La Policía comienza el desalojo del campamento de la playa del Trampolín de Ceuta

Eran las 7.30h de la mañana cuando en la playa del Trampolín solo había un grupo de empleados de la limpieza que se encontraban en la zona, algo inusual a esas horas en la playa.

En ese momento, no había presencia policial. Hasta que en ese momento llegaba una furgoneta de la Policía Nacional sin más movimiento. Poco a poco, los inmigrantes de los asentamientos de la primera parte del Trampolín más cercanos a la zona de la desaladora, han empezado a despertarse y a coger sus cosas.

La presencia de los limpiadores, periodistas y sin apenas policía es algo inusual en esta playa. Por eso, muchos de las primeras chabolas han empezado a apartarse a un lado con sus cosas.

No ha sido hasta las 8.00h cuando ha irrumpido un gran volumen de furgones de la Policía Nacional para iniciar el desalojo del Trampolín en la primera fase.

Allí, al menos 3.000 migrantes llevaban utilizando la playa como refugio desde hace semanas, en uno de los asentamientos más grandes desde que los días 30 y 31 de julio miles de personas irrumpieran en la ciudad autónoma al cruzar la frontera con Marruecos.

La Policía Nacional ha usado los BMR que llegaron este viernes a Ceuta para esta operación. Además, se ha dado soporte con alrededor de 10 vehículos pesados del Ejército. Con este despliegue se ha dado inicio al desalojo de una de las parcelas, aunque todavía queda el triple.

Los más de 300 migrantes serán trasladados por las autoridades en autobuses hasta el Centro Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación.

Según las primeras informaciones, todo apunta a que podrían ser trasladados a Loma Colmenar, como se hizo hace unos días tras el desmantelamiento de un asentamiento en la playa de Benítez.