Los 25 días en los que Moncloa dejó tirados a Vivas y Ceuta: las 15 medidas que mantuvieron a la ciudad "a pulmón"

Hasta mediados de julio, el Gobierno de Ceuta tenía 29 plazas asignadas oficialmente para atender a menores migrantes no acompañados. Una cifra ampliable a 81, de darse alguna situación de contingencia.

A partir de la tercera semana del mes pasado esas 81 plazas extraordinarias se quedaron pequeñas.

El domingo 26 el gobierno de Juan Jesús Vivas trasladó a la Secretaría de Estado de Seguridad que la entrada ilegal de adultos y menores desde Marruecos era a diario e iba in crescendo.

La avalancha llegó los días 30 y 31 de julio, cuando se registraron entradas de hasta 197 personas por minuto, según la cronología de los hechos recogida por medios como Ceuta Actualidad.

Este lunes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, situó este lunes la cifra de menores atendidos en Ceuta en 2.900. Un día después el ministro de Política Territorial y nuevo mando único, Ángel Víctor Torres, la rebajó a 1.410.

Quien controla de verdad las cifras de menores es el Gobierno ceutí, que está atendiendo, efectivamente, a 1.410 menores y ofreciendo 3.000 comidas diarias, según fuentes oficiales consultadas por este periódico.

Ha sido necesario reforzar la inversión y las plantillas de personal al cargo de este servicio.

Para atender a los menores la ciudad tenía un presupuesto este año de 2.308.159 euros.

Un mes después de la invasión, el Gobierno central ha aprobado esta semana una ayuda de 25 millones para alojamiento, alimentación, atención médica y otros gastos derivados de la acogida de menores migrantes a los que está haciendo frente Ceuta.

Esto es solo un ejemplo del sobreesfuerzo al que está sometida la ciudad autónoma desde hace un mes.

Porque, solo en limpieza y mantenimiento, y desde el 2 de agosto, ha sido necesario reforzar en un 70% los recursos ordinarios dedicados al mantenimiento y limpieza de una localidad de 80.000 habitantes.

Entre operarios de limpieza y mantenimiento hay trabajando, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, más de 750 personas

El dispositivo, puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda se centra en limpieza, recogida de residuos, adecentamiento de espacios públicos y jardinería.

Los servicios de limpieza, limpiando y desinfectando los aparatos de calistenia de un parque ceutí. Gobierno de Ceuta

El contingente ha contemplado la limpieza y desinfección diaria de los parques infantiles y de los aparatos instalados.

Varias fuentes de toda solvencia detallan a este periódico que muchos días los columpios, balancines y otros dispositivos lúdicos al aire libre amanecen cubiertos de heces.

Este dispositivo extraordinario se mantendrá "mientras sea necesario, reforzando los recursos y trabajando para mantener Ceuta en las mejores condiciones posibles", explican desde el Gobierno ceutí.

Pero, y a pesar de este esfuerzo, "están desbordados" ante las dimensiones de una situación "excepcional".

Las anteriores son solo dos de las medidas desesperadas a las que ha tenido que recurrir el Gobierno de Juan Jesús Vivas, en solitario, en los últimos 30 días, para mantener a flote una ciudad que se encuentra "en una situación límite, al borde del colapso", según manifestó ayer Vivas.

Las medidas

Al margen de las 17 agresiones sexuales, numerosos delitos, peleas, y problemas de convivencia, no cuantificados en este reportaje, el Gobierno de Ceuta lleva un mes haciendo frente en solitario a las siguientes medidas y actuaciones.

Ha sido necesario contratar a 22 personas como seguridad privada en las playas, con carácter permanente durante las 24 horas.

Han hecho frente, con cargo a sus arcas públicas, de las obras emergencia para dotar de nuevas tumbas el cementerio musulmán de la mezquita de Sidi Embarek, donde también se han hecho cargo los gastos de la sepultura de los 90 fallecidos -89 hombres y una mujer- durante el asalto masivo a Ceuta a nado.

Muchos de ellos estaban plenamente identificados mediante pruebas de ADN cotejadas con sus familiares y que no han podido ser repatriados a Marruecos por la negativa de este último a que los cuerpos atravesaran la frontera.

También ha colaborado Ceuta "con Medicina Legal y médicos forenses", y han afrontado la puesta en funcionamiento de una nave, así como su adecuación, para que se convirtiera en una cámara frigorífica para mantener los cuerpos de las 90 víctimas hasta su identificación e inhumación.

En alimentación, higiene y asistencia humanitaria no solo han atendido y siguen atendiendo a menores, dentro del ámbito de sus competencias aunque con cifras desorbitadas.

También están atendiendo a adultos, pues han extendido la asistencia "a personas vulnerables y mujeres" que también entraron por el espigón de El Tarajal y que se han quedado en la ciudad. Reparten un total de 3.000 servicios de comida diarios.

El suministro de alimentación y atención a estos colectivos vulnerables se realiza a través de la ONG Luna Blanca. De los varones adultos se encarga el Ministerio de Migraciones a través de Cruz Roja.

Además, y ante la permanencia de más de 10.000 personas, el Gobierno ceutí se ha visto obligado a establecer vigilancias en los cementerios, y reforzar las que ya existían en los ocho mercados municipales y en las cinco residencias de mayores existentes, para evitar incursiones por parte de los migrantes.

Heces en colegios

Porque en la primera semana de agosto y siguientes, además de entradas a cementerios, mercados municipales y residencias de ancianos, se detectó que numerosos migrantes estaban accediendo a los colegios ceutíes, trepando por vallas y muros para acceder a los recintos escolares.

La revisión municipal de los equipamientos educativos arrojó escenas lamentables. Tanto, que la Consejería de Educación, Cultura y Juventud se vio obligada a poner en marcha el pasado 17 de agosto un dispositivo de limpieza, desinfección y recuperación, motivado por estas entradas en colegios e institutos.

En el CEIP Rosalía de Castro fue el que encendió todas las alarmas: destrozaron varias puertas para entrar en el edificio educativo y se encontraron con heces esparcidas en su interior.

Lo mismo ocurrió en los colegios Santa Amelia, Juan Carlos I, Ciudad de Ceuta o el San Daniel, entre otros.

Un operario de la empresa concesionaria de limpieza, desinfectado unos columpios en Ceuta. Gobierno de Ceuta

Las labores extraordinarias para revertir la situación se han centrado en reparaciones, pero también hidrolimpieza, baldeo, desinfección y limpieza en profundidad, tanto en espacios interiores como exteriores.

La Consejería también desarrolló actuaciones específicas en los CEIP Ortega y Gasset, Santa Amelia y Ciudad de Ceuta, centros que han registrado entradas en sus instalaciones durante estas últimas semanas.

En la actualidad, y para prevenir nuevas incursiones que afecten a la seguridad y a la situación higiénico-sanitaria de los centros, se está valorando la contratación de seguridad privada nocturna.

Asimismo, el Gobierno de Vivas ya ha instalado videocámaras de seguridad en los patios, todo ello con cargo a las arcas de la Ciudad Autónoma, y por extensión, saldrán de los impuestos de los ceutíes.

Indemnizaciones

La entrada masiva el 30 y el 31 de julio provocó, lógicamente y por motivos de seguridad, la suspensión de la feria, cuya celebración estaba prevista entre el 1 de agosto hasta el día 8.

Con la suspensión, el Gobierno de Juan Vivas ha tenido que afrontar, con cargo a las arcas municipales, las indemnizaciones "a feriantes, caseteros y artistas" éstos últimos contratados para los seis conciertos que estaban programados y con las entradas vendidas a un precio popular de 10 euros.

Feriantes y artistas que son, mayoritariamente, oriundos de la península. En cuanto a los caseteros, del gremio hostelero, ya habían hecho la inversión en cuanto a adquisición de comida y bebida para esos siete días.

Además, en las últimas horas también se ha suspendido el Mercado Medieval, un evento ya tradicional y al aire libre que se celebra en las Murallas Reales y que suele tener lugar entre finales de agosto y principios de septiembre.

Dos empleados, durante una jornada de limpieza en las calles de la Ciudad Autónoma.. Gobierno de Ceuta

En cuanto a la Policía Local, la plantilla actual cuenta con 300 agentes, de los cuales, aproximadamente "más de la mitad" están en servicios de calle, y el resto, y sin contar las bajas, "en servicios de oficina o segunda actividad".

"Todos los de calle están trabajando", precisan las fuentes oficiales consultadas.

Muchos de ellos, haciendo horas extraordinarias para mantener la seguridad, o realizando inspecciones a los titulares de vivienda protegida en Ceuta que han estado subalquilando habitaciones a migrantes, estando estrictamente prohibido, de acuerdo a la concesión de una VPO.

Estas horas extraordinarias se sumarán a las que ya vienen haciendo las plantillas de otros servicios municipales, como los 85 bomberos con los que cuenta Ceuta. Los gastos de personal municipal por la invasión sobre todo se irán en horas extras "que aún no están cuantificadas, porque se siguen haciendo".

Todo ello sin contar con los daños al patrimonio, mobiliario urbano, u otros gastos extraordinarios en luz o agua.

Fuentes oficiales confirman a EL ESPAÑOL que el gasto extraordinario al que está haciendo frente Ceuta, a día de hoy no se ha podido cuantificar porque se sigue ejecutando.

Cuando se tenga cuantificado "y porque siguen surgiendo necesidades", se trasladará "ante el ministerio correspondiente para buscar alguna fórmula compensatoria".

El tejido empresarial

A todos estos frentes se les suma la situación generalizada de pérdidas económicas referidas al turismo, hostelería y otros servicios, dentro de un tejido empresarial que no difiere mucho del mayoritario en la Península: en un 99% son pymes, micropymes y autónomos, éstos últimos con o sin personal asalariado.

En Ceuta existen más de 3.000 empresas, en su mayoría, pequeñas y 5.000 autónomos a los que "de momento nos toca resistir", asegura a EL ESPAÑOL Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta.

Aún no saben de pérdidas, porque todavía no han cerrado la contabilidad de agosto. "Las pérdidas mayoritariamente se ha producido en las dos primeras semanas de agosto con todo cerrado, pero ya sabemos que el resumen final del mes es que falta caja", ilustra.

Todos son conscientes de que harán falta "moratorias de pago a la Seguridad Social y ayudas directas" para poder asumir el pago de alquileres, proveedores y empleados.

También saben que muchos, para recuperarse, van a precisar de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Subraya Parrado que el Gobierno ceutí, ya haciendo frente a los servicios públicos "no da abasto" y se encuentra "en una situación crítica, de desamparo total" y haciendo frente a una situación "prácticamente a pulmón".

Parrado advierte también las medidas que necesita el tejido productivo de la ciudad son de tipo económico y fiscal, y que dependen del Gobierno central.

El sector ya trasladó hace dos semanas al Ministerio de Economía, por escrito, todas estas peticiones.

"Cuando este lunes vino el ministro Carlos Cuerpo, pensábamos que iba a anunciarnos que estas medidas, o algunas de ellas, se iban a aprobar en el Consejo de Ministros de este jueves, pero no ha sido así. Así que la sensación que tenemos es que todo llega tarde y que hasta ahora todo es insuficiente".

Porque un mes después, y con un mando único recién nombrado, "tampoco sabemos quién se va a encargar, ni si se aprobará por un Real decreto o por el Consejo de Ministros".

Todos estos datos contrastan con el ataque efectuado ayer por el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, quien imputó el viernes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una "clara responsabilidad" en los sucesos violentos registrados el jueves.