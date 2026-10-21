Milei pidió reunirse con el Rey en su visita a Madrid y Zarzuela lo rechazó por su negativa a verse con Pedro Sánchez

El Gobierno de Argentina trasladó a la Casa Real el interés de su presidente, Javier Milei, por reunirse con el rey Felipe VI durante el viaje a Madrid que comenzó ayer martes 20 de octubre.

Desde Zarzuela respondieron que la práctica habitual en España de un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado de otro con el jefe del Gobierno.

Así lo han indicado fuentes del Palacio de la Zarzuela, que han señalado que el deseo del presidente argentino de ver al soberano fue trasladado de manera informal por parte del Gobierno argentino a la Casa Real, como han hecho en otros viajes anteriores de Milei a España.

El rey Felipe y Javier Milei en diciembre de 2023 en Buenos Aires, Argentina. Gtres

Y, como en aquellas ocasiones, explican las fuentes, se recordó la práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado: que un encuentro con el Rey debe ir obligatoriamente acompañado de un encuentro con el presidente del Gobierno.

Milei ha asistido este miércoles 21 de octubre en Madrid a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

Javier Milei este miércoles en el Foro Nueva Economía, en Madrid. Gtres

Los profesores de Periodismo de la Facultad de Periodismo de la citada universidad han reprobado la visita del presidente.

Así lo ha hecho saber el decano de la facultad del campus ubicado en Fuenlabrada en un comunicado interno que han enviado por correo a todos los alumnos y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Estamos en la obligación ética y profesional de rechazar la presencia en nuestra casa de altos estudios de una figura pública que ha hecho del escarnio, la polarización y el discurso de odio herramientas recurrentes de la (in)comunicación, en su país y en muchos otros [...]", comienza el escrito.

Y concluye: "La motosierra no es un signo de entendimiento [...] Quien ataca a los periodistas y a la libertad de prensa, quien denigra al cine y la cultura, sencillamente no puede tener nuestra conformidad como invitado en esta Universidad".

Ayuso concedió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Milei en junio de 2024. Gtres

Durante la tarde de este miércoles, se reunirá con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

A primera hora, el presidente argentino ha participado en un foro organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha llamado "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y ha considerado que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

Durante su intervención, Milei también ha calificado al presidente del Gobierno como "corrupto" y "autoritario Pedrito".

Al ser preguntado por qué no se ha reunido con él en ninguna de las siete visitas que ha hecho a España como jefe de Estado de su nación ha respondido, tajante: "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado".