Ayuntamiento.

"En función de los resultados, se podrá estudiar su devolución con medidas de seguridad, su retención cautelar o incluso, en casos excepcionales y debidamente justificados por razones de seguridad de las personas, su sacrificio: posibilidad contemplada en la legislación de bienestar animal". "Lo prioritario es garantizar la seguridad de las personas y evitar que pueda repetirse una situación similar".

Manuel García, de Rescate Animal, instagramer experto en perros y que se dedica a sacar de las calles a mascotas abandonadas o perdidas, lamenta que "el problema no son los perros" en esta historia, sino unos amos que se dedicaban a sacarlos a pasear sin medidas de seguridad, dejándolos sueltos por un paraje transitado por ciclistas, runners y senderistas. Allí atacaron de forma furibunda a la enfermera María José.