Así se reúne a 500 jóvenes para 'farmear aura' en la calle: "No se sabe quién organiza esto, vamos porque lo vemos en redes"

"Sixseven, bro" vamos a "farmear el aura" o hacemos un "dab" si no te "funeo". De esta frase en la que la mayor parte de gente apenas entiende algo, o muy poco, podría ser una de las frases de cualquiera de los adolescentes que se han sumado a la moda viral de 'Farmear el Aura'.

EL ESPAÑOL ha hablado con los organizadores de estas batallas en plena calle de Palencia y de Aranda de Duero donde cientos de jóvenes han acudido o bien para batirse en duelo o para ser espectadores de este fenómeno.

El triunfo viene porque es un fenómeno exportado de América Latina y que se ha extendido como la pólvora gracias a las redes sociales como TikTok a España.

Ahora hay quedadas que se anuncian en cuentas espontáneas que van surgiendo en redes sociales en la mayor parte de España donde llevan produciéndose la última semana y continúan a lo largo de septiembre.

Las plazas principales o alguno de los puntos emblemáticos de las ciudades de España se llenan de adolescentes de entre 13 y 18 años para hacer una especie de batallas en plena calle que mucha gente mayor no entiende, y están verdaderamente desconcertados por este fenómeno.

Las quedadas suelen ser por la tarde entre las 19.00h y las 20.30h en uno de estos lugares y como en otras épocas había 'batallas de gallos' o hip-hop, ahora la nueva moda es 'Farmear el aura'.

¿De qué se trata? La verdad es que no tiene otro sentido que "ser uno mismo" y tratar de hacer "el mayor número de gestos posible que conquiste al público", eso sí, siempre en un lenguaje completamente juvenil, según cuentan a EL ESPAÑOL.

Organizado por un grupo de amigos

En muchas ciudades más pequeñas como Palencia o Aranda del Duero, el principal objetivo de estas batallas además de hacer gestos reconocidos o imitar memes para 'subir de nivel' -como dice el origen de la palabra en el mundo de los videojuegos- es "pasar un buen rato y que la gente salga a la calle a pasárselo bien", explican.

Cartel con las reglas de la batalla de Palencia. E.E.

En Palencia fueron un grupo de tres amigos de 16 años los que decidieron abrir una cuenta en Instagram y en otras redes sociales para mover la convocatoria: "Hablamos por el chat del grupo de amigos, hicimos la quedada como habían hecho en otras ciudades para que la gente salga de casa", cuentan a EL ESPAÑOL.

Al final, este fenómeno ha salido de las pantallas de los teléfonos móviles y la gente "quiere salir de casa para vivirlo en su ciudad".

Lo mismo ocurre en el caso de Aranda del Duero, que querían "crear una actividad diferente para todos los públicos y que la gente se divirtiese", porque sino "estar todo el día en el pueblo es algo muy repetitivo", confiesa el organizador a EL ESPAÑOL.

Las batallas las usan para poder "socializar, conocer gente y hacer algo entretenido" durante el verano en el pueblo con este fenómeno viral que arrasa en redes y fuera de ellas.

Fuera del lenguaje de los adultos

Una de las principales motivaciones que tienen estas batallas es pasar un buen rato, hacer esas batallas de gestos imitando tendencias o memes como el 'sixseven' y retarse tratando de superar con gestos al otro y cautivando al público.

Pero, también es verdad que un punto que tiene de gracia este tipo de batallas es que es un lenguaje puro de las redes sociales, de las nuevas tendencias y la jerga juvenil que escapa completamente al entendimiento o gracia de los adultos.

Cartel de 'Farmeo de Aura' de Aranda de Duero E.E.

Por eso, esto es algo que también llama su atención, aunque ellos reconocen que su principal motivación es "salir y pasar un buen rato haciendo cosas diferentes".

"Crear esto ha sido perfecto, porque a esta quedada va a acudir muchísima gente y vamos a echar unas buenas risas mientras farmeamos el aura", reconoce el organizador de Aranda de Duero a EL ESPAÑOL.

Algo parecido les ocurre a los tres organizadores de Palencia que explican que "es un orgullo serlo porque mucha gente ha escrito a la cuenta diciendo que quieren que se haga otra quedada" y, de hecho, la van a hacer este próximo lunes, seguramente.

Un fenómeno viral que está uniendo a los jóvenes porque no es otra cosa que "un símbolo de conexión entre nosotros, porque sabemos de lo que se habla y gente de más edad no lo entiende, por eso crea una unión entre nosotros", confiesan a EL ESPAÑOL.

La magia del anonimato

Una parte de la magia de estas batallas es mantener una especie de halo de vilo en torno a ellas.

Van surgiendo cuentas espontáneas en redes sociales, cuentas "random", anunciando quedadas en las diferentes ciudades o lugares poniendo lugar y hora, pero no se sabe nada de quién está detrás.

De hecho, ellos mismos se sinceran con EL ESPAÑOL los organizadores de Palencia y explican que "si se pierde el anonimato, la gente probablemente ya no iría" o no de la misma manera, porque lo que más llama la atención es "ir con el misterio de no saber quién está detrás o quién lo organiza".

En el caso de Aranda del Duero, también quieren mantener su intimidad y el anonimato para "que no se acaben estas quedadas" y continúe la gente yendo.

Libertad para competir y árbitros anónimos

Hay libertad para competir, los participantes de estas batallas "pueden llevar máscaras, música o todo lo que piensen que puede aumentar su victoria y que sea algo divertido".

Una vez que dos personas se 'baten en duelo' para saber quién gana la batalla hay "árbitros que también son anónimos y están infiltrados en el público".

Los ganadores se deciden porque "quien más gestos hace tiene más oportunidad de ganar, eso sumado a la reacción del público".

Al final quien más improvisa en los gestos y quien consigue "alterar más" a la gente que lo está viendo es un indicador para poder ser el ganador de estas batallas.

"Se trata de fardar de quienes tienen mejores movimientos, mejor baile de aura, quién es el más único", explica el organizador de esta batalla de Aranda del Duero a EL ESPAÑOL.

Así, en este halo de misticismo por no saber quién está detrás, la tendencia viral de redes sociales llevada a la realidad y "el lenguaje propio" de los adolescentes creado también en estas plataformas está haciendo que las batallas de 'Farmear Aura' vayan surgiendo en todas las ciudades de España con un gran éxito entre los jóvenes.

Un fenómeno que no ha hecho más que empezar porque del gran éxito que tiene en las ciudades que se han celebrado, los jóvenes quieren que vuelvan a celebrarse y esta moda está haciendo que en las ciudades en las que todavía no han tenido lugar, se animen y convoquen nuevas batallas.