El diputado Joaquín Martínez (PSOE), el 'Señor Lobo' de Cajamurcia: "Él se dedicaba a los desahucios antes del Congreso"

El diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón siempre ha votado a favor de prohibir los desahucios de personas vulnerables, pero no es menos cierto que como abogado, tiempo atrás, dejó en la calle a muchas familias al ejecutar lanzamientos para Cajamurcia.

El mismo adolescente que con 18 años se afilió a las Juventudes Socialistas de Cieza, en su etapa más adulta, comenzó a ejercer de 'Señor Lobo' de los desahucios durante la crisis inmobiliaria que estuvo marcada por este drama social.

Un letrado que defiende a un asesino no se convierte en un asesino, pero no es menos cierto que los despachos de abogados pueden decidir qué casos cogen o rechazan. Joaquín Martínez Salmerón tuvo la oportunidad de escoger entre sus principios socialistas y el dinero, ya que fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cieza desde 1995 a 2003, pero escogió trabajar para la banca y desahuciar.

"Joaquín estuvo como un elemento externo de Cajamurcia". "Consiguió que la entidad le cediese a su despacho los juicios por ejecuciones hipotecarias". "Principalmente, se dedicó a llevar desahucios", según confirma un antiguo directivo de Cajamurcia.

"Estuvo más de doce años con este tema". "Joaquín no era empleado del banco: Cajamurcia le cedía a su despacho los embargos de viviendas de gente que no podía pagar la hipoteca y los ejecutaba". "Vota en contra de los desahucios, pero su carrera profesional estuvo vinculada a eso", reflexiona este antiguo alto cargo de la extinta Caja de Ahorros de Murcia.

"En un porcentaje muy alto llevó lanzamientos, pero no se lo asignaron en exclusiva porque Cajamurcia tenía repartida esa asesoría jurídica con varios despachos". "Por ejemplo, si en el mes de octubre había diez lanzamientos, a lo mejor, a Joaquín le daban tres o cuatro".

De hecho, algunos de esos casos le llegaron al letrado Joaquín Martínez Salmerón "durante el estallido de la crisis del ladrillo", cuando la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) estaba desbordada por todo el país. "Él ya se dedicaba a los desahucios antes de ser diputado".

Una manifestación en defensa de una vivienda digna, convocada en mayo por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, en Murcia. PAH

La labor letrada de Joaquín Martínez Salmerón, en la actualidad, uno de los 69 miembros de la Diputación Permanente, ha sido desvelada por La Verdad en pleno escándalo de Montse Mínguez, cuya pareja sentimental acumula 30 pisos y que ha obligado a dimitir a Mínguez como portavoz del PSOE.

El ciezano Joaquín Martínez Salmerón no se ha planteado dimitir como Montse Mínguez, ya que este socialista de cuna, cuyo padre fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cieza y director general de Interior con el expresidente de la Región de Murcia, Carlos Collado, ya había anunciado que no iría en la lista de las próximas elecciones generales.

Precisamente, este antiguo cargo directivo de Cajamurcia apunta que siempre se "rumoreó" que Juan José Martínez Díaz, referente del socialismo ciezano y murciano durante los años ochenta y noventa, como padre de Joaquín Martínez Salmerón, tuvo algo que ver con su llegada a la extinta entidad bancaria.

"En una caja de ahorros, antiguamente, mucha gente entraba a trabajar por amistades y por familiares. El padre de Joaquín fue un cargo político de la Comunidad Autónoma, el runrún siempre ha estado en los corrillos políticos y no tan políticos de que Joaquín estaba ahí por su padre, pero a ciencia cierta no se puede demostrar".

Unos clientes saliendo de la extinta Cajamurcia. Europa Press

"Hizo cierto patrimonio y era uno de los diputados con mayor patrimonio de esta legislatura en el Congreso", tal y como subraya este antiguo cargo de banca.

De hecho, la liebre ha saltado en plena precampaña electoral y el propio diputado del PSOE ha reconocido en una entrevista a EL ESPAÑOL que no registró en su declaración de bienes: Jomasa Geluk, una sociedad limitada con un capital cercano al millón de euros.

- ¿Por qué motivo la sociedad Jomasa Geluk no fue incluida en su declaración de bienes como diputado?

- Joaquín Martínez Salmerón: Porque no le di mayor importancia y entendía que no había una alteración patrimonial, puesto que los bienes eran los mismos y pensaba hacerlo al final, junto con la declaración de la renta. De hecho, como ya tenía decidido que no iba a repetir en las listas electorales pensaba hacerlo en unos días.

Pero la única actividad de esa sociedad es gestionar inmuebles, no tiene actividad jurídica y es fácilmente constatable que no tiene más ingresos.

Esa fue su respuesta a este diario, pero resulta que no es el único 'muerto en el armario' que podría tener este miembro de la Diputación Permanente, ya que el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, avanza que va "a revisar" una recalificación de suelo que realizó Joaquín Martínez Salmerón, durante su etapa como concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento ciezano, entre los años 2000 y 2003.

El regidor detalla que se trata de unos terrenos que hay detrás del club de tenis de Cieza, junto a la Rambla del Judío, los cuales eran agrícolas y pasaron a ser rústico urbanizable. De forma que se construyeron varios chalés y uno de ellos es propiedad del actual diputado socialista.

"Vamos a investigar cuándo se recalificaron esos terrenos, cómo se recalificaron y quién los recalificó", subraya el regidor Tomás Rubio (PP). "El lunes empezaremos a revisar el proceso para ver quién se benefició". "Si vemos que hay un delito, lo llevaremos a los tribunales, no me temblará el pulso". "Los terrenos están cerca de una rambla y no sé cómo se recalificaron".

Miriam Guardiola, diputada del PP, junto al diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón, y el consejero de Presidencia de Murcia, Marcos Ortuño, en un acto de la Policía Local, celebrado hace unas semanas en el Auditorio Aurelio Guirao de Cieza. Cedida

El regidor ya tuvo un desencuentro con el diputado socialista, a cuenta del acto civil para jurar la bandera que se organizó en Cieza, y donde Martínez Salmerón no se registró en los listados oficiales exigidos por la organización militar, a pesar de que ese trámite lo tuvieron que hacer todos los vecinos y autoridades -empezando por el alcalde-.

"En su día, denunciamos que hicimos una jura de bandera civil y había que pasar los datos al Ministerio de Defensa para jurar bandera y Joaquín no lo hizo. Cuando llegó el momento de jurar bandera los cargos políticos, le dijimos que no estaba en lista, pero se puso y a posteriori se hizo con una autorización del Ministerio para jurar, pero en el momento del juramento no tenía permiso de Defensa", según resume el popular Rubio.

Esto ocurrió el 29 de octubre de 2023. Pero muchos años antes, el abogado Joaquín Martínez Salmerón ya había protagonizado otro momento político comentado por los vecinos de su localidad natal, Cieza, conocida por sus frutales por toda España. Entre el 2000 y 2003, el entonces edil de Urbanismo Salmerón fue portada en enero de 2002 en El Mirador de Cieza: 'Denunciado por prevaricación'.

Eso decía el titular del periódico local, a raíz de la querella de un promotor contra el concejal de Urbanismo por unos áticos que quería construir en la prolongación del paseo de la localidad. Finalmente, Joaquín Martínez Salmerón resultó absuelto. Otro momento que se recuerda en la localidad es cuando llegó "a pelearse" con el entonces portavoz del PP, Francisco Javier Ortega, después de terminar un Pleno.

"Son episodios que pasan". "Se encaró conmigo y yo con él", según confirma uno de los contendientes, el popular Francisco Javier Ortega. "En el PP gobernábamos en 1999, pero en el año 2000, el PSOE nos presentó una moción de censura con Izquierda Unidad y a raíz de eso, la tensión en los plenos era muy fuerte". "Joaquín es muy enérgico al defender sus argumentos".

Fondos buitre

Más de dos décadas después, de lo que se habla en Cieza es del despacho Martínez & Salmerón Abogados que el diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón tiene frente a la Ciudad de la Justicia en Murcia, debido a que se sigue dedicando, entre otras áreas, a ejecutar desahucios de fondos buitre y a reclamar deudas hipotecarias impagadas.

Todo ello, a pesar de que este miembro de la Diputación Permanente tiene capacidad decisoria para sacar adelante los decretos de vivienda que han motivado el adelanto a las elecciones generales -al próximo 29 de noviembre-.

"Cuando en 2023 se hizo público que Joaquín era uno de los diputados con más dinero del Congreso, todo el mundo podíamos imaginar que ese dinero no venía de un sueldo normal en cualquier bufete, sino que venía de ser conocedor en primera persona de los problemas de la gente para pagar la hipoteca y podía utilizar esos conocimientos", según sostiene el alcalde de Cieza.

Manuel Cobo diputado del Partido Popular. Europa Press

Salmerón es el diputado más acaudalado en las filas del PSOE en el Congreso. Pero el ranking de riqueza lo lidera el diputado del PP por Madrid Manuel Cobo, al declarar un patrimonio superior a los 3 millones de euros, de los que más de 320.000 proceden de rentas. En concreto, cuenta con seis viviendas, cuatro plazas de garaje, cuatro naves industriales, 30 viviendas rústicas y seis locales.

Por su parte, el socialista Joaquín Martínez Salmerón, al inicio de la legislatura, declaró depósitos que ascienden a 662.939 euros, dos viviendas y tres plazas de garaje en Murcia; el famoso chalé de la Rambla del Judío en Cieza; tres vehículos BMV y una embarcación Jenneau Leader.

A través de su bufete Martínez & Salmerón Abogados declaró participaciones por 86.086 euros, tres apartamentos, una oficina, tres plazas de garaje y un Ranger Rover Velar, mientras que a nombre de Martínez Salmerón Recupera SL tenía otra oficina y otras tres plazas de garaje. Pero ni rastro de la famosa sociedad limitada: Jomasa Geluk, con casi un millón de euros de capital.

En la entrevista que concedió a este diario el viernes, el diputado justificó así que no declarase Jomasa Geluk: "No le di mayor importancia y entendía que no había una alteración patrimonial, puesto que los bienes eran los mismos y pensaba hacerlo al final, junto con la declaración de la renta. De hecho, como ya tenía decidido que no iba a repetir en las listas electorales pensaba hacerlo en unos días".

"Pero la única actividad de esa sociedad es gestionar inmuebles, no tiene actividad jurídica y es fácilmente constatable que no tiene más ingresos".

El alcalde de Cieza, desde las filas del PP, sostiene que es imposible tener semejante lapsus: "Me parece un cachondeo la respuesta que ha dado. Cuando entras a política, sabes que tienes la obligación de declararlo todo. Me parece una actitud hipócrita defender ciertas cosas y después tú estás viviendo de aquello que no promueves a nivel público. 'A Dios rogando y con el mazo dando'. Me parece de una hipocresía tremenda".

En el PSOE defienden a capa y espada la labor parlamentaria de Martínez Salmerón, desde que tomó posesión de su cargo como diputado por Murcia, el 9 de mayo de 2023, en sustitución de Soledad Sánchez Jódar.

🔴 #EnDirecto El diputado Joaquín Martínez Salmerón (@JomasaJoaquin), del @gpscongreso, toma posesión de su cargo como diputado por Murcia en sustitución de Soledad Sánchez Jodar. https://t.co/bQnjuviM3n — Congreso (@Congreso_Es) May 9, 2023

Toda la cúpula del PSOE achaca lo sucedido al PP por "su campaña de acoso y hostigamiento contra los responsables públicos del Partido Socialista". Empezando por el secretario general socialista en Murcia, Francisco Lucas, actual delegado del Gobierno, y pasando por la secretaria de Organización, María Jesús López Moreno, natural de Cieza y amiga de Martínez Salmerón.

También el exalcalde ciezano, Pascual Lucas, ha lanzado esta reflexión: "Me parece injusto que se señale y se intente desacreditar a alguien en el ámbito de su profesión, que no ha ejercido durante su mandato político, y se le criminalice un aspecto residual de su actividad profesional, como puede ser la asesoría jurídica en un lanzamiento de una vivienda donde sigues instrucciones de su cliente y donde intervienen otros actores más determinantes y con capacidad de obrar, como un juez".

Vía crucis

La legislatura enfila sus últimas semanas, de cara al 29-N, sacudida por la dimisión de Montse Mínguez como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y la polémica desatada sobre la actividad del despacho de abogados de Joaquín Martínez Salmerón, cuya despedida de la política huele a vía crucis, como los que le gusta presenciar en la Semana Santa de Cieza donde procesiona con la Cofradía de María Santísima de la Soledad.

"Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente", según recoge el diputado 'Jokin', en su perfil de WhatsApp, una máxima que ha roto para aplacar las críticas sobre su labor.

De momento, tiene claro que acabará la legislatura en la Diputación Permanente defendiendo su vínculo con el PSOE como lo hace en su cuenta de 'X': "De Cieza, Abogado y Socialista. Diputado en el Congreso porque ahora, más que nunca, nos toca defender y pelear por mantener lo que tanto trabajo costó conseguir".

En la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a Paco Morote, referente de este movimiento antidesahucios en Murcia, no le sorprende lo sucedido en las filas socialistas porque recuerda que la mayoría de los miembros de la Cámara Baja, ya sean del PSOE, PP, Vox o Podemos, tienen inmuebles. "El Congreso está lleno de rentistas, los diputados de todos partidos declaran muchas viviendas".