El 112 aplicó "el protocolo de rotura de una arqueta" con el aviso de la pasarela del Bocal donde murieron 6 jóvenes

La oficial Esther ha pasado al ataque para defender su inocencia en la tragedia de la pasarela de El Bocal. A esta oficial de la Policía Local de Santander se le derivó la llamada que realizó un vecino al 112, alertando del mal estado de la estructura, justo 24 horas antes de que se desplomara la pasarela donde perdieron la vida seis jóvenes.

Esther sostiene que aplicó el protocolo del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) que establece que en caso de fallo en una estructura, el 112 debe movilizar al jefe de guardia del parque de bomberos.

Tal es su convicción sobre ese protocolo que su abogado, Jesús Nieto, ha recurrido la decisión del juzgado de no citar como testigo a un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Santander, para aclarar si el 112 debió movilizarlos el 2 de marzo, a pesar de que la magistrada deja abierta la puerta a que ese bombero testifique cuando se celebre la vista oral:

"Sin perjuicio de que la parte proponente, en su caso, pueda interesar tal medio de prueba para su práctica en el acto del juicio oral ante el órgano encargado del enjuiciamiento de la causa".

El letrado Jesús Nieto ha recurrido esa testifical por el contenido del protocolo del Servicio de Emergencias de Cantabria y por lo declarado en el juzgado por María José: la operadora del 112 que derivó la llamada que recibió el lunes 2 de marzo, a la oficial Esther, para movilizar a la Policía Local, pero un día después se produjo la tragedia de El Bocal.

Llamadas al 112 y Policía Local de Santander.

La declaración de esta empleada de la centralita del 112 de Santander, pintaba mal desde que la magistrada le hizo esta advertencia a María José: “Usted viene aquí como testigo, pero es verdad que la he hecho venir con abogado porque a mí, sinceramente, no me gusta mucho cómo transcribe la comunicación a la Policía Local. Es una parte donde tengo dudas".

“Puedo tener dudas yo sola. O las puede tener algún abogado aquí presente que pueda dirigir hacia usted preguntas más incriminatorias y la podría convertir en investigada. Por eso, he preferido que viniera con un abogado. Pero a su abogado yo le doy la opción de declarar directamente como investigada. ¿Lo que usted prefiera?”

El letrado que representa a María José contesta a la juez que declarará "como testigo", pero acaba investigada por las explicaciones que ofrece y las preguntas que deja sin responder. María empieza recalcando que es "gestora del 112", no una operadora, y detalla cómo gestiona la llamada del vecino que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal, un día antes de cobrarse la vida de seis estudiantes birllantes del CIFP La Granja.

“Cuando nos entra la llamada, nos aparece una carta de llamada que es la que rellenamos. Según lo que nos indique el alertante, se tipifica”. “Lo tipifiqué como tráfico y circulación en vía urbana, obstáculo”. “Son las tipificaciones que tenemos para ese tipo de incidencias”.

Esta explicación de María José levanta suspicacias para la juez. Así lo revela su comparecencia en el juzgado a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

- Magistrada: Pero es que obstáculo no era, ¿no? Pregunto, no lo sé, a lo mejor el tipo de mensaje que recibe en su programa [informático] no aparece [otra opción].

- Magistrada: Este señor le dijo que había un puente madera y le localizó el puente de madera. Le dijo: ‘En la senda hay un puente que pasa por encima de las rocas de los acantilados. Eso que lo corten o algo porque si pasa un grupo de personas se cae abajo’.

- Gestora del 112: Correcto.

- Magistrada: Entonces, obstáculo no era. ¿A qué se refiere con obstáculo?

- Gestora del 112: A ver, el puente está roto y se entiende como un obstáculo que hay que reparar. Entonces, es lo mismo que si me dicen que en la acera hay una arqueta que está rota y también es un obstáculo con el que se puede caer alguien. Es una tipificación que tenemos nosotros.

La gestora del 112 durante su declaración en los juzgados de Santander. E. E.

Aquel 27 de marzo, María José, con 18 años de experiencia como “gestora del 112”, defendió en el juzgado el haber tipificado el aviso del ciudadano “como tráfico y circulación en vía urbana, obstáculo”, para derivarlo a la sala de la Policía Local donde estaba cubriendo su turno la oficial Esther, en vez de movilizar a los bomberos de Santander.

Pero seis meses y medio después, el lunes 19 de octubre, los bomberos clausuraron la pasarela cercana al Puente del Diablo y a los acantilados de Cueto. El aviso siguió un guion parecido a la tragedia de la pasarela de El Bocal: un vecino llamó al 112 y advirtió del mal estado de la pasarela que se levanta sobre una zona rocosa y se activó a los Bomberos de Santander que inspeccionaron la estructura, procediendo a su precinto.

Cosa que no ocurrió el lunes 2 de marzo, un día antes de que la pasarela de El Bocal se convirtiera en un tobogán mortal para Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate y Xabi.

Una de las letradas de las partes, presente en aquella comparecencia de María José en el juzgado, a través de una pregunta, deja entrever su asombro sobre la tipificación de una alerta de un puente en mal estado, que cimbrea y donde se pueden caer las personas, como si fuera un "obstáculo".

- Letrada: Ustedes tienen un protocolo cuando reciben una llamada de un siniestro. En ese protocolo, equiparan de la misma forma obstáculos a una rotura del alcantarillado o a una piedra en un camino o a una pasarela que está en unos acantilados. ¿No tienen otro término que obstáculo?

- Gestora del 112: Es la tipificación para ese tipo de incidencias.

Durante la declaración que convierte a esta gestora del 112 en una investigada más de la tragedia del Bocal, se pone de manifiesto que la plataforma Séneca registra el asunto de la llamada y a quién se lo transcribe. Sin embargo, carece de un epígrafe que alerte de un peligro inminente, para dar mayor o menor énfasis a las alertas ciudadanas para su gestión por Emergencias.

Además, los epígrafes son tan genéricos que no cubren toda la casuística de llamadas que puede recibir una centralita del 112. De hecho, el abogado del Ayuntamiento de Santander vuelve a hacer énfasis en el carácter genérico de la clasificación de los avisos como ya había hecho la anterior letrada.

- Abogado del Ayuntamiento de Santander. Me ha parecido entender que ustedes tienen una serie de tipificaciones de los avisos que reciben. Me imagino que cada tipificación se corresponderá con un protocolo y con una forma de actuación.

- Gestora del 112: Eso es

- Abogado del Ayuntamiento: Esa tipificación de obstáculo en vía urbana sirve lo mismo para una tapa de una arqueta que está fuera de su lugar, que para lo que ha ocurrido aquí. ¿Sirve un poco para todo?

- Gestora del 112: Sí.

La tornillería de la pasarela de El Bocal presentaba signos evidentes de corrosión. Informe pericial

- Abogado del Ayuntamiento: Con lo cual, el protocolo que usted aplica es el mismo que podría aplicar para una arqueta fuera de su sitio o para una piedra en la calzada, lo mismo en vía urbana que en el monte, porque esto no era una vía urbana.

- Gestora del 112: A ver, llamamos vía urbana porque está dentro del casco urbano, por eso es vía urbana.

- Abogado: Ustedes coordinan de forma diferente, dependiendo de si ocurre en el casco urbano, que si es una senda en el monte o si es una carretera regional. ¿La coordinación es distinta?

- Gestora del 112: Eso es.

- Abogado: En cualquier caso, usted aplicó el mismo protocolo que habría aplicado en la rotura de una arqueta en un calle de la ciudad.

- Gestora del 112: Eso es porque es la tipificación que nosotros tenemos.

Pregunta tras pregunta, se evidencia que la tragedia de El Bocal debería servir para revisar la gestión de las emergencias en Santander y para comprobar si los técnicos conocen y aplican protocolos básicos como el PAS: una norma de actuación universal en la Unión Europea.

- Abogado del Ayuntamiento: Cuando recibe esta llamada, ¿le pregunta al ciudadano si se encuentra cerca o lejos del lugar?

- Gestora del 112: No

- Abogado: ¿Tampoco le indican que esté atento por si acaso los servicios de emergencias necesitan llamarle para acceder al lugar?

- Gestora del 112: No

- Abogado: Tampoco veo que le diga a este señor que aplique el protocolo PAS: un protocolo europeo que dice Proteger, Avisar o Socorrer.

- Gestora del 112: Es que yo no tengo que informar de ese protocolo. No tengo que aplicarlo. Mi protocolo es tipificar y pasar el aviso a quien corresponda según la tipificación.

- Abogado del Ayuntamiento: De haber aplicado este protocolo PAS [Proteger, Avisar o Socorrer], le habría dicho a este señor que protegiese la zona en la cual había un riesgo.

Los seis alumnos del CIFP La Granja que murieron el 3 de marzo cuando cruzaban la pasarela de la playa de El Bocal. Cedida

En este punto de la declaración de María José, gestora del 112 que recibió una llamada que pudo evitar una tragedia, la magistrada suspende la declaración y procede a leerle sus derechos. María José pasa de testigo a investigada por una de las cuestiones de fondo de esta causa que instruye seis homicidios imprudentes: la aplicación de los protocolos.

- Magistrada: Letrado, vamos a parar aquí. ¿Quiere que siga como investigada?

- Abogado del Ayuntamiento de Santander: Entiendo señoría que sí, que debe continuar como investigada.

Y así fue. De forma que el letrado del Consistorio sigue elevando el tono de sus interpelaciones hacia María José y la gestora de la sala del 112 se muestra cada vez más incómoda.

- Abogado del Ayuntamiento: ¿Usted lo conoce [el protocolo Proteger, Avisar o Socorrer]?

- Gestora del 112: Sí.

- Abogado Letrado del Ayuntamiento: ¿Usted no tiene la instrucción de aplicarlo? ¿Nadie le ha ordenado que aplique esos protocolos?

- Gestora del 112: No.

- Abogado: Tampoco consideró usted que hubiese un riesgo suficiente para decirle a la persona que le estaba llamando que fuera a proteger de alguna manera la zona, para avisar que nadie pasara por ese puente. ¿Por ejemplo?

- Gestora del 112: No entiendo su pregunta. No tengo un protocolo que ponga PAS. Tengo un protocolo de tráfico de circulación, vía urbana, obstáculo.

- Abogado: Pues ya está. Cuando a usted le llaman, le dice: 'Si caen, se matan todos'. Esa es la expresión que usa el señor que le llama. Usted, sin embargo, cuando habla con la Policía Local no transmite esa expresión: ‘Que se matan todos y caen’.

- Gestora del 112: Yo transmito lo que está puesto. Que hay riesgo de caída de los viandantes a la rocas.

- Abogado: Vale. Tampoco utiliza la palabra acantilado. ¿Por qué no transmite a la policía local la palabra acantilado? No es lo mismo caer a las rocas que caer por un acantilado.

- Gestora del 112: Yo he indicado lo que a mí me han indicado. Yo tengo que hacer las cosas claras y concisas y es lo que he transmitido a la Policía.

Esther, la oficial de la Policía Local de Santander que está investigada por la tragedia de la pasarela del Bocal. Badía

- Abogado del Ayuntamiento: ¿No le transmite el teléfono de la persona que llamó para que pudiese orientar a la Policía Local?

- Gestora del 112: No tengo que transmitirlo.

- Abogado: ¿No hizo una valoración de que era poca cosa para el riesgo que a usted le habían transmitido?

- Gestora del 112: No tengo que valorar eso.

Este interrogatorio pone contexto al recurso presentado por Jesús Nieto, abogado de Esther, la oficial de la Policía Local de Santander, a la que María José, gestora del 112, derivó la llamada del día anterior a la muerte de seis prometedores estudiantes -el martes 3 de marzo- en el fondeo de un acantilado de la senda costera.

Valga como botón de muestra esta pregunta que le formuló el letrado de la oficial de Policía a la gestora de emergencias.

- Jesús Nieto: El Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) es el órgano principal del cual depende la Sala del 112. Es decir, todos los protocolos deben estar adaptados a la normativa de ese SEMCA. ¿Lo conocía usted?

- Gestora 112: No respondo.

- Jesús Nieto: ¿Conoce usted la normativa que está publicada en el servicio de emergencias cántabro y que indica que en el fallo de estructura debe comisionarse a bomberos?

- Gestora del 112: Yo me limito a tipificar la incidencia que recibo.

- Jesús Nieto: ¿Con un fallo de estructura debe llamar a bomberos?

- Gestora del 112: No.

Todo apunta a que la declaración del miembro del Cuerpo de Bomberos de Santander, bien durante la instrucción si se acepta el recurso del letrado o durante el juicio, podría declinar la balanza en contra o a favor de la gestora del 112, María José, o de la oficial de la Policía Local, Esther.