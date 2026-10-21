Los 3 pasos al frente de Leonor en los Princesa de Asturias: los gestos clave que afianzan su futuro como reina de España

Hace 45 años que el rey Felipe VI se dirige al público desde el escenario principal del Teatro Campoamor de Oviedo durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, denominados entonces Premios Príncipe de Asturias.

Hace ya siete años también lo hace su hija, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que pronunció su primer discurso en el citado coliseo el 18 de octubre de 2019, a pocos días de cumplir 14, tal y como había hecho su padre en 1981.

En la última edición de los premios, el monarca destacó que su primogénita "da a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad, con un papel también más activo en la vida pública".

El rey Felipe aplaude a su hija Leonor tras pronunciar su discurso en la última edición de los premios. Gtres

"Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio como heredera de la Corona y como presidenta de Honor de la Fundación desde hace 11 años", añadió.

No obstante, tanto él como la Reina, nacida, por cierto, en Oviedo, pretenden mantener su vinculación con los galardones y con la Fundación Princesa de Asturias.

La Familia Real a su llegada al Teatro Campoamor en octubre del año pasado. Gtres

Las palabras de Felipe VI llevaron a pensar que este año sería Leonor quien presidiera en solitario la gala desde el escenario del Campoamor, mientras sus padres, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía seguirían la ceremonia desde el palco de honor.

Ese progresivo relevo de protagonismo en favor de su hija también podía traducirse, se pudo suponer, en una menor presencia del Rey durante la ceremonia o incluso en la desaparición de su tradicional discurso.

Sin embargo, y pese a los rumores de las últimas semanas, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la estructura de los grandes actos del Principado se mantendrá prácticamente intacta. Habrá, eso sí, tres novedades que afectan directamente a la princesa Leonor.

La primera es que la primogénita de los Reyes recibirá en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias el próximo viernes, 23 de octubre, durante la tradicional audiencia que cada año se celebra en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo.

Así consta en el programa al que ha tenido acceso este periódico, que recoge las actividades en las que participará la Familia Real con motivo de la entrega de los galardones.

La Familia Real en el Hotel Reconquista en las audiencias previas a los premios en Oviedo. Gtres

La segunda novedad es que Leonor y su hermana, la infanta Sofía, recibirán sin la presencia de los Reyes a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.

En ediciones anteriores, esta audiencia había contado con la participación conjunta de los cuatro miembros de la Familia Real. E incluso en alguna ocasión también ha llegado a estar la reina emérita, que suele aterrizar en el Principado el viernes por la mañana.

La agenda arranca el jueves

Los Reyes, la princesa y la infanta en el concierto previo a los Princesa de Asturias de 2025. Gtres

Los actos de la visita de Felipe VI, Letizia, la princesa y la infanta con motivo de los Premios Princesa de Asturias comenzarán mañana jueves, 22 de octubre, a las 19:00 horas, con el tradicional concierto previo, que se celebra en el Pabellón Príncipe Felipe.

Al día siguiente, como es habitual, tendrán lugar diversas audiencias en el Hotel de La Reconquista. Los cuatro miembros de la Familia Real recibirán a los galardonados con las Medallas de Asturias, así como a los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos de la comunidad en 2026.

A continuación, los soberanos y sus hijas recibirán a los presidentes de los jurados de los premios, a los miembros de los patronatos y a los patronos eméritos.

Por la tarde, a las 18:30 horas, el Teatro Campoamor acogerá la ceremonia de entrega de los galardones, presidida por los Reyes y con la presencia de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El palco de honor estará ocupado por la reina Sofía.

Será entonces cuando se produzca la tercera novedad de esta edición, un gesto especialmente simbólico para Leonor: por primera vez desde que asiste a la ceremonia, la heredera será la encargada de declarar abierto el acto.

“Se declara abierto el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026”. Esas serán las palabras que pronunciará Leonor tras la interpretación del Himno de España, a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y la Banda de Gaitas Vetusta, situadas sobre el escenario del Teatro Campoamor y en los pasillos central y laterales del patio de butacas.

Premiados 2026

Los Premios Princesa de Asturias de 2026 han reconocido a destacadas figuras e instituciones de distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional. La artista y escritora Patti Smith ha sido galardonada con el premio de las Artes; el estudio japonés Studio Ghibli, con el de Comunicación y Humanidades; y los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, con el de Investigación Científica y Técnica.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha recibido el galardón de Cooperación Internacional, mientras que el historiador Timothy Garton Ash ha sido distinguido con el de Ciencias Sociales.

En el ámbito deportivo, el premio ha recaído en el futbolista argentino Leo Messi; el escritor británico Julian Barnes ha obtenido el de las Letras, y la astronauta estadounidense Christina Koch ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

¿Presidirá sola en 2027?

La Familia Real en Valdesoro, Pueblo Ejemplar 2025. Gtres

Durante la ceremonia, tanto la princesa como el rey Felipe VI pronunciarán sus respectivos discursos. En torno a las 20:00 horas, Leonor clausurará el acto y convocará los Premios Princesa de Asturias de 2027.

A la salida de los galardonados sonará El Xarreru, una pieza del repertorio folclórico asturiano que se interpreta en esta ocasión desde 1999.

El programa llegará a su fin el sábado, 24 de octubre, con la visita de los cuatro miembros de la Familia Real a la localidad costera de Llanes, donde harán entrega a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

Una vez concluidos los actos de esta edición, la atención volverá a centrarse en el futuro de la heredera y en el papel que asumirá en los premios que llevan el nombre del título que ostenta.

La pregunta queda en el aire: ¿asumirá Leonor en 2027 mayores responsabilidades como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias y llegará a presidir la ceremonia en solitario? Las cosas de palacio van despacio y el tiempo es el único que tiene la respuesta.