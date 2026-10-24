Jardun, los nuevos etarras que se organizan en células y tildan a Bildu de "blandos": "Son paramilitares muy violentos"

Las detenciones de Aratz Bilbao Gómez (vizcaíno de 34 años) y de(barcelonesa de 23 años) han resucitado fantasmas del pasado que se creían enterrados.

Una época oscura de la historia de España marcada por el terror de ETA, el miedo, los coches bomba y asesinatos que parece estar germinando de nuevo en ciertos sectores radicales que siguen esa estela.

El auto de prisión de la Audiencia Nacional señala que ambos jóvenes -acusados de terrorismo proetarra- forman parte de la "organización de la izquierda radical violenta" Jardun Koordinadora.

Este grupo radical surgió el 15 de agosto de 2020 cuando ya entonces hicieron una clara declaración de intenciones. En ese momento se presentó públicamente coincidiendo con el día del Albertia Eguna, un acto de homenaje a los gudaris.

Son según sus propias palabras un grupo de "carácter revolucionario, independentista y socialista" que pretende construir un Estado Independiente y Socialista que integre "Araba, Bizkaia, Guipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Behera, Nafarroa Garaia y Zuberoa".

Evento del nacionalismo vasco en el que participa Jardun que llaman a "confrontar al enemigo" y "permitir la alternativa revolucionaria". Redes

Es decir, todos los territorios que conforman lo que la izquierda abertzale ha considerado históricamente que pertenecen a Euskal Herria.

Este hecho no es algo aislado, ni mucho menos. El germen ya venía fermentándose años antes, pero Jardun desde su creación ha pretendido aglutinar bajo sus siglas a todo lo que representa a la izquierda abertzale radical. Su fin es "la liberación del pueblo vasco" y son críticos con la decisión de abandonar la "lucha armada" y, por eso, están en contra del camino institucional que ha adoptado EH Bildu, a quien considera "socialdemócratas".

Así, aglutinan bajo sus siglas a los grupos Jarki y Aske. La primera es un grupo independentista, de la izquierda abertzale más radical que reprocha el abandono de la estrategia de ETA para la independencia de Euskal Herria. Mientras que la acción de Aske se centra en la lucha contra la represión en Euskadi y la defensa de una amnistía de los etarras en la cárcel.

Han pasado 15 años de cese de la actividad armada de la banda terrorista y resulta asombroso asistir a una radicalización de las nuevas generaciones de la izquierda abertzale que muestran la ruptura dentro de este espectro ideológico y que consideran "blandos" a EH Bildu en una clara defensa de una "línea dura" para conseguir "la liberación del pueblo oprimido".

"¡Gora Euskal Herria askatuta!", proclaman estos jóvenes como uno de sus gritos más representativos que forjan esa identidad como grupo. Uno de esos gritos que les hace sacar pecho al pronunciarlo y que no significa otra cosa que: "¡Viva el País Vasco libre!".

Un paso hacia adelante

"Hay una cuestión aquí y es que hay grupos diferentes que están todos unidos en el mismo movimiento y fin a la izquierda de EH Bildu", relatan fuentes de la Ertzaintza a EL ESPAÑOL.

Esos grupos con los que Jardun compite son, por ejemplo, Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) que nació un año antes en 2019 y forma parte de ese autodenominado movimiento socialista formado por jóvenes que actúan de forma independiente a las instituciones políticas tradicionales.

También en este espectro se encuentra Ernai (Sortu), el grupo que pretende captar a jóvenes a través de esta organización juvenil que está integrada en la coalición de EH Bildu y continúa una línea que defiende los preceptos de Bildu, a diferencia de Jardun.

Lo que ocurre es que ahora "han dado un paso hacia adelante" y cada vez "son más violentos y están más organizados" con ataques dirigidos y "personalizados", relatan.

Un acto de Jardun donde claman "contra el enemigo, por la liberación, por Euskal Herria, haced lo que debáis". Redes

Uno de los objetivos que tiene ahora Jardun, según explican desde la Ertzaintza, "intentar absorber a GKS para tener todo bajo una misma organización". Aunque hasta el momento, no hay relación entre ambos grupos, cada uno va por su lado, aunque defienden prácticamente lo mismo.

Ambos se sitúan más allá de la izquierda abertzale encabezada por Arnaldo Otegi y son críticos con la evolución democrática encauzada por su formación, EH Bildu.

Jardun hasta el momento lo que ha hecho ha sido aglutinar bajo sus siglas "a los más extremistas".

"Se nutren de grupos radicales o de fútbol tanto de Navarra como de País Vasco", según ha podido identificar la policía. Es el caso de miembros de Herri Norte, -los ultras del Athletic Club de Bilbao-, Peña Mujika -los antifascistas de extrema izquierda de la Real Sociedad-, etc.

Beben principalmente de la antigua Amnistia eta Askatasuna, ATA, cuyos miembros se encuentran en buena parte ahora dentro de Jardun y defienden "una amnistía para todos los presos".

Estas organizaciones radicales, que defienden fines violentos para conseguir su "revolución", han empezado a cobrar una fuerza aterradora en País Vasco y Navarra entre los más jóvenes.

"Paramilitares" organizados en "células"

La radicalización y el paso al frente de Jardun empezó a tener una mayor presencia desde hace un par de años.

Una de las características de estos radicales es su uniformización "todos de negro, capucha y verduguillo negro" para evitar ser identificados.

Esa es la vestimenta típica cuando salen a las calles "en grandes grupos" para perpetrar "las algaradas y ataques callejeros".

Estos jóvenes están volviendo a resucitar fantasmas que parecían empezar a estar enterrados en País Vasco y Navarra.

Este movimiento ha empezado a realizar "pintadas en portales de ertzainas" y una persecución hacia la policía "que cada vez está más dirigida y personalizada", señalan a EL ESPAÑOL.

Uno de los ataques que ya pusieron en sobre aviso a los agentes fue "el intento de asalto a la comisaría de la Policía Municipal de Guipúzcoa", su presencia también ha estado en otros actos vandálicos como el 12 de octubre, en eventos de la Selección Española de Fútbol o en concentraciones "antifascistas".

El resultado de este resurgir cada vez más agresivo y organizado ha sido el de un saldo de "500 ertzainas heridos en lo que va de año por estos movimientos".

"Se está viendo que van a cruzar una línea y el peligro es que esto podría ser inminente", alertan desde la Ertzaintza a EL ESPAÑOL.

Su organización es asamblearia. El sistema que tienen es actuar "por células que comanda todo".

Cuentan con "un cabecilla visible y actúan por grupos, cada uno con una connotación". Este nivel de organización lo que indica a la policía es que "están más preparados".

"Se han convertido ya prácticamente en paramilitares", sentencian a este diario.

Kale Borroka "modernizada"

"Es la Kale Borroka antigua, pero modernizada", no dudan en asegurar las fuentes policiales.

Cuidan perfectamente la imagen identitaria como grupo y así tienen todo "muy estructurado". Su presencia siempre es la misma tanto en País Vasco como en Navarra.

Este paso al frente es lo que realmente preocupa a los cuerpos policiales porque el riesgo es que "se produzcan ataques no identificados que no se puedan controlar".

Porque hasta ahora varios miembros de esta organización habían sido detenidos por protagonizar diversos altercados violentos en las manifestaciones callejeras, protestas por el 12 de Octubre o contramanifestaciones violentas en las calles contra "fascistas".

Miembros de Jardun con carteles donde se lee "Euskal Herria libre". Redes

El corte radical de Jardun es un hecho y, cada vez, la apuesta sube de nivel. Uno de los más de 300 jóvenes que se encuentra bajo el paraguas de este movimiento, según publica El Mundo es Aretx García Gallastegi, hijo del etarra Francisco Javier García Gaztelu, conocido como 'Txapote', y su pareja la etarra Irantzu Gallastegi.

Aretx que ahora tiene 24 años continúa la ideología política y una línea de activismo radical que sigue los pasos de sus padres.

Su pertenencia a Jardun es una declaración de intenciones con el rechazo a la democratización "de la lucha" encauzada a través de Arnaldo Otegi y EH Bildu. Y la defensa a una línea mucho más dura que rechaza también ese cese de ETA para conseguir su fin último: una independencia de Euskal Herria, según ellos con un marcado carácter "socialista" que pretende organizar a la "clase trabajadora revolucionaria vasca".

Miembros de Jardun en la marcha Memorial de la Revolución Inminada organizada por Saoradh. Redes

Pero la detención de Aratz y Malen ha cobrado una nueva dimensión que, hasta ahora, no tenía este grupo de Jardun.

Estos dos jóvenes -que se encuentran en prisión preventiva- fueron interceptados cuando iban en compañía de un miembro del IRA irlandés.

Y, es que, es bien conocido los lazos que mantenía ETA y, posteriormente, EH Bildu, con el grupo armado irlandés al que miran como "compañeros de lucha" y un referente al que seguir.

El salto cualitativo con respecto a lo anterior se da porque ambos son acusados de terrorismo proetarra debido al calibre del material que portaban en el vehículo, un Toyota Yaris cuando se produjo su detención en un control rutinario.

Llevaban encima planos con la ubicación de antiguos zulos de ETA "con material", según consta en el auto de la Audiencia Nacional, un listado de miembros de personas de otros cuerpos policiales, el teléfono clonado de un agente de Policía Nacional, matrículas y documentación en papel o pendrives encriptados relacionados con Jardun Koordinadora. También fotografías con banderas de ETA, y teléfonos preparados para enviar mensajes sin cobertura.

Miembos de Jardun junto con Saoradh en solidaridad "con los presos, militantes y pueblo de Irlanda". Redes

Venían de Navarra, de la Sierra de Urbasa, una ubicación que manifestó la conductora, tal y como refleja el auto, y que coincidía con la ubicación "de uno de los planos que se encontró en la mochila de Bilbao".

De hecho, el juez Antonio Piña señala a Bilbao como "el motor principal de Jarki/Jardun" y asegura que se tienen conocimiento de que ha participado "muy activamente" en la "creación y desarrollo" de este movimiento con un "papel de responsabilidad dentro de esta organización de la izquierda radical violenta".

"Ha sido el principal impulsor y dinamizador, ha llevado a cabo labores de captación de militancia, elaboración de manuales de seguridad, directrices organizativas, ponencias políticas, gestión de finanzas e interlocución con otras organizaciones afines".

Desde Jardun Koordinadora rechazan en un comunicado las detenciones y expresan su "pleno apoyo y solidaridad con las familias". Además exigen que: "¡Liberen a los prisioneros!".

Para este grupo todo se trata de "un montaje policial y una campaña de criminalización con falsos relatos y mentiras" que deja en evidencia, según su punto de vista, "los objetivos crueles del enemigo que prepara un contexto político para ilegalizar a la coordinadora Jardun y abrir la puerta a nuevas detenciones".

"¡No a la criminalización!", sentencian en sus redes sociales.

De este movimiento prácticamente no hay "datos exactos de cuántos miembros militan en ella", pero lo que la policía sí que asegura es que está "perfectamente organizada" y cada vez "es más violenta con ataques dirigidos y personalizados".

Jardun muestra su presencia activa en actos vinculados a la izquierda abertzale en el País Vasco como el Gudari Eguna o en conmemoraciones de miembros de ETA.

Lo que hasta ahora había tenido una presencia en un papel "más activista", desde "el año 2025 ha dado un paso hacia adelante" y está demostrando ser un movimiento extremo, violento y muy radical que, de forma inevitable, resucita fantasmas del pasado marcados por el terrorismo de ETA.