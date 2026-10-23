La Policía irrumpe en el barrio de El Príncipe y desaloja a casi un centenar de migrantes que dormían en calles y garajes

La Policía Nacional ha trasladado este viernes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal a alrededor de 70 inmigrantes localizados en distintos puntos de la barriada del Príncipe, en Ceuta.

El operativo ha comenzado pasadas las cinco de la madrugada y ha movilizado a decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

La intervención se ha desarrollado en varias zonas del barrio. Los agentes han encontrado a personas que pernoctaban en la calle y en espacios comunes, incluidos garajes.

Uno de los puntos en los que han actuado ha sido el antiguo Poblado Legionario, donde han accedido a un garaje comunitario. Los inmigrantes localizados han sido agrupados a la espera de los dos autobuses dispuestos para llevarlos a las naves del Tarajal.

En el CATE se realizan las filiaciones para comprobar la identidad y situación de cada persona. En los casos en que los inmigrantes rechazan ser identificados, se tramita su retorno voluntario a Marruecos, según la información recabada sobre el operativo.

Migrantes durmiendo en calles del barrio El Príncipe en Ceuta. I. Balbás

La actuación se enmarca en la serie de intervenciones anunciadas por la Delegación del Gobierno para localizar a personas que permanecen fuera de los recursos de acogida. Los dispositivos se organizan con información facilitada por los representantes vecinales de cada barriada.

El pasado fin de semana, la Policía actuó en Poblado Regulares y Los Rosales. Este viernes, el despliegue se ha centrado en el Príncipe, donde la presencia de inmigrantes en calles, tiendas de campaña y espacios comunitarios se ha hecho especialmente visible.

Presión en los barrios

El operativo coincide con una sucesión de desalojos de asentamientos improvisados en el litoral ceutí. A finales de septiembre, la Policía intervino en las inmediaciones de la planta desalinizadora y en la playa de Benítez.

Después, los días 4 y 5 de octubre, se desalojó el campamento de El Trampolín, donde se habían instalado centenares de personas llegadas a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio.

Migrantes durmiendo en calles del barrio El Príncipe en Ceuta. I. Balbás

Parte de quienes abandonaron esos asentamientos buscó otros lugares donde pasar la noche. Tras la intervención en El Trampolín, muchos se trasladaron a la explanada de El Guano, junto a la playa.

La Policía desalojó ese punto el 11 de octubre. En la operación salieron del asentamiento unas 500 personas y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dio por concluidos los desalojos de los campamentos del litoral.

El fin de los grandes asentamientos de la costa, sin embargo, no ha eliminado la presencia de inmigrantes en otros espacios de la ciudad. En los días posteriores, las actuaciones se extendieron a barrios y zonas urbanas.

El 18 de octubre, más de 350 agentes participaron en un dispositivo en Poblado Regulares, Los Rosales, las naves del Tarajal y el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La Policía irrumpe en el barrio de El Príncipe y desaloja a casi un centenar de migrantes que dormían en calles y garajes. María Inmaculada Balbás

Los adultos fueron trasladados al CATE para su identificación, mientras que los menores fueron conducidos a dependencias policiales para tramitar su situación.

En el Príncipe, la Policía ha encontrado personas durmiendo en tiendas de campaña y zonas comunes, además de en garajes. En algunos de estos espacios se han formado grupos numerosos que pasan allí la noche.

La barriada ya había sido escenario de una operación contra una casa patera: en una intervención reciente, los agentes localizaron a más de 60 inmigrantes dentro de una vivienda y detuvieron a una persona.

Más actuaciones

La Delegación del Gobierno ha anunciado que continuará con las intervenciones en las barriadas para localizar a quienes permanecen fuera de los dispositivos habilitados.

La planificación se apoya, entre otros elementos, en la información trasladada por los representantes vecinales. El pasado fin de semana se actuó en Poblado Regulares y Los Rosales; este viernes, en el Príncipe.

La operación de esta madrugada ha tenido como objetivo localizar a las personas que pernoctaban en la barriada y trasladarlas al CATE para su filiación.

El dispositivo se produce después de que el desmantelamiento de los asentamientos costeros haya ido desplazando la presencia de inmigrantes hacia otros puntos de Ceuta, donde los vecinos han alertado de la ocupación de calles y espacios comunes.