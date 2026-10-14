El Rey en Melilla: "Que nadie confunda con debilidad nuestras convicciones. Estamos preparados para defenderlas"

Felipe VI ha insistido en que "Melilla —al igual que Ceuta— es España y Europa" y que en ambas ciudades autónomas comienzan las fronteras de la Unión Europea, al tiempo que ha advertido de que "los valores y las libertades europeas no deben confundirse con una muestra de debilidad".

"Melilla es España y Melilla es Europa: su frontera es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas", ha afirmado durante su discurso en la ciudad autónoma, donde ha viajado junto a la reina Letizia un día después de visitar Ceuta.

Es por eso, ha subrayado el monarca, que "cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE".

"Los españoles, los europeos, somos miembros orgullosos de una Unión que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona", ha afirmado.

Felipe VI ha querido trasladar así un mensaje de respaldo a los melillenses en unos "días de inquietud", como él mismo ha reconocido, y ha insistido en la importancia de mantener "la unidad institucional" y de buscar "el entendimiento" ante los acontecimientos de las últimas semanas, tanto en Ceuta como, en menor medida, en Melilla.

"Las discrepancias, lógicas —e incluso necesarias en una democracia avanzada, como la nuestra—, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y la búsqueda del entendimiento, que es garantía de estabilidad y la mejor fórmula para un trabajo eficaz", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que todas las instituciones, "empezando por la Jefatura de Estado", deben actuar con la misma conciencia del bien común, porque es en lo que "confían los ciudadanos".

Un mensaje de respaldo

La visita de los Reyes tanto a Melilla —como a Ceuta—, "prevista desde hacía demasiado tiempo" y realizada después de su paso por Ceuta este martes, ha servido para que Felipe VI reafirme el compromiso de la Corona con ambas ciudades autónomas.

El monarca ha explicado que tanto él como la Reina estaban "deseando" desplazarse hasta allí y ha destacado la importancia de la presencia de la institución en todos los territorios del país.

Aunque tenían previsto realizarlo este mismo año "antes de los sucesos del verano", Felipe VI ha defendido que la visita demuestra "una vez más lo importante que es para la Corona estar, estar presente lo más posible por todo el país, en sus comunidades, ciudades y pueblos".

El Rey ha agradecido "la acogida" recibida por parte de los melillenses y ha destacado "la lealtad" de la ciudad, así como el compromiso de sus servidores públicos.

En particular, ha reconocido la labor de quienes trabajan diariamente "por la seguridad, los servicios públicos, el comercio y el desarrollo económico", además de por la convivencia entre las distintas comunidades.

"Os damos de corazón las gracias por salir a recibirnos con tanto cariño", ha afirmado, antes de agradecer la entrega de una llave simbólica que, según ha señalado, será testimonio de la acogida y de su compromiso con Melilla.

El monarca también ha destacado la diversidad cultural de la ciudad, que ha definido como un lugar "rico en diversidad, en cultura, con un patrimonio singular e inconfundible".

En su intervención, ha mencionado "la ciudadela medieval de Melilla la Vieja, su arquitectura modernista y los templos de las cuatro culturas" como ejemplos de una identidad que considera única.

"También aquí, en Melilla, la convivencia es un reto diario", ha reconocido. Sin embargo, ha defendido que sus habitantes han sabido gestionar ese desafío "con sabiduría, con inteligencia ciudadana", hasta convertir la diversidad en una de las señas de identidad de la ciudad.

"Buena vecindad con Marruecos"

Más allá de la situación actual, Felipe VI ha animado a los melillenses a mantener una perspectiva optimista y a no renunciar a los proyectos de futuro. "Nunca dejéis de creer en el futuro de Melilla porque detrás de ese futuro —impulsándolo— estamos todos", ha proclamado.

En ese horizonte, ha situado tanto al conjunto de España como a la Unión Europea, integrada por 27 Estados democráticos, y ha defendido el compromiso con el crecimiento social, económico y cultural de la ciudad autónoma como garantía para su desarrollo.

El discurso también ha incluido una referencia a las relaciones entre España y Marruecos, dos países que, según el monarca, deben "velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad".

Felipe VI ha recordado que Melilla es una ciudad "donde África y Europa se tocan" y ha apelado a construir un futuro compartido basado en "la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación".

"Eso exige confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe", ha afirmado, antes de defender que ese objetivo es posible y deseable y que merece la pena trabajar para alcanzarlo.

El Rey ha cerrado su intervención con un mensaje de cercanía hacia los melillenses, a quienes ha asegurado que merecen sentir con mayor frecuencia el respaldo del conjunto del país.

"Merecéis sentir más a menudo —también a través de vuestros Reyes— el abrazo y la cercanía de todos los españoles. No a pesar de vivir aquí, sino precisamente por eso", ha concluido.

Tras dos jornadas de visita oficial a las ciudades autónomas, Felipe VI ha asegurado que tanto él como la Reina no olvidarán el viaje y que se marchan con ganas de regresar.