'Revolución de los Claveles' en Ceuta: manifestantes evocan el Portugal de 1974 en otro día de protestas contra los invasores

Centenares de vecinos de Ceuta han iniciado nuevas protestas este viernes con una tensión latente por los sucesos que tuvieron lugar en la jornada de este jueves, con la quema de chabolas en la playa de Benítez por un grupo de manifestantes que se saltaron un cordón policial.

Sin embargo, por el momento no se han reportado más incidentes y las concentraciones transcurren sin incidentes. De manera que, hasta ahora, quienes han asistido a las concentraciones han decidido demostrar el carácter pacífico del pueblo caballa.

Decenas de ciudadanos se han concentrado este viernes por la tarde frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta bajo el lema de 'Sin violencia, sin odio, sin racismo' y ha reunido, según sus impulsores, a cristianos, musulmanes, judíos e hindúes bajo una misma voz para defender 'Nuestra tierra, nuestra seguridad y nuestro futuro'.

Ceutíes lanzan claveles a las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar pacíficamente contra el Ejecutivo https://t.co/0CWnXielUi pic.twitter.com/9Qsxxb720S — Europa Press (@europapress) August 28, 2026

Buena parte de ellos ha portado claveles, como referencia a la pacífica Revolución de los Claveles de Portugal. Evocando este evento histórico en el que el país luso realizó una transición pacífica de la dictadura a la democracia, los caballas han querido transmitir ese espíritu de lucha y protesta sin violencia, según recoge Europa Press de testimonios sobre el terreno.



La protesta se produce después de los últimos altercados registrados en Ceuta, donde la tensión ha ido en aumento por el malestar ciudadano debido a la prolongación de la situación en la ciudad autónoma después de casi un mes de la entrada masiva de migrantes.



Este jueves un grupo de manifestantes bloqueó el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y quemó algunas sombrillas del asentamiento en el que se encuentran instalados algunos de los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.



La tensión en las playas se suma a las protestas que durante los últimos días se han producido en distintos puntos de Ceuta y que han incluido concentraciones multitudinarias frente a la Delegación del Gobierno y desplazamientos hacia los asentamientos de inmigrantes, en los que ha intervenido la Policía Nacional para evitar enfrentamientos directos.

Marcha vecinal

Otra de las convocatorias de esta tarde consistía en una nueva marcha vecinal convocada por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y canales de WhatsApp, que ha impulsado algunas de las movilizaciones para denunciar el malestar por la gestión de la crisis migratoria.

Al grito de "invasores, expulsión", con banderas de España y de forma pacífica, sobre las 19.30 horas ha arrancado la protesta vecinal desde el puente del Cristo hacia la zona de las playas del Trampolín y Benítez, donde siguen acampados grupos de migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio, según recoge Efe.



La marcha discurrió por las principales arterias de Ceuta, pasando por las distintas barriadas de la ciudad autónoma para que los vecinos pudieran ir incorporándose a la misma, con el objetivo de crear una única movilización ciudadana.



En su convocatoria, han reivindicado el carácter pacífico y "firme" de la movilización, y que se deje "cualquier incidente en manos de la Policía".



Además, han añadido en el mensaje de la convocatoria que "hay que desesperarlos, que sean ellos los que atacan", en alusión a los migrantes, para que la policía "con el uso gradual de la fuerza pueda defendernos y estar de nuestro lado".



"Un asedio de muchas horas hará que se desesperen", han indicado, pese a remarcar que la marcha debía producirse "sin agresiones ni enfrentamientos".