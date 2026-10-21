El monologuista que escribía los chistes de los discursos de Sánchez lo abandona a poco más de un mes para el 29-N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido, en plena campaña electoral, al asturiano Alfredo Díaz, uno de sus guionistas y asesores más importantes.

El trabajo de Díaz ha finalizado este martes 20 de octubre, según ha anunciado el monologuista por LinkedIn y X. “El presidente no tiene quien le escriba… chascarrillos”, ha dicho.

El guionista ha trabajado en La Moncloa desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno. Su labor era de asesor de comunicación hasta 2024.

El propio Díaz ha descrito así ese cargo en sus redes sociales. Él se encargaba de “la escritura de discursos y ‘bullets’, identificación de oportunidades y del diseño de estrategias de comunicación”.

Después de ese rol, asumió hasta la fecha como subdirector general de análisis de mensajes en la Presidencia del Gobierno de España.

En este puesto ha tenido que encargarse del “análisis de contenidos en todos los soportes, identificación de oportunidades de comunicación y gestión de crisis”.

El monologuista ha sido el encargado, desde 2018, de que Pedro Sánchez tuviera un discurso más cercano, creativo e incluso con algo de humor.

Quien lo llevó a ese cargo fue Iván Redondo, el antiguo jefe de gabinete de Sánchez. La razón de su fichaje fue simple: su sentido del humor.

La intención de que Díaz trabajara con Sánchez era enseñarle a mostrar un lado más agresivo en los debates parlamentarios y para que en los mítines pudiese mostrar un tono más cercano y divertido.

Durante ocho años, el humorista se ha dedicado a escribir las bromas de Sánchez y también a pulir sus discursos para que no fueran puramente institucionales.

“Hoy tengo que firmar el contrato con La Séptima y firmar mi cese en Moncloa”, ha comentado Díaz en X.

Con ello, ha confirmado que, desde el 5 de noviembre, Díaz será parte del equipo de La Comedia Nacional.

“Vuelvo al guion, vuelvo a la comedia, vuelvo a los escenarios. Vuelvo a ser, como decía mi güelina, un zascandil”, ha afirmado.

En este nuevo puesto compartirá con Ignatius Farray, el comediante, escritor y actor, que ha ganado el Premio Ondas y ha estado nominado al Emmy en 2018.

Antes de llegar a ser subdirector general de análisis de mensajes de la Presidencia, el monologuista empezó como colaborador de El País, pasó a ser jefe de prensa de Fnac durante dos años, fue guionista y presentador en Onda Cero, en Cadena Cope y otros medios.

También ha fundado ‘La Jungla’ con José Antonio Abellán y ha ejercido como guionista en programas como ‘Fernández y familia’, ‘Dani y Flo’, ‘Gym Tony’ o ‘Espinete No Existe’.

Después ha estado en ‘El Club de la Comedia’ y en ‘Paramount Comedy’. En esta última cadena ha compartido con Dani Rovira y con Ricardo Castella, socio de David Broncano en La Resistencia.