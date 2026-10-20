"No voy a contradecir a Sánchez pero es normal ver patrulleras marroquíes desde Ceuta", dice el nuevo delegado del Gobierno

El nombramiento de David de la Encina (Ceuta, 1970) como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, a finales de septiembre, sorprendió a propios y a extraños.

En absoluto lo fue la dimisión de su antecesor, Miguel Ángel Pérez Triano. Se encontraba en una situación insostenible tras dos meses de una invasión en la que apenas hubo avances en normalizar la situación, en la que negó tener información previa y desmintió a su propio jefe de Gabinete.

Tras la dimisión cantada de Triano, Moncloa echó mano de De la Encina. Un perfil atípico -el propio Juan Vivas (PP) lo intentó fichar hace un tiempo- para tomar de inmediato el mando de la plaza fronteriza en su coyuntura más crítica.

Alcalde de El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019, David de la Encina llevaba desde 2023 absolutamente desvinculado de la política. Actualmente, ya no milita en el PSOE.

Aunque nacido en Ceuta y con familia en la ciudad autónoma, su trayectoria profesional y política está absolutamente vinculada a la provincia de Cádiz. Como la de su hermano Salvador, histórico diputado socialista que llegó a ser presidente de Puertos del Estado en la última etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo suyo ha sido un auténtico aterrizaje de emergencia. Llevaba años incorporado a su puesto de trabajo como coordinador provincial de Andalucía Emprende cuando, una tarde de domingo de finales de septiembre, mientras pintaba su casa "en chándal", fue a mirar su teléfono móvil y se encontró con 17 llamadas perdidas.

El nombramiento formal de David de la Encina se aprobó el martes 29 de septiembre de 2026 mediante el Real Decreto 769/2026 en el Consejo de Ministros.

La orden se oficializó al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fecha en la que tomó posesión de la Delegación del Gobierno en Ceuta. "A quien llamé primero para decírselo fue a Juan Jesús Vivas", confiesa a este periódico.

Sin margen para el rodaje, el delegado ha saltado directo al barro. "Yo me encontraba disfrutando de mi trabajo y de mi familia, pero sí es verdad que siempre he tenido el gusanillo del servicio público".

¿Cómo le llegó el ofrecimiento oficial de ser delegado de Gobierno en Ceuta?

A los dos o tres días de la primera llamada me telefonearon para decirme que tenía posibilidades. Luego ya el ministro Ángel Víctor Torres me llamó el domingo 27, y me planteó que el nombramiento pudiera ser el martes en el Consejo de Ministros, que coincidió con la aprobación de los decretos de vivienda. Ese día estaba ya en Ceuta y el día 30, a las 7 de la mañana, en la Delegación.

Usted, además, nació ahí. ¿Qué vínculos guarda con ella?

Sí, pero además es que soy de la tercera generación de ceutíes. Mis abuelas son de aquí; mi tía, que tiene 102 años, sigue aquí; mi madre, con 94, mis ocho hermanos y yo nacimos aquí...

Su padre era marido mercante, y con 8 hijos, "y mi madre sola", acabó buscando destino en tierra y empezó a trabajar en una pequeña fábrica de gasoil, en El Tarajal, para Endesa.

Para ir promocionando empezó a visitar otras factorías por España y pasó algún tiempo fuera. "Luego, a los años, le ofrecieron Galicia como destino y nos fuimos allí desde Ceuta. Luego, de Galicia, regresamos a Cádiz".

En 2023, usted no solo dejó la política, sino que se dio de baja del PSOE. ¿Por qué?

Yo pasé una época difícil como alcalde. Me encontré con un ayuntamiento que tenía un presupuesto de 100 millones y una deuda de 174. Yo era de los que iba al Ministerio de Hacienda a negociar planes económicos porque nos hacía falta dinero hasta para pagar los folios.

Estuvo cuatro años, luego perdió las elecciones municipales y como concejal, pasó a la Diputación y a la Mancomunidad de Municipios de la Provincia de la Bahía de Cádiz.

"En campaña electoral de las municipales se me usó el tema de un parking que era un proyecto que yo heredé, y después se nos interpuso una querella como si nosotros hubiéramos parado la obra. Estuve investigado durante un tiempo y luego aquello se archivó tanto por parte del juez como por la Fiscalía. No llegué ni a declarar. Pero antes, y por cautela, pedí la baja del partido y volví a mi puesto de trabajo".

El nuevo delegado de Gobierno, en su despacho. Esther de Zárate

Fue una etapa de mucho agotamiento, según confiesa. "Entendí que mi tiempo había terminado y que los resultados electorales que obtuve fueron malos".

Otro de los motivos por los que dejó la primera línea fue "porque hoy hay una manera diferente de hacer política a cuando yo empecé".

Así, sostiene que hoy "hay que estar muy presente en redes sociales, en los medios de comunicación... Yo ni me manejaba ni quería hacer ese esfuerzo. Aún así, tengo unos recuerdos maravillosos de esa etapa."

"He estado totalmente ajeno y desafecto a la situación partidista que hay actualmente. No seguía nada, no me gusta el ambiente de crispación que hay".

Estos tres años han sido tan tranquilos como familiares al incorporarse como coordinador técnico de Andalucía Emprende, una agencia de la Junta de Andalucía, en Cádiz. "He estado totalmente ajeno y desafecto a la situación partidista que hay actualmente. No seguía nada, no me gusta el ambiente de crispación que hay".

No obstante, subraya que le gusta mucho la gestión, "y es verdad que la gestión en determinadas ocasiones tiene un punto de vista político, pero sigue siendo gestión".

La invasión

¿Cómo vivió el 29 y el 30 de julio?

Como todos los españoles. Esa invasión, esa avalancha, como la queramos llamar…

Asevera que se mantuvo informado, ya en las semanas previas, por su fuerte amistad con la directora de Área del Menor en Ceuta, Toñi Palomo.

"Me contaba que desde el principio del mes de julio que estaban ya con una sobreocupación impresionante de menores no acompañados. Y ya cuando reventó todo, hablaba con ella y también con mi familia, mis primos..."

De la Encina, en su despacho de la Delegación de Gobierno. Esther de Zárate.

Es sincero al subrayar que "lo viví en la distancia y es muy fácil verlo desde el confort del sofá", pero insiste en que "tengo nexos muy fuertes con esta ciudad y me trasladaban, con mucha emoción, todo lo mal que lo estaban pasando".

¿Y al llegar a Ceuta, qué se encuentra?

Cuando llegué el mando único y las actuaciones habían arrancado. No he vivido personalmente la etapa más dura, la del principio. Me he encontrado con mucha crítica y mucho cabreo por la no reacción... aunque cuando llegué, insisto, ya había algo en marcha.

En estas semanas ha estado "radiografiando" lo que ha visto y lo que han hecho sus antecesores. "La festividad del Pilar, por ejemplo, lo pasé visitando a los agentes que estaban en la frontera del Tarajal. Eran los mismos que se encontraron esa avalancha incontenible. Los abracé y les pregunté qué cómo lo hicieron. Hay gente que se pregunta que por qué no se cerró la frontera, pero es que era algo imparable toda esa avalancha humana".

Con sinceridad, De la Encina sostiene que Ceuta "se encuentra en una situación de trauma colectivo. Hay un shock post traumático por este episodio tan brutal. Es una reacción normal. Y la visita de los Reyes ha ayudado a mitigar esa situación anímica".

"No me importa decir que yo admiro a Juan Jesús Vivas y que es un referente"

Usted además mantiene de antaño una relación cordial con Vivas. Quien incluso trató de ficharle hace un par de años para dirigir Obimasa, la empresa de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta.

Juan Vivas en Ceuta es una institución y en España un descubrimiento. No me importa decir que yo lo admiro y que es un referente. Pocos como él hay en España. Además yo ya mantenía con él una relación: nos conocimos en Fitur en mi etapa de alcalde. Es una persona muy trabajadora y ejemplar.

De la Encina, en el balcón de la Delegación de Gobierno en Ceuta, que da a la Plaza de Los Reyes Esther de Zárate

Rememora que desde 2023 ha tenido dos ocasiones en las que profesionalmente pudo recalar en Ceuta. "Hace un par de años el Gobierno de España empezó a ejecutar un plan integral que continúa hoy, y superé un proceso de selección. Pero por circunstancias no me pude incorporar".

¿Y con Vivas? "Hace un año y pico una empresa pública del Gobierno de Juan Jesús Vivas también me ofreció un puesto de gerente y tampoco pudo ser. Pero al final, y de carambola, ha ocurrido. Estoy en Ceuta".

El delegado del Gobierno subraya a EL ESPAÑOL que "de ésta no salimos chocando", refiriéndose a que la vuelta a la normalidad debe conseguirse, asegura, con la colaboración de la administración central y la de la ciudad autónoma.

Su buena relación con el presidente ceutí la ilustra contando que "cuando me confirmaron que iba a ser nombrado delegado del Gobierno, iba en el coche con mi mujer, y a la primera persona que llamé para decírselo fue a Juan Jesús Vivas. Le dije: 'Presidente, me pongo a tu disposición'".

Esto "es una responsabilidad y yo le tengo admiración a él y a su trayectoria. Lo que confío es que las elecciones generales y la tensión que pueda generar en Ceuta no contamine la relación profesional y personal que tenemos".

¿Qué hizo mal el Gobierno central en Ceuta?

Aún reconociendo que haya tesis que apuntan que era previsible, etcétera, yo creo que ahora no hay que volver hacia atrás. Tengo 59 días hasta que el Mando Único termine, tal y como establece el BOE, que es hasta el 31 de diciembre y si no, incluso antes. Pero por contestarle a la pregunta, yo creo que las capacidades de una administración no están preparadas para la magnitud que tuvo esto.

"Hubo una serie de mensajes iniciales que no fueron entendidos ni afortunados"

Desde su toma de posesión del cargo, asegura estar leyendo mucho, "y todo lo que veo, de informes del CNI y de Seguridad Nacional, en ninguno se alude a la dimensión que llegó a tener esto. ¿Que pudo haber avisos y riegos? ¿Que no se planificó? Yo creo que las consecuencias no eran ni conocidas ni manejables. Y a partir de ahí falló todo. Hubo además una serie de mensajes iniciales que no fueron entendidos ni afortunados... pero bueno, tampoco estuve yo aquí".

Tres fases

Tras desalojar los campamentos de las playas, ¿en qué toca trabajar ahora? Hay una planificación. Se han realizado, como bien decía usted, seis intervenciones para recuperar espacios públicos en las playas. El Trampolín Uno, Dos y El Guano. Hay 3.000 personas que ya no se encuentran en Ceuta.

"Ahora mismo estamos trabajando ya en la Fase 2. La estamos delimitando en reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el DAO de la Policía y otros efectivos. Tenga en cuenta que en Ceuta hay casi 8.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Ejército. Y se trabaja en coordinación con todas estas fuerzas".

En esa Fase 2 "estamos realizando un mapeo por las barriadas. Vamos barrio a barrio, dimensionando cómo se encuentran y también en los montes públicos, mediante el uso de cámaras térmicas, drones y patrullas a pie. Lo estamos haciendo en coordinación con los vecinos".

La intención es, como en las playas, actuar, desalojar y filiar. "Tenemos que fijar una fecha. En las próximas semanas llevaremos a cabo los desalojos, unos seis o siete, en estos barrios"

Después habrá "una tercera fase, que se centrará en actuar en locales y viviendas. Esa es otra línea de acción".

David de la Encina fue nombrado delegado el pasado 29 de septiembre. Esther de Zárate

De la Encina aprovecha para destacar que, en paralelo "están las medidas económicas para la recuperación", en las que se han abonado 9 millones de euros para ayudar a los autónomos.

Con respecto a la presencia de la Armada marroquí en aguas territoriales españolas en los días de la invasión, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el 12 de octubre que fue un hecho puntual y que aquello se solucionó aunque hubo momentos de mucha tensión. El mando único, Ángel Víctor Torres, que la presencia de buques de la Armada marroquí es rutinaria; usted, que es algo ordinario en Ceuta, y por último Félix Bolaños ha manifestado que esa información está reservada a Seguridad Nacional. ¿Con qué versión se queda?

Yo nunca jamás voy a contradecir a un presidente del Gobierno. Sí he de decir que yo, desconociendo el contexto de lo que ocurrió aquellos días porque no estaba en Ceuta, cuando se ha sabido, pregunté a la delegación de Defensa aquí y me trasladaron que en Ceuta es algo habitual que Marruecos, con quien compartimos en determinadas ocasiones aguas jurisdiccionales, se suela situar tanto en la Bahía Norte como en la Bahía Sur, que hay cierta cotidianidad, y que sus buques se divisan desde Ceuta.

Asimismo, De la Encina matiza que "si Pedro Sánchez ha dicho eso, pues sería así, pero que patrulleras marroquíes se ven desde Ceuta es algo normal y sin que se vea como una provocación. No obstante, seguro que el presidente tiene más información que yo, pero aquí esto se maneja con cotidianidad, y al menos en Ceuta no existe ningún dato de que la Marina Real marroquí invadiese aguas territoriales españolas".

¿Cómo le han recibido en Ceuta?

Extremadamente bien. He venido con mi mujer y mi hija, la chiquitilla, porque los dos mayores estudian fuera y hacen su vida. En estos días he escuchado a cientos de ceutíes, su enfado, su cabreo. También me he quitado la chaqueta y me he ido a las barriadas. Yo entiendo y acepto todo lo que me quieran decir, siempre con respeto. Y yo pues estoy reconociendo, enmendando y trabajando".

El delegado de Gobierno, durante su conversación con EL ESPAÑOL. Esther de Zárate

Una de las críticas que le han trasladado es que los reyes "no hayan venido a Ceuta antes, por ejemplo. Lo cierto es que Pedro Sánchez no se ha opuesto. El discurso que dio Felipe VI fue espectacular, de altísimo nivel… que fue escrito por Casa Real y supervisado por el Gobierno, que eso también hay que decirlo".

Es consciente de que, pese a no haber estado en el cargo en meses anteriores, le toca pagar los platos rotos."Hay veces que me pitarán, yo eso lo entiendo: este sábado [esta entrevista tuvo lugar dos días antes] hay una protesta en delegación de Gobierno y yo bajaré a recibirlos y a recoger su manifiesto".

Por último, sostiene que es plenamente consciente de que su puesto podría tener fecha de caducidad tras unas elecciones generales en puertas. "Me gustaría decir que yo estoy aquí por Miriam, mi mujer. Es mi puntal y mi apoyo. Me dijo que había que ir a ayudar y a sacar adelante Ceuta en la medida que pudiera”.