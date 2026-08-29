La "agonía" de los padres de Tomás, maquinista de Renfe, tras 7 días sin dar con su asesino 'El Migalo': "Difundir su cara"

El cartel con la imagen de 'El Migalo, y algunos de sus característicos tatuajes que un amigo del difunto ha distribuido por Facebook. E. E.

'El Migalo' suma una semana en busca y captura por la muerte de un plomazo de su amigo de la infancia: Tomás David Martínez Carrillo, maquinista de Renfe, de 35 años, y vecino de Javalí Nuevo.

"En la familia estamos sufriendo más pesar aún sabiendo que hemos enterrado a mi hijo y a su asesino todavía no lo han encontrado", subraya Tomás, padre del difunto, manteniendo la entereza.

"Mi mujer es la que peor lo está pasando: ella es la más afectada de toda la familia".

A pesar del dolor, María Luisa sacó fuerzas de flaqueza para conceder una entrevista a EL ESPAÑOL para pedir a 'El Migalo', al mismo que fue a clase con su hijo en el Colegio Río Segura, que se entregara a la Guardia Civil para que la familia viva el duelo por tan injusta muerte sin la zozobra de saber que el asesino de Tomás David sigue en libertad y sin rendir cuentas ante la Justicia.

- María Luisa: No te puedo perdonar la maldad tan grande que has hecho robándole la vida a Tomás David. Por favor, entrégate y no hagas más daño, si te queda algo de humanidad y de dignidad como persona.

¿No te duele haber matado a un amigo tuyo? Te suplico que te entregues. Serías un demonio si no te duele el haber matado a un amigo tuyo.

Las palabras de María Luisa no han causado efecto en la conciencia de 'El Migalo' porque suma siete días desaparecido. Desde la Guardia Civil subrayan que "se trabaja sin descanso" para tratar de localizarlo. De hecho, este diario ha tenido conocimiento de que se han realizado varios controles en carreteras de la Región de Murcia.

La imagen de Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, con sus característicos tatuajes, se ha viralizado desde que el pasado sábado, a eso de cuatro de la tarde, huyó al volante de un Porsche Cayenne de la finca del Paraje de Casas del Aljibe donde disparó con una escopeta al pobre Tomás David por mediar en una discusión.

La finca del Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia donde Tomás David fue asesinado de un disparo. Cedida

Hace muchos años atrás, la familia de 'El Migalo' y la familia de Tomás David fueron vecinos en la misma calle de Javalí Nuevo. De forma que por la pedanía murciana circulan todo tipo de rumores sobre el paradero del autor de este homicidio que ha conmocionado a todos sus vecinos y a la plantilla de Renfe.

"Nos han dicho que el Porsche Cayenne ha sido localizado en Sangonera la Verde y que vieron a 'El Migalo' por Alcantarilla, antes de desaparecer, pero creemos que son especulaciones", subraya Tomás, justo cuando este sábado se cumple una semana del "asesinato" de su hijo de un disparo.

"Tomás David tiene un hermano gemelo y parece que le falta algo porque era su otra mitad. Tenían una conexión muy especial". El cabeza de familia insiste en pedir a la Guardia Civil que destinen "todos los medios posibles" para destapar el escondite de Miguel Cortés del Cerro (Alcantarilla, 1993).

Una fuente de la investigación confirma que la Policía Judicial está lidiando con "rumores" acerca del paradero del sospechoso: "Nos han dicho que le han visto por la Puebla de Soto y por La Raya". También hay informaciones que apuntan a que el pasado sábado puso rumbo a Andalucía por la autovía A-7.

Incluso una mujer se puso en contacto con este diario, este miércoles, para alertar de que había visto al sospechoso: "Acabo de ver a uno que se parece un montón en Librilla, aunque tiene la barba más larga y un tatuaje en la parte trasera del brazo con un nombre".

Pero lo único cierto es que continúa desaparecido 'El Migalo', con 30 antecedentes a sus espaldas, y los allegados del difunto Tomás David han difundido un cartel en Facebook para apelar a los vecinos a no tener miedo y llamar al número de colaboración y atención al ciudadano de la Guardia Civil: 062.

"El sábado pasado asesinó a mi amigo Tomás. Es duro, sí, pero tenemos que difundir su cara y entre todos colaborar para que lo encuentren". "Si tienes alguna información de haberlo visto, por favor, llama a la Guardia Civil al 062".

"Tu información puede ayudar. No olvidemos, no callemos. Posdata: si no quieres involucrarte, yo me encargo de transmitir la información".

Tomás David, como maquinista del AVE, junto a una imagen de 'El Migalo'. Cedidas

"Lleva un Cayenne. A ver si cae pronto. Es un peligro con un arma", recalca un antiguo mando policial de Alcantarilla y que conoce bien el historial de 'El Migalo', de 33 años.

De hecho, Tomás recuerda que este treintañero comenzó a delinquir desde bien joven. "Siendo un adolescente ya empezó a tener mala vida: robando, extorsionando, entrando en viviendas...".

Basta con darse una vuelta por Javalí Nuevo o con hablar con el círculo social que conocía tanto al difunto como al supuesto autor del homicidio, para darse cuenta de que las vidas de Tomás David y Miguel Cortés del Cerro fueron por derroteros bien distintos desde que dejaron las aulas del Colegio Río Segura.

El primero siguió con sus estudios en el instituto, se matriculó en un Grado Superior de Electricidad, ayudó a sus padres con la churrería familiar, y acabó aprobando una oposición como maquinista de Renfe: llevó un mercancías en Irún, después un Alvia en Murcia, más tarde un AVE a Madrid, lo escogieron para formar a ferroviarios en México durante dos años y le acababan de ascender para testar vías.

El segundo cuenta con 30 detenciones por robos con fuerza, tenencia de armas, robos con violencia o violencia de género. Prueba de ello es que en la actualidad sus datos figuran en el Sistema VioGén como maltratador de su expareja a la que hace un seguimiento la Guardia Civil tras cambiar dos veces de domicilio y de localidad de residencia.

"Es un delincuente malo, malo. Tiene a otras dos víctimas de violencia de género", recalca una fuente del Instituto Armado.

"Desde pequeño, 'El Migalo' ya apuntaba maneras: le pegó a profesores en el instituto, robó palomos a la federación de palomistas, entró en varias casas para dar palos...", tal y como enumera un miembro de la Junta Municipal de Javalí Nuevo.

"A la familia la 'desterraron' del pueblo por todo lo que hacían 'El Migalo' y alguno de sus hermanos".

La entrada a la pedanía de Javalí Nuevo. www.regmurcia.com

La pasada noche del viernes 21 al sábado 22 de agosto, por desgracia, los caminos de Tomás David y 'El Migalo' se volvieron a cruzar en las Fiestas de San Bartolomé Apóstol en Librilla.

Tomás David quedó con su primo de Librilla, Chema, y un amigo, para disfrutar de las fiestas patronales de ese pueblo. "Durante la noche se encontraron con 'El Migalo' y los invitó a bañarse en su piscina el sábado por la mañana", tal y como detallaban los padres del difunto maquinista en la entrevista que concedieron en exclusiva a este diario.

El colofón a la salida lo pusieron en una vivienda del Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia. Allí se echaron unos cubatas y unos litros de cerveza: Tomás David, su primo, Chema, un amigo de este, y 'El Migalo', junto a otro amigo suyo.

"El amigo de 'El Migalo' pasó por delante del amigo de Chema, le mojó la camisa con un cubata y se miraron mal. Todo empezó por eso", según relataban Tomás y María Luisa, los padres del maquinista de Renfe asesinado. "El amigo del Migalo le dio un puñetazo al amigo de Chema que dio contra la pared y se rajó la cabeza".

"Se produjo una discusión por el mal rollo de mancharle y de mirarlo mal. 'El Migalo' cogió la escopeta y la cargó. Nuestro hijo intentó mediar en todo momento. Le preguntó a El Migalo: '¿Qué haces?'

"Como la situación no se calmaba, nuestro hijo le dijo a su primo Chema y al amigo: ‘Vámonos’. Cuando iban a salir de la casa, 'El Migalo' encañonó a Tomás David y le pegó un tiro a quemarropa, a medio camino de la puerta de la calle. Lo mató cuando se marchaban todos de la casa".

Chema logró escapar con vida, a pesar de que 'El Migalo' le tiró a matar con su escopeta antes de huir de la finca a toda velocidad, al parecer, blandiendo el arma de fuego y a bordo de un Porsche Cayenne.

- ¿Algún familiar de 'El Migalo' se ha puesto en contacto con usted o su esposa?

- Tomás: Nadie de su familia nos ha llamado para darnos el pésame, pero ellos no tienen la culpa.

La valla de la vivienda del Paraje de Casas del Aljibe donde se produjo el homicidio. Cedida

- ¿Cómo se encuentra su sobrino Chema tras sobrevivir a un episodio así?

- Tomás: Está sufriendo mucho porque solo recuerda cómo mi hijo cayó muerto en sus brazos después de que le disparara 'El Migalo'.

El testigo clave del caso está en shock y durante esta última semana, en plena búsqueda del sospechoso del homicidio, el alcalde pedáneo de Casas del Aljibe, Francisco Robles, denuncia que se ha producido el supuesto allanamiento de la escena del crimen del maquinista de Renfe.

"A las dos de la madrugada del domingo al lunes, alguien entró en la casa y rompió el precinto de la Guardia Civil. Vinieron en un coche, cogieron ciertas cosas y se fueron", según detalla el pedáneo. "No sabemos si 'El Migalo' fue la persona que entró".

La Policía Judicial está monitorizando a todo el círculo social y familiar del sospechoso, para destapar su paradero. Cualquier allegado que le esté dando cobertura podría incurrir en un delito de encubrimiento por ayudarle a eludir la acción de la Justicia -castigado con pena de cárcel-.

Tatuajes inconfundibles

Entretanto, la foto del sospechoso sigue circulando por redes sociales, haciendo especial énfasis en algunas características de su físico que no puede cambiar para dar esquinazo a la Policía Judicial. Tales como su tatuaje de la palabra "familia", sobre la ceja derecha; de "bendecido", en el lado izquierdo de su cabeza, así como el dragón de su mano derecha, la corona de su hombro izquierdo, o sus cejas con una marca de rasurado.

"Transmitan el dolor que tenemos en nuestro corazón y en nuestras vidas desde que nos llamó la Guardia Civil para decirnos que nuestro hijo había muerto, por un disparo a bocajarro, por uno que se consideraba que era su amigo", recalca María Luisa, la madre de Tomás David, traspasada por el dolor y la impotencia de saber que "el asesino" de su hijo, Tomás David, sigue libre.

"Le ha robado la vida a mi hijo". "Solo intentó evitar que la pelea fuera a más". "Estamos sufriendo una agonía muy grande".