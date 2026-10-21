La Guardia Civil sospecha que "una banda internacional" asaltó el chalé de Sergio Rico: "Encañonaron al vigilante"

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que una "banda internacional" podría estar detrás del robo violento que ha sufrido el futbolista Sergio Rico y su pareja, la influencer Alba Silva, cuando estaban cenando con sus dos hijos y la abuela, en su chalé de la exclusiva urbanización La Juliana de Sevilla.

"La forma de operar coincide con la de bandas criminales organizadas e internacionales", tal y como sostiene una fuente del Instituto Armado.

"En este tipo de golpes, se trata de grupos a los que no les da miedo nada, ni siquiera que estén dentro los propietarios".

De momento, lo que se sabe es que se trata de cinco hombres que entraron por la parte trasera del muro perimetral de la urbanización, situada en Bollullos de la Mitación (Sevilla), para burlar a la seguridad privada y el control de accesos que hay en la puerta principal.

"Accedieron por la parte trasera de la urbanización, ya que por la puerta principal es casi imposible". Buscaron un punto ciego en la valla, al borde de las nueve de la noche del lunes, y fueron directos al chalé del futbolista que acababa de regresar de un viaje en Málaga.

De hecho, la familia estaba cenando cuando cinco hombres encapuchados, corpulentos, con guantes y algunos armados, irrumpieron con violencia en el chalé. A continuación, ataron a una silla a Sergio Rico y le amenazaron verbalmente, para presionarlo para proteger a su pareja, a sus hijos y a su suegra, con el objetivo de llevarse el mayor botín posible.

Algo que consiguieron. "Les han atado y han sustraído bastantes objetos de valor". Se llevaron joyas, relojes...

Después, bajaron a toda la familia al sótano y los maniataron. "Huyeron en un coche de la casa de Sergio Rico y al pasar por la entrada de la urbanización encañonaron al vigilante con un arma", según precisan fuentes de la Guardia Civil.

El control de accesos de la Urbanización La Juliana en Sevilla. E. E.

Este modus operandi, unido al castellano que verbalizaron con la familia del futbolista, marcado por un acento extranjero, lleva a pensar a los investigadores que podría tratarse de una banda de Europa del Este, con conocimientos militares y gran movilidad.

De momento, se ha descartado que el robo de Sergio Rico tenga relación con el asalto que también ha sufrido el dueño del supermercado Cash Lofu y que tuvo lugar en su domicilio en Olivares, a solo 17 kilómetros del residencial La Juliana en Bollullos de la Mitación.

"Un grupo de encapuchados asaltó al dueño del Cash Lofu, en su propio garaje de casa, y le quitaron un ordenador y 10.000 euros en metálico", tal y como precisan fuentes del Instituto Armado. "Fue el mismo día que el futbolista, pero no tienen nada que ver ambos casos".

Robo en el Betis

El asalto sufrido por Sergio Rico, exportero del Sevilla, y que estuvo retenido durante media hora en su casa, junto a su esposa, su suegra y sus dos hijos, de dos años y cuatro meses, respectivamente, tiene conmocionado al mundo del balompié porque el pasado miércoles 14, hace solo seis días, Antony, jugador del Real Betis, sufrió un robo en su domicilio mientras disputaba un partido de Champions ante el Oporto.

"Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración. HAN ROBADO EN MI CASA", tal y como publicó el crack brasileño en sus redes sociales. "Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, ver la inseguridad en la mirada de mi familia".

Es evidente que la Guardia Civil está analizando si existe alguna relación entre los robos sufridos por ambos futbolistas. Además, los investigadores escudriñan el perfil de los trabajadores de la urbanización La Juliana, desde jardineros a personal de limpieza o mantenimiento, por si los asaltantes de Sergio Rico recibieron información privilegiada para perpetrar el golpe.

Antony, futbolista del Real Betis, denunció en su cuenta de Instagram que había sufrido un asalto. E. E.

Las otras pesquisas van encaminadas a revisar las grabaciones de la seguridad privada, para analizar si en días previos, algún extraño o alguien haciéndose pasar por un empleado, pudo acceder al residencial para analizar sobre el terreno los puntos débiles de la seguridad de una urbanización con residentes acaudalados y otros futbolistas con propiedades. Es el caso de Sergio Ramos, ex del Sevilla FC y del Real Madrid.

El robo violento que ha sufrido Sergio Rico y su mujer, la influencer Alba Silva, pone de manifiesto la necesidad de reforzar la plantilla de la Guardia Civil. Así lo denuncia un miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): "En Bollullos de la Mitación puede que solo estén operativos 7 de los 15 agentes que hay destinados a esa zona".

3.000 plazas sin cubrir

No obstante, este integrante de AUGC recuerda que la problemática de la falta de medios se extiende a toda la comunidad andaluza: "La Guardia Civil tiene más de 3.000 vacantes sin cubrir en Andalucía".

"Aunque el número de efectivos necesarios es mucho mayor porque el catálogo establecido por la dirección general ha quedado obsoleto para las necesidades de seguridad que presenta una comunidad como esta, especialmente, por la implantación y el crecimiento del narcotráfico durante los últimos años, pero también por la evolución de la criminalidad en general".

"Además, el problema se va agravando progresivamente, porque hace cinco años las vacantes eran unas 2.000 y suponían un 13% del catálogo, pero en lugar de ir reduciendo ese grave déficit, lo que se ha hecho es aumentarlo considerablemente".

"La escala de cabos y guardias es la que tiene más vacantes sin cubrir, casi 3.000 que suponen el 17% del catálogo de esa escala, mientras que faltan unos 400 suboficiales y oficiales, cuando es precisamente la escala básica la que debería acumular menos déficit, ya que asume mayoritariamente los servicios operativos en las poblaciones, en el campo y en las carreteras, que son los más necesarios".