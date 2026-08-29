Un sargento herido en una nueva emboscada contra los militares desplegados en Ceuta: "La ciudad es un polvorín"

Esta noche los militares han vuelto ha sufrir una nueva agresión que ha terminado con un sargento de regulares del Ejército herido en la zona del Foso Real: "Sufrieron una nueva emboscada y han sido apedreados esta noche", según explican desde la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME.

Es el segundo ataque que se produce en menos de una semana cuando cuatro militares resultaron heridos.

Una "situación crítica" para los militares desplegados sobre el terreno en Ceuta que, cada día, tienen que "aguantar agresiones físicas, insultos y un machaque psicológico", según explican desde ATME.

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