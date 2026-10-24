Montse Lluis, el brazo ejecutor de Abascal y nueva número 2 de Vox: "Hace lo que sea por que se cumplan las órdenes de Santi"

El de Montse Lluis no era un nombre mediático hasta que apareció en el puesto número 2 en las listas de Vox por Madrid para las elecciones generales del 29-N.

Llegó al partido de Santiago Abascal después de una larga carrera como periodista en medios de comunicación como COPE o Trece.

Sin embargo, su aterrizaje y estancia en la calle Bambú [donde está la sede de la formación verde], han sido mucho más sonoros de lo que ha trascendido a los medios de comunicación.

Montse Lluis junto a Santiago Abascal el pasado 14 de octubre en la sede nacional de Vox. Vox

"En algunos departamentos la llaman la mujer de negro", expone a EL ESPAÑOL una persona que compartió pasillos con Lluis en el cuartel general de Vox, en referencia a sus habituales conjuntos oscuros y su carácter discreto.

El partido la presenta de cara a los comicios como la artífice de los pactos PP-Vox en las comunidades autónomas donde las formaciones gobiernan en coalición.

Sin embargo, las fuentes consultadas para este reportaje exponen una actividad entre bambalinas que va más allá de negociar con el partido de Feijóo: intervenir en la selección de cargos, trasladar instrucciones de la dirección y afrontar conversaciones en las que se decide la continuidad de otros.

Su desembarco en la política activa se produjo en 2022 como directora general de Coordinación en el Gobierno de Castilla y León, tras la entrada de Vox en la Junta. Sin estar inicialmente afiliada al partido, Santiago Abascal la fichó en 2023 para dirigir la negociación de los pactos autonómicos y municipales con el PP.

Desde entonces, su carrera en la formación ha sido ascendente. Sobre el origen de su poder, los testimonios recabados destacan su capacidad para trasladar las decisiones de Santiago Abascal. Sin embargo, esto no equivale a que esas decisiones salgan directamente de ella.

Un antiguo cargo territorial la define como "una emisaria" y sitúa por encima de ella a Kiko Méndez-Monasterio, asesor de confianza de Abascal.

No es un detalle menor en la descripción que hace de su método: Lluis se presentaba ante sus interlocutores como portadora de una preocupación o de una instrucción del líder. Para esta fuente, su autoridad dentro de aquellas reuniones procedía precisamente de esa cercanía.

Las opiniones más favorables a su perfil valoran su capacidad de trabajo y su habilidad para sacar adelante los encargos del partido "incluso a altas horas de la madrugada", también "sábados, domingos".

También como una persona "no excesivamente ideológica", que habla "mucho más de Abascal y de sus objetivos" que de planteamientos políticos propios.

"Únicamente la he visto hablar profundamente sobre posicionamientos provida", expone alguien que compartió pasillos y reuniones con Lluis.

Pero los más críticos la dibujan como "alguien a quien han elevado para ejecutar trabajos sucios y así evitar que la imagen de Santiago Garriga como secretario general se queme políticamente".

Montse Lluís, secretaria general adjunta de Vox, junto a Ignacio Garriga, secretario general del partido. Vox

Para apoyar esta opinión se fundamentan en que una de las primeras veces que su nombre apareció en el ámbito mediático fue cuando el antiguo líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, declaró que Montse Lluis le pidió que "dejara de ser presidente" y que presentara su dimisión.

Ante la negativa del exvicepresidente del Gobierno autonómico, el partido finalmente lo expulsó el pasado marzo.

Otra fuente pone el acento en que el papel principal de Lluis consiste en sus labores de interlocución con el presidente del partido. Recuerda reuniones en las que la nueva número dos justificaba sus peticiones con otros miembros del partido con expresiones como "Santiago [Abascal] me ha preguntado por esto".

"En definitiva, es como un robot programado. Hace todo lo indispensable para llevar el mensaje o la orden de Abascal a término", amplían.

En este sentido, también la describen como una dirigente cuya presencia resultaba especialmente visible para sus interlocutores cuando aparecía un conflicto o llegaba una instrucción desde arriba. "Hasta que no se producía un problema, no había una relación muy cercana con esa mujer, más que hola y adiós".

Carrera en los medios

Esa faceta ejecutiva tuvo recorrido antes de su entrada en política. Lluis pasó por el diario El Correo y por distintos puestos de responsabilidad en Vocento, hasta llegar a directora adjunta de ABC. También dirigió editorialmente La 10, el proyecto televisivo del grupo.

COPE anunció en 2017 su incorporación como subdirectora general de Contenidos, Innovación y Desarrollo, con el encargo de impulsar la transformación digital de sus marcas.

Antiguos compañeros de Lluis en esta etapa en la radio consultados para este reportaje ya señalan su personalidad ambiciosa, poniendo el acento incluso en "luchas de poder" que desempeñó desde su puesto de subdirección.

Para 2021 ya ejercía responsabilidades de dirección general en Trece y las emisoras musicales del grupo, además de ocuparse del desarrollo digital y la comunicación.

Su paso a la Administración quedó formalizado con su nombramiento como directora general en Castilla y León. Allí trabajó en el entorno de la Vicepresidencia de Juan García-Gallardo, durante la primera experiencia de gobierno autonómico compartido entre PP y Vox.

En 2023, Abascal la reclamó para la estructura nacional y le encargó coordinar las negociaciones para formar gobiernos tras las elecciones autonómicas y municipales. Asumió la Vicesecretaría Nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria y, en enero de 2024, entró en el Comité Ejecutivo Nacional.

El siguiente ascenso llegó en mayo de 2025: el Comité Ejecutivo ratificó la propuesta de Ignacio Garriga para nombrarla secretaria general adjunta. El comunicado del partido presentó el movimiento como un refuerzo del equipo del secretario general ante las próximas citas electorales.

La versión de quienes se han distanciado de la formación introduce otra lectura sobre ese crecimiento. El antiguo cargo territorial sostiene que Lluis ha ido ganando intervención en cuestiones de organización provincial.

Ahora, su segundo puesto en la candidatura de Madrid coloca ante el electorado un nombre que llevaba años en las conversaciones internas sobre gobiernos, equipos y organización. La novedad no es que Montse Lluis tenga responsabilidades, sino que Abascal ha decidido situarla también en la primera línea de su oferta electoral.